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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11034) сокращение (251) Рябошапка Руслан (53)

 Речь идет не только о сокращении вице-премьеров, но и центральных органов исполнительной власти, - Рябошапка об административной реформе. ВИДЕО

В команде президента Украины Владимира Зеленского идет работа над инициативами по сокращению количества членов правительства, "вице-премьеров без портфелей" и органов исполнительной власти, которые находятся в сфере управления соответствующих министерств, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

"Речь идет не только о сокращении членов правительства, уменьшении количества так называемых вице-премьеров без портфелей, которые не возглавляют министерства. Речь также будет идти о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые не являются министерствами и находятся в сфере влияния или управления соответствующих министерств. Работа продолжается, больше деталей я пока сообщить не могу", - сказал он на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Рябошапка отметил, что административную реформу нужно проводить, и она не должна исходить из принципа создания какого-то государственного органа под человека.

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"А наоборот: если есть определенные государственные функции, то мы должны посмотреть, какие центральные органы исполнительной власти должны обеспечивать реализацию этих функций", - указал он.

Источник: https://censor.net.ua/v3137987
 
 
 Топ комментарии
 
Да, достаточно одного Богдана - главного слуги Коломойского для управления Украиной. Шмарклю тоже скоро сократят = "иду на один срок"
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Руся, вот прямо сейчас ТРИ работника аппарата президента визируют около 500 документов от имени президента в айфоне
вы хотите чтобы они еще и за вице- премьеров работали?
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Да, достаточно одного Богдана - главного слуги Коломойского для управления Украиной. Шмарклю тоже скоро сократят = "иду на один срок"
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Вицепремьеры без портфелей - это смотрящие, если нормальным языком + за счет государства с весьма нехилыми зарплатами. Давайте их оставим? У нас некуда тратить бюджет?
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Руся, вот прямо сейчас ТРИ работника аппарата президента визируют около 500 документов от имени президента в айфоне
вы хотите чтобы они еще и за вице- премьеров работали?
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Кто такое усРуся? Гы.
Не важно, что предлагает ЗЕ, особенно если предлагает хорошее и правильное, все равно лахтоольгинские говновозы все обосрут и обгадят. А хрякотроли им помогут. Утоните в своём же собственном говне товарисчи. Бу-га-га.
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Я так понимаю, что нас готовят федеральным округом парашестана! тогда на многом можно сэкономить!!!??? вот пенсионеры будут рады!
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А вас то зачем готовить? Вы и так в паРаше и вонь от вас на весь мир.
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Из ненужных чинуш вора потроха и его винницкого трусепродажника гроси можно сформировать ударную дивизию патриотов,которые сами себя хорошо обеспечат и одним рывком освободят захваченные мордором территории.
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Новк це старе забуте.
Риги у свй час не встигли організувати 6 губерній
Тепер їх молодий послід доведе цю справу.
"Мьі их сделалі"
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Нове - це старе забуте.
Риги у свй час не встигли організувати 6 губерній
Тепер їх молодий послід доведе цю справу.
"Мьі их сделалі"
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Рябашапка рехворматор. Рехворматор на рехворматорі і рехворматором поганяє. Суцільні рехворми, а на вихлопі нуль.
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В Мин Юстиции только замов у министра 8 ВОСЕМЬ !!!! При том, что к примеру суды, адвокатура, - не парафия МЮ. Раньше их обычно было 3-4.
И заметьте КАЖДЫЙ обеспечен всем соответствующим набором (хорошая зарплата, очень не плохие премиальные , машина, водитель .... + коррупционные плюшки).
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А что там с программой чувака с ксивой презЕдента на первые 100 дней?... Когда будут дописаны оставшиеся 5%..?? А том что она (программа)готова на 95% балабол рябошапка волал за месяц до выборов презЕдента....
Напоминаю...до окончания 100-го периода...осталось 42 дня.....рябой шапке следует поторопиться...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРечь идет не только о сокращении вице-премьеров, но и центральных органов исполнительной власти, - Рябошапка об административной реформе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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