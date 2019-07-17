 У Зеленского создают Совет по вопросам свободы слова при Президенте Украины

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил во время экспертной совещания "Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы - общие решения", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказал Тимошенко.
В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ, медиаюристы и представители силовых ведомств.
Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры.
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Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА.
Но краник ему перекрыли избиратели
Хочет собрать всех медиашлюх под свое крыло..., а не многих честных выдавить с инфо-поля..
Мечтает сделать как его кумир путин...
Такие же советы предлагают создать при каждой ОГА.Источник: https://censor.net.ua/n3137980
Не 100%, але симптом: це може означати, що свобода слова вже "под вопросом".
На телеэкранах теперь останется только Г+Г Бени и ГГ Мертвечука.
зебилыыыы ббб....