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 Политика Украины
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 У Зеленского создают Совет по вопросам свободы слова при Президенте Украины

Офис Президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова. В него войдут представители центральных СМИ, силовых ведомств и медиаюристы. Такие же советы предлагают создать при каждой ОГА.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил во время экспертной совещания "Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы - общие решения", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказал Тимошенко.

В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ, медиаюристы и представители силовых ведомств.

Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры.

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Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3137980
 
   
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Джордж Оруэлл методу давно Зебоболикам написал, вот и будут имплементировать в Каломойский народной республике. Ну конечно небез согласия 73%
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Включите мозг!!! Беня хочет это взять под контроль!!!
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Пеца уже взял..
Но краник ему перекрыли избиратели
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Свобода слова при преЗЕденте? А чем дальше от преЗедента, тем меньше свободы?
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Наверное, первым делом прикроют ЦН. Уж слишком много нехорошего про Владимира Александровича здесь пишут...
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понятно...
Хочет собрать всех медиашлюх под свое крыло..., а не многих честных выдавить с инфо-поля..
Мечтает сделать как его кумир путин...

Такие же советы предлагают создать при каждой ОГА.Источник: https://censor.net.ua/n3137980
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Все не то, где ОБЕЩАННЫЙ ТВОЙ В ПЕРШУ ЧЕРГУ ЗАКОН ПРО IМПIЧМЕНТ?
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Это все показуха. Морда будет говорить одно , а руки будут грабить Украину .
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"Совет по вопросам свободы слова"... звучить стрьомно.
Не 100%, але симптом: це може означати, що свобода слова вже "под вопросом".
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ППЦ "свободе слова".
На телеэкранах теперь останется только Г+Г Бени и ГГ Мертвечука.
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да порохоботы вас скоро всех посОдЮт. анекдоты про вовочку становятся ПОЛИТИЧЕСКИМИ.... вы УГробили это разом...))))
зебилыыыы ббб....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Зеленского создают Совет по вопросам свободы слова при Президенте Украины
 
 
 
 
 
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