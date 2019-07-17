EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины, Технологии
  981  28
Все про:здоровье (1254) телефон (203) Мерило (18) Федоров Михаил (3)

 Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне"

Эксперт Агентства по вопросам электронного правительства Украины Яника Мерило будет координировать направление E-Health ("Электронное здоровье") программы "Государство в смартфоне".

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Договорились с драйвером всего электронного от президента Владимира Зеленского, Михаилом Федоровым, что буду координировать направление E-Health", - написала Яника Мерило.

Также она напомнила, что из себя представляет программа E-Health. "Электронное здоровье - это запись к врачу через интернет, электронная карта пациента, электронный рецепт, информационная система больниц, телемедицина и т.д.", - написала Мерило.

"Сейчас будет аудит, что сделано, в каком состоянии реформа E-Health, какие проблемы и насколько можно быстро их решить", - добавила Мерило.

Читайте также: Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - Федоров

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказывал о планах сделать из Украины "государство в смартфоне", когда каждый гражданин с помощью телефона сможет контролировать власть и ее действия.

Его советник Михаил Федоров также говорил о презентации проекта "Государство в смартфоне" в ближайшее время.

Мерило будет курировать направление E-Health проекта Государство в смартфоне 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137975
 
   
 Топ комментарии
 
Малограмотные дебилы очень любят пускать пыль в глаза идиотской лексикой.
 показать весь комментарий
 
Что там с петиными баксами и курсом гривны?
 показать весь комментарий
 
Яника!!! Зачем связываешься с Зеленым ЧМО??? Бери пример с Зеркаль!!!!
Профи не мешайте зеленой команде обосра...ться!!! Чем раньше это кончится. тем лучше!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
>Сейчас будет аудит

Понятно: от старой мед.мафии поступил приказ: уничтожить мед.реформу.
 показать весь комментарий
 
 
Что там с петиными баксами и курсом гривны?
 показать весь комментарий
 
 
Всё нормально. Гривну активно скупают, чтобы единомоментно её обрушить.
Тебе сообщат - следи за цифрами в обменниках осенью.
 показать весь комментарий
 
 
А тебе уже сообщили?
Так чьих это рук дело?
 показать весь комментарий
 
Ты знаменитый фантазер, как и все соеголовые. Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне" - Цензор.НЕТ 6306
 показать весь комментарий
 
баксы американские, а с курсом гривны тоже самое, что и в 2017/2018 годах
 показать весь комментарий
 
 
Тебя такие фантазии радуют, да, "патриот" ? Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне" - Цензор.НЕТ 9443
 показать весь комментарий
 
Сынок, это ведь вы объявили Пороху войну на уничтожение.
Теперь уничтожать будут вашу старую Систему. И уничтожат, поверь.
 показать весь комментарий
 
У тебя все сынки,бык производитель, тьфу гыдоты!
 показать весь комментарий
 
Никакой войны, народ Украины дал ему подсрачник.
А вам все война нужна....
 показать весь комментарий
 
И лечить будут по вайберу. Или будут кидать ссылки в ютуб: "Как вылечить язву желудка для чайников."
 показать весь комментарий
 
 
"Вы назвали президента зеленой соплей. Вы нарушили правила нашего сообщества и поэтому отключены от "Государство в смартфоне" на 30 дней. при повторном нарушении Ваш аккаунт будет анулирован навсегда без права переписки"
 показать весь комментарий
 
 
вы лишены ЗЕбильного гражданства в телефонной трубке!
 показать весь комментарий
 
Малограмотные дебