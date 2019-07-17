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 Политика Украины
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Все про:свобода слова (989) СМИ (3196) Тимошенко_Кирилл (3) Офис Президента (25)

 ОП инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины

Офис Президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова. В него войдут представители центральных СМИ, силовых ведомств и медиаюристы. Такие же советы предлагают создать при каждой ОГА.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил во время экспертной совещания "Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы - общие решения", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказал Тимошенко.

В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ, медиаюристы и представители силовых ведомств.

Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3137980
 
   
 Топ комментарии
 
Свобода слова при преЗЕденте? А чем дальше от преЗедента, тем меньше свободы?
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Включите мозг!!! Беня хочет это взять под контроль!!!
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Джордж Оруэлл методу давно Зебоболикам написал, вот и будут имплементировать в Каломойский народной республике. Ну конечно небез согласия 73%
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Разумков и Богдан читали, я уверен на 100%. Они очень умные люди, неплохие стратеги, у них проблема не в глупости(как бы это было не странно для ЗекоМанды), а в том, что они украинофобы
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Вам нужно оруэлла?
75%-

"Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно." Джордж Оруэлл Скотный двор

"Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать." Джордж Оруэлл 1984

"Люди ни никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются." Джордж Оруэлл 1984

25%-
"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники."

"В конечном счете иерархическое общество зиждется только на нищете и невежестве." Джордж Оруэлл 1984. Скотный двор (сборник)
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Включите мозг!!! Беня хочет это взять под контроль!!!
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Пеца уже взял..
Но краник ему перекрыли избиратели
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Если бы петя 100% контролировал зомби ящик то был бы президентом ещё так лет 10... А так бенин ящик победил и теперь президент голобородько(хреновая копия).
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Для дебила Тотовича это не аргумент.
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По ходу аргументы у тебя и не начинались,а все потому,что вата у тебя в голове
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В том то и дело,что выйдя на второй срок он бы подмял под себя все сми,а так ему обломилось благодаря украинскому народу
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Свобода слова при преЗЕденте? А чем дальше от преЗедента, тем меньше свободы?
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Наверное, первым делом прикроют ЦН. Уж слишком много нехорошего про Владимира Александровича здесь пишут...
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Сергей Васильев 9c8a60d0
Наверное, первым делом прикроют ЦН. Уж слишком много нехорошего про Владимира Александровича здесь пишут...
Що вже є сигнали? ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України - Цензор.НЕТ 6408

ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України - Цензор.НЕТ 1280
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понятно...
Хочет собрать всех медиашлюх под свое крыло..., а не многих честных выдавить с инфо-поля..
Мечтает сделать как его кумир путин...

Такие же советы предлагают создать при каждой ОГА.Источник: https://censor.net.ua/n3137980
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Все не то, где ОБЕЩАННЫЙ ТВОЙ В ПЕРШУ ЧЕРГУ ЗАКОН ПРО IМПIЧМЕНТ?
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Это все показуха. Морда будет говорить одно , а руки будут грабить Украину .
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"Совет по вопросам свободы слова"... звучить стрьомно.
Не 100%, але симптом: це може означати, що свобода слова вже "под вопросом".
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ППЦ "свободе слова".
На телеэкранах теперь останется только Г+Г Бени и ГГ Мертвечука.
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да порохоботы вас скоро всех посОдЮт. анекдоты про вовочку становятся ПОЛИТИЧЕСКИМИ.... вы УГробили это разом...))))
зебилыыыы ббб....
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Они уже не порохоботы,а зрадофилы пецины😣
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Порохоботи віддають боржок зебілам за лавочника. Тримайте отвєтку і не скигліть.
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зебилы по умолчанию не способны держать удар.
они тут же тонут в диване
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Дубінський, Мосейчук, Шарій, Ткаченко, Герасим'юк - вибрати є з кого. Це тільки в першу лінію. І запасних купа, від Г+Г.
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Нигде нет такой свободы слова, как в Украине. Даже чересчур, т.к. во времена войны с орками у орков есть свои ТВ-каналы штампующие вату. Судя по этой новости зеленая плесень будет душить ее, распространяя свою зеленую бацилу и дальше.
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войдут представители центральных СМИ,ето 112й ньюз ван и зик.Усьо будет дамбас
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Аж оченята рогом полізли.
Ледве вистачило сечі прочитати ці філологічні борошна.
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вот так и происходит ущемление рузкочелюстных.
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Головою ради назначте Шарія, він заробив.
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Интересное начинание: "Свобода слова при президенте Украины"
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Дурням - комітет, Коломойському - свободу слова.

Цитата дня: Не думаю, что у меня смогут забрать 1+1, поэтому мое влияние никуда не денется.
https://biz.nv.ua/markets/kolomoyskiy-uveren-chto-ego-vliyanie-v-ukraine-nikuda-ne-denetsya-50032539.html

