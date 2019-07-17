 В деле вокруг нардепа Святаша суд вынес еще одно решение

Об этом сообщает 112.

Прокуратура города Киева:

– По ходатайству следователя по согласованию прокурора двум фигурантам производства было избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Основанием для избрания меры защиты было неявка подозреваемых к следователю и прокурору без уважительных причин.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что партнер по бизнесу Святаша Василий Поляков получал повестки от прокуратуры города Киева для вручения уведомления о подозрении в уголовном деле по факту завладения мошенническим путем денежными средствами "УкрСиббанка" размере более двух млд грн. А на запрос телеканала "112 Украина" прокуратура эту информацию подтвердила. Кроме этого, в рамках расследования были арестованы и переданы в управление АРМА недвижимое имущество и корпоративные права ряда предприятий группы компаний "АИС".