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 Политика Украины
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Все про:мост (459) Мининфраструктуры (615) инфраструктура (130) Довгань Виктор (2)

 Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань

Министерство инфраструктуры Украины (Мининфраструктуры) выступает за строительство в Украине платных мостов за счет частного подрядчика.

О такой инициативе сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Надо и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета. Возьмем американскую модель: даем это частному подрядчику (Владимиру Кличко это неоднократно предлагалось). Подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем и дальше он просто берет плату за проезд...", - сказал замминистра.

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При этом он добавил, что в первую очередь, нужно переходить к платным дорогам.

"Это надо делать срочно и в первую очередь начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена", - отметил Довгань.

По оценкам Мининфраструктуры, всего на строительство дорог в Украине (в рамках Национальной транспортной стратегии) к 2030 году нужно заложить EUR50 млрд.

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"Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на EUR35 млрд из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор", - отметил замминистр.

Источник: https://censor.net.ua/n3137988
 
   
 Топ комментарии
 
Вот пид.расы. Ничего ублюдки не могут - только воровать и драть с народа деньги. Доколе?
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С покращенням вас и окончанием эры зубожиння, Зедебилы. В стоимость проезда маршруткой и общественного транспорта ну и такси конечно включат плату за ваш проезд через мосты. Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 5567
Сколько не ссы вам в глаза всё от фигляра с Беней роса. Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 3455
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Вот пид.расы. Ничего ублюдки не могут - только воровать и драть с народа деньги. Доколе?
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А знаете почему в Украине запретили сватов?
Потому, что у хряка-мародера сват - офицер ФСБ и это палит хряка - главного агента ***** в Украине. Это все, что хряковате надо знать перед выборами о своём кумире. Гы.
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А, так наркоман снял этот фильм по этой причине?
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Еще долго будем разгребать этих порошенковских министров с их дебильными "гиперлупами" и тд.
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Когда до народа дойдет,что они хозяева своей страны,а не кучка олигархов
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мало того что строят за бабло налогоплательщика так еще мзду будут взымать - узеленского предложили небось
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неа, у каломойского и он выиграет все подряды на строительство - вот увидишь. Гы.
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Порохоботы, вы в край охренели? Замминистра инфраструктуры блть кем назначен? Омелян Гиперлупский чей министр?
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у зе дрочеров все кто не голосуют за зеленского все порохоботы то есть 60% населения)))
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Пороха нет. и не надо на него ссылаться.

Не нравится Зе зам министра - пусть снимает. Значит держит для пилежа.
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1.Что бы не было долгостроев надо меньше киздить.
2.Да идите уже.....
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Только сначала, уровень зарплат, сделайте как в США, научитесь уроды - недоолигархи из всех партий, платить людям по человечески, а не на сотый котедж откладывать
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Порохобот , а сейчас министерство еще старое,пороховское!!!!Они не подчиняются Зеленскому!!!!Пиши на Омеляна. И НЕ КАКОГО ОТНОШЕНИЕ СЕЙЧАС, ПОРОХОБОТ,ЭТО НЕ ИМЕЕТ К ЗЕЛЕНСКОМУ!!!!!!
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Пороха нет. и не надо на него ссылаться.

Не нравится Зе зам министра - пусть снимает. Значит держит для пилежа и воровства.

Вот она зебильная сущность!
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я здесь всегда:

"где двое или трое собрались во имя мое, там и я среди них"!!!!!
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Как снимает? Снять может только Омелян
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Да, ваша зеленая шмаркля вообще ни к чему не имеет отношения. Не способный он. Разве что баканову пожаловаться , да морду довольную сделать, когда Юнкер ему по щечке хлопает, как засранцу из гитлерюгенда. А так да , нипричем оно.
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смести зебобов!!! Охренели совсем!!!!
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Короче деньги из бюджета выделенные на мосты раздербанили и решили сделать платные мосты. Остап Бендер бьется в истерике
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вот тоже сразу об этом подумал, сначала мост в Запорожье строили в том числе и за мои налоги, а потом "не смогла я" и уже плати за проезд по мосту.
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как спешат ВСЕ сделать "платным"...ПРЕВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СТАРОЕ, А ПОТОМ ДУМАЙТЕ О "ПЛАТНЫХ" МОСТАХ И ДОРОГАХ!
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взымать плату можно начать с крымского, потом станице луганского и постепенно добавлять все новопостроенные мосты....не забыть о пешеходном мосте рядом с офисом президента
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Нихрена строить не надо!
Сдайте в аренду московский (северный) мост и стригите купоны!
Ещё можно везд-выезд в Киев сделать платным
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"Возьмем американскую модель: "


Ну если платные дороги будут качеством как платные в США - нема питань. А если в планах просто зафигачить побольше патных дорог сомнительного качества, за которые при случае хрен найдешь ответственного - ну то такое...
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При чём тут Беня? Это замминистра Гиперлупа предложил! *********** чей министр? Народного фронта! Сосите свои рошенки, гады, молча🍬
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у вашего недалекого выбора новая кличка от поклонников?
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djn gblthfcs
от ********
возьмем немецкую систему где ит мосты и автобаны и школа и университет
все бесплатно
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а ты готов покупать бензин по 1,6 Евро за л, как в Германии, чтобы финансировать "бесплатные" дороги?
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Давай те введём плату за воздух. Надёжно и все пользуются. И делать ничего не надо
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как так хйло построил мост через пролив за 3 года
а уркоурядовци через речку по 15 лет строят
так может действительно хйла приглашать на царство
он то лучше петь и грось в пять раз
может так и задумано к таким выводам пети и зельцы и подводят украинцев
пора пора 1917 повторять
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Новых мостов нема,а старые впору закрывать на капремонт
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Новый мост за частные деньги - это правильно,собрать деньги можно создав акционерное общество,люди с удовольствием поучаствуют.
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Сколько лично вы готовы внести в строительство моста через Днепр?
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А ПОЧЕМУ НЕ 1 000 000 долларов США? Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 4463 ТУТ ЭТО МОЖНО. А ТАК


ВЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ХОТЬ 1000 ДОЛЛАРОВ В РУКАХ ДЕРЖАЛИ, СТОТЫСЯЧНЫЙ ВЫ НАШ. Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 7924
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вітаю з поверненням у середньовіччя петіним клованам не забувати волати про безвиз та томос
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С покращенням вас и окончанием эры зубожиння, Зедебилы. В стоимость проезда маршруткой и общественного транспорта ну и такси конечно включат плату за ваш проезд через мосты. Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 5567
Сколько не ссы вам в глаза всё от фигляра с Беней роса.
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це ініціатива міністра призначеного при петі чи ти пишеш за логікою хто всравсь-невістка!? Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 2213
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шота за пять лет Петиного правления никто не додумался вводить плату за мосты.
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зате торгували повітрям роттердам+,дюссельдорф+
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Да да, сейчас модно всё валить на папиредников. Мы такое уже слышали, от Микилы Азирова. Символично, да?
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Дыбилы - это порохососы. Чей этот гениальный замминистра? Гиперлупа? А Гиперлуп чей? Народного фронта. Так какого ты х.. тут вякаешь?
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зебилы должны страдать ,плакать и опять страдать - только так и не как не иначе)))
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Они и страдают. От невыносимой радости и счастья. Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 7689
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Пусть сначала этот идиот обоснует каким образом введение платы за дорогу увеличивает пропускную способность? Может все-таки она снижает желание куда-то ехать? А куда делся акциз за бензин, в который трансформировали ежегодный дорожный сбор? ****, сколько раз надо платить за одно и тоже, чтоб твоя воровская морда перестала хныкать о том, что "денехнет"? Может надо ужаться и воровать меньше?
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Не проблема. Отмените акцизы с топлива, конский акциз пошлину и НДС с авто и проговорим тогда про платные дороги.
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У меня чувство, что этому "замминистра" подкинули немножко денежек от Бени, чтобы он перед выборами озвучил полную ересь в ущерб рейтингу Пети.
Ну в самом деле, платный проезд по кольцевой - это ни в какие ворота. Если мосты, дороги, стоянки и т.п. в Европе найти примеры можно, то кольцевые - нет, они везде бесплатные.
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Да ты шо! Может Беня Гиперлупу ещё и в штаны насрал?
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Оплату труда тоже по американскому образцу и налогообложение тоже, чего там уже.
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Начните с американской модели зарплат. Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 5264
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Зебилы охренели…. Уже за простые дороги плату хотят брать!!!

Народ, скинем зебилов!!! Ворюги у власти!!!
Спасем шаурму и фонтаны!!!
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Смутные времена впереди...
Как бы ЗЕ кондомы не заставили за воздух платить?))))
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Бо эпоха ПЕПо бидности закинчилась!)))
Настало время потуже затянуть пояса...
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???отойди от зеркала.. и даун исчезнет!!!
ЗЕ боба... оскорбляй своих родителей!
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его руководитель!

А вот, что Зе даун, я Вас поддерживаю!
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Очередная рехворма от Министра Гиперлупа. Ну на что вороватый Омелян ещё способен? Закрыли уголовное дело за его незаконное обогащение, теперь ему можно развивать свой бизнес в Министерстве и на платных дорогах... Недолго этого идиота очкастого терпеть
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"35 млрд из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор", - отметил замминистр" - наворовали столько, что не знают куда пристроить чтобы доход приносило.
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Фуры и тяжеловесы которые разбивают дороги, вот для них и делайте платные! ненадо сдирать со всех подрят.
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Участь этого замминистра, как и его шэфа Гиперлупа решена, скоро на свалку истории.
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А дальнебои не платят налоги на ремонт дорог при покупке соляры?
Не неси х..ю!
Пускай эти п..ры тратят на ремонт дорог..ТО ШО МЫ ПЛАТИМ.
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Вот на счет перегруза согласен...
Там штраф должен быть драконовским
Но гайцы доят перевозчиков и закрывают на это глаза...
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Зебобкино кодло совсем охренело!!!

Мосты им платные подавай!!! А может с горящих шин начнем? А, зеледурики???
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Надо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель...неправильно. Тільки тоді . коли ці мости або дороги зроблені приватними структурами за свої гроші. а діючі мости та дороги побудовані на на наші податки, податки з продажу ГСМ. Так що нехай не розкатує губу.
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Если по 15 лет строить простые мосты, то как вообще можно потом удивлятся что соседи отрывают или хотят оторвать куски у страны? Пипец...
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Фамилия подрядчика, случаем, не Коломойский? Весь в прозрачном. Тогда да, тогда берем. А он берет плату за проезд. Все честно.
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не, ну а шо - в час пик на всех мостах Киева начинают собирать плату за проезд как на платных стоянках при некоторых торговых центрах - этих "собирателей" там же вместе с будками в Днепре и притопят
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Не троньте мосты, зебобики!!!

Достаточно ввести налог на придурков, которые проголосовали за Слуг Урода.
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Вообще было бы хорошо,ели бы все платежки слали зебилятам.Тупые должны испытывать неудобства от своей тупости.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо и некоторые мосты сделать платными. Возьмем американскую модель, - замминистра инфраструктуры Довгань
 
 
 
 
 
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