Ну - давайте, давайте....скільки мотузочці не витися, вона все у петлю закручується ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України - Цензор.НЕТ 2556 ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України - Цензор.НЕТ 2556 ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України - Цензор.НЕТ 2556
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с рождением интернета (и цукермана ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України - Цензор.НЕТ 9459 ), свобода слова умерла, осталось болото лжи.
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Отгадайте с первого раза национальность 90% будущих членов!
Таки-да поняли?
Открывайте варежку шире, лохи...
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Це натяк, що свобода слова буде контролюватись офісом президента ?
Знову телефонне право і розпорядження ?
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Пора бы спросить с ПЭТИ, как оно жизню отдавало за свободу слова а Савик Шустер будет свидетелем по этому делу ... ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України - Цензор.НЕТ 7343
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Заткнись, кремлевская мразь, твой зеленый дрыщ- марионетка путена, и ты продажная мерзость. Вы так боитесь ПАП, что это даже смешно уже. Он не президент уже, а вы все брешете и брешете на него. Потому как хорошего про вашего кремлевского *********** клована сказать нечего, вот вы и продолжаете , уроды, гавкать по методичкам на Пороха. Зелемойский и свобода слова понятия несовместимые.И с учетом , что ваша зеленая дрысня жутко боится и не любит всех, кто его критикует, готовьтесь отгребать от артикля все! портнов- московская шавка во всю работающая на кАломойского и клована уже планирует строить лагеря для инакомыслящих. чтобы не мешали сдать с потрохами страну московии.
Вот вам свобода слова! А там зелебобики тоже пойдут на стройки "вЯликой" раши , не думайте, придурки, что вас не тронут по слабоумию вашему.
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Угомонись дурачок, вас через четыре дня тут днём с огнём не найдёшь.. ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України - Цензор.НЕТ 8248ботофермы соевые закрываются,или тебе ещё не сообщили ..
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мордор наближається. Вітаю вас, зебіли
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"В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ."

Источник: https://censor.net.ua/n3137980

Размер списка и какие именно СМИ смогут дать своих представителей будет определять кто?
Мендель, еще недавно подписанная в твиттере на Поклонскую, Жириновского и других многочисленых "сестер и братьев"?
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Свиноботы как всегда все выворачивают наизнанку. Белое - это черное, мир - этт война и так далее по лекалам...
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Тарас Марусик, експерт з мовних питань, журналіст, перекладач: Цивілізаційна позиція команди Зеленського - проросійська

Оригінал: https://www.radiosvoboda.org/a/30056427.html

Сіль: "Насправді загальна позиція Володимира Зеленського та його команди, попри розпливчатість і недомовленість більшості її членів, проглядається чітко, особливо в численних інтерв'ю Дмитра Разумкова. Він єдиний з усіх висловлюється однозначно, без знаків запитань. І говорить це не перший рік, як і личить одному з керівників молодіжної Партії регіонів.
Ще в 2006 році Дмитро Разумков сказав: «Мій тато ніколи не приховував, що він більше тяжіє до Росії, а не до Заходу. Я можу з упевненістю сказати, що я син проросійського батька».
Зі свого боку, повністю підтверджую ці слова, з огляду на те, що певний час мені довелося працювати з його батьком, Олександром Разумковим, у Комітетах Верховної Ради, починаючи з 1990 року, коли від початку вересня того року в одній кімнаті «квартирували» чотири Комітети."
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Выйти с плакатом при импичмент Зе (Ивано-Франковск), и попасть за решетку - это как относится к свободе слова?
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Известный украинский аналитик Сергей Фурса высказал свое мнение о результативности первого этапа переговоров президента Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным, объяснив победу последнего. МИД РФ говорит, что обсуждает с Украиной обмен моряков. И судя по движению вокруг российского агента Вышинского, украинских моряков будут менять на российского шпиона, пишет "НВ". Первый раунд Путин-Зеленский заканчивается сокрушительным поражением Зеленского. Но нам это продадут как большую победу. Перед выборами сделав подарок тому, кто с ними приедет в Киев (Зеленский, Медведчук, кто угодно) и позволив Путину сохранить лицо. Почему это победа Путина? Потому что он не может не отпустить моряков. Есть решение международного суда, обязательно для исполнения. Не исполнит - получит болезненные санкции. И ему надо отдать. Он никуда не денется. И это была бы большая победа Украины. Публичная. Заставить агрессора признать свою вину. Показать в очередной раз, что Крым - это Украина. И что наши моряки не совершили никакого преступления. Они невиновны, черт возьми. Но нет. Похоже, моряки вернутся домой не просто так. Навстречу им поедет российский шпион. И русские это продадут еще и как защита свободы слова в Украине. Прекрасно. И прямо перед выборами. Совпадение? Вышинский очень важен для Москвы. Почему-то очень важен. Может, потому что Путин чувствует в нем коллегу. Неважно. Его можно было бы обменять на Сенцова и других политических узников Кремля. Настолько важного агента больше у нас нет. Это актив. Более весомым, судя по всему, может быть только Медведчук. Но как-то не верится, что его арестуют. И вот вместо того, чтобы использовать этот актив для освобождения наших пленников, мы его отдаем просто так. Да, просто так. Потому что моряки должны были бы приехать домой в любом случае. Это сделка. Как бы цинично ни звучало. Путин циник. И мы вынуждены думать как циники, когда общаемся с ним. И вот представьте, что кто-то должен вам тысячу гривен. И проиграл суд. Но он приходит к вам и говорит, что он вернет вам эту тысячу гривен, но в обмен вы подарите ему ваши туфли. Чтобы вы сказали в реальной жизни? Что это просьба хитро сделанного товарища, и послали бы его куда подальше. И да, моряки герои и должны быть дома. Это не обсуждается. Но также домой должен вернуться Сенцов и другие. И сейчас мы упускаем шанс вернуть их. Моряков не должны обменять. Их должны просто отпустить. И встретить в Украине как невиновных героев. Наши дипломаты и юристы сделали все для этого. А вот наши политики… Зеленский упускает этот шанс. То ли по причине неопытности. То ли потому, что ему важен политический пиар. Но результат один. Путин-Зеленский 1:0.
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Так ЗЕлупа взялась за свободу слова...

Та нормалды. ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при Президентові України - Цензор.НЕТ 1850 Кому она нужна?
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Добре-не добре, побачимо.Головне питання "А судьи кто?".Призначать шарія визначати що є свободою ,а що цензурою.Якось це мені не подобається.
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Председателем совета можно назначить Шария - он у нас главный правдоруб. Или Гужву из Австрии выписать.
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Теперь "сваты" будут на всех каналах
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОП инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины
 
 
 
 
 
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