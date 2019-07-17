 Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань

О такой инициативе сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Надо и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета. Возьмем американскую модель: даем это частному подрядчику (Владимиру Кличко это неоднократно предлагалось). Подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем и дальше он просто берет плату за проезд...", - сказал замминистра.
При этом он добавил, что в первую очередь, нужно переходить к платным дорогам.
"Это надо делать срочно и в первую очередь начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена", - отметил Довгань.
По оценкам Мининфраструктуры, всего на строительство дорог в Украине (в рамках Национальной транспортной стратегии) к 2030 году нужно заложить EUR50 млрд.
"Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на EUR35 млрд из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор", - отметил замминистр.
Потому, что у хряка-мародера сват - офицер ФСБ и это палит хряка - главного агента ***** в Украине. Это все, что хряковате надо знать перед выборами о своём кумире. Гы.
Не нравится Зе зам министра - пусть снимает. Значит держит для пилежа.
2.Да идите уже.....
Не нравится Зе зам министра - пусть снимает. Значит держит для пилежа и воровства.
Вот она зебильная сущность!
"где двое или трое собрались во имя мое, там и я среди них"!!!!!
Сдайте в аренду московский (северный) мост и стригите купоны!
Ещё можно везд-выезд в Киев сделать платным
Ну если платные дороги будут качеством как платные в США - нема питань. А если в планах просто зафигачить побольше патных дорог сомнительного качества, за которые при случае хрен найдешь ответственного - ну то такое...
от ********
возьмем немецкую систему где ит мосты и автобаны и школа и университет
все бесплатно
а уркоурядовци через речку по 15 лет строят
так может действительно хйла приглашать на царство
он то лучше петь и грось в пять раз
может так и задумано к таким выводам пети и зельцы и подводят украинцев
пора пора 1917 повторять
ВЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ХОТЬ 1000 ДОЛЛАРОВ В РУКАХ ДЕРЖАЛИ, СТОТЫСЯЧНЫЙ ВЫ НАШ.
Сколько не ссы вам в глаза всё от фигляра с Беней роса.
Ну в самом деле, платный проезд по кольцевой - это ни в какие ворота. Если мосты, дороги, стоянки и т.п. в Европе найти примеры можно, то кольцевые - нет, они везде бесплатные.
Народ, скинем зебилов!!! Ворюги у власти!!!
Спасем шаурму и фонтаны!!!
Как бы ЗЕ кондомы не заставили за воздух платить?))))
Настало время потуже затянуть пояса...
ЗЕ боба... оскорбляй своих родителей!
А вот, что Зе даун, я Вас поддерживаю!
Не неси х..ю!
Пускай эти п..ры тратят на ремонт дорог..ТО ШО МЫ ПЛАТИМ.
Там штраф должен быть драконовским
Но гайцы доят перевозчиков и закрывают на это глаза...
Мосты им платные подавай!!! А может с горящих шин начнем? А, зеледурики???
Достаточно ввести налог на придурков, которые проголосовали за Слуг Урода.