 Речь идет не только о сокращении вице-премьеров, но и центральных органов исполнительной власти, - Рябошапка об административной реформе. ВИДЕО

"Речь идет не только о сокращении членов правительства, уменьшении количества так называемых вице-премьеров без портфелей, которые не возглавляют министерства. Речь также будет идти о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые не являются министерствами и находятся в сфере влияния или управления соответствующих министерств. Работа продолжается, больше деталей я пока сообщить не могу", - сказал он на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Рябошапка отметил, что административную реформу нужно проводить, и она не должна исходить из принципа создания какого-то государственного органа под человека.
"А наоборот: если есть определенные государственные функции, то мы должны посмотреть, какие центральные органы исполнительной власти должны обеспечивать реализацию этих функций", - указал он.
вы хотите чтобы они еще и за вице- премьеров работали?
Не важно, что предлагает ЗЕ, особенно если предлагает хорошее и правильное, все равно лахтоольгинские говновозы все обосрут и обгадят. А хрякотроли им помогут. Утоните в своём же собственном говне товарисчи. Бу-га-га.
Риги у свй час не встигли організувати 6 губерній
Тепер їх молодий послід доведе цю справу.
"Мьі их сделалі"
Риги у свй час не встигли організувати 6 губерній
Тепер їх молодий послід доведе цю справу.
"Мьі их сделалі"
И заметьте КАЖДЫЙ обеспечен всем соответствующим набором (хорошая зарплата, очень не плохие премиальные , машина, водитель .... + коррупционные плюшки).
Напоминаю...до окончания 100-го периода...осталось 42 дня.....рябой шапке следует поторопиться...