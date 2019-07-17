 У Зеленского создают Совет по вопросам свободы слова при Президенте Украины

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил во время экспертной совещания "Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы - общие решения", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказал Тимошенко.

В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ, медиаюристы и представители силовых ведомств.

Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры.

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Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА.