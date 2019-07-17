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 В деле вокруг нардепа Святаша суд вынес еще одно решение

Печерский районный суд города Киева отправил Пугача Александра и Яременко Александра под круглосуточный домашний арест в рамках уголовного производства по фактам завладения кредитными средствами АО "УкрСиббанк", которые в 2007 году были предоставлены нескольким предприятиям группы компаний "АИС", которая контролируется бывшим нардепом Дмитрием Святашем и его бизнес-партнером Василием Поляковым.

 Об этом сообщает 112.

Прокуратура города Киева:

– По ходатайству следователя по согласованию прокурора двум фигурантам производства было избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Основанием для избрания меры защиты было неявка подозреваемых к следователю и прокурору без уважительных причин.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что партнер по бизнесу Святаша Василий Поляков получал повестки от прокуратуры города Киева для вручения уведомления о подозрении в уголовном деле по факту завладения мошенническим путем денежными средствами "УкрСиббанка" размере более двух млд грн. А на запрос телеканала "112 Украина" прокуратура эту информацию подтвердила. Кроме этого, в рамках расследования были арестованы и переданы в управление АРМА недвижимое имущество и корпоративные права ряда предприятий группы компаний "АИС".

Источник: https://censor.net.ua/n3137979
 
 
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