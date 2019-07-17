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 Сейчас исследуется экспертиза, согласно которой не установлено его причастие к убийствам на Майдане, - судья объяснил освобождение из-под стражи экс-беркутовца Тамтуры

Судья по делу об убийстве 48 человек и ранения 80 на улице Институтской 20 февраля 2014 года Сергей Дячук заявил, что на данный момент у суда нет данных о том, что смерти и ранения людей наступили вследствие действий бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Громадскому".

В частности, судья объяснил, что сейчас исследуется дополнительная баллистическая экспертиза, согласно которой не установлено, что Тамтура был причастен к убийствам и ранениям активистов на Институтской.

"Сейчас принято такое решение относительно Тамтуры, через два месяца могут быть другие данные и может измениться решение о мере пресечения. Тем не менее, он продолжает находиться в статусе обвиняемого в причастности к этому преступлению", - отметил судья.

Следующее заседание суда состоится 20 августа 2019 года. На нем защита обвиняемых экс-беркутовцев планирует объявить о допросе свидетелей защиты.

Напомним, вчера, 16 июля, экс-беркутовца Сергея Тамтуру, подозреваемого в убийстве 48 майдановцев, суд выпустил под домашний арест.

Ранее, обвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева, которого обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов. отпустили под домашний арест

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Источник: https://censor.net.ua/n3137985
 
 
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За пять лет три Генпрокугога так и не смогли толком сделать свою работу хорошо. А то пять лет расследование, а в суде оказалось, что этот чувак вообще не при делах. Когда превратили Генпрокуратуру в вытраезвитель другого как то ожидать и не приходится....
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Судья красава,даже не пытается скрыть свою взяточническую сущность,как может экспертиза исследоваться,и если она ещё исследуется,то как можно делать на её основе выводы о причастности или непричастности.
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Просто этого судью нужно на будущее запомнить - это враг Украины и её народа.
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Тамтура скоро всплывёт на расее,а этот дьячук будет и дальше "вершить правосудие". Хеппи-энд!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас исследуется экспертиза, согласно которой не установлено его причастие к убийствам на Майдане, - судья объяснил освобождение из-под стражи экс-беркутовца Тамтуры
 
 
 
 
 
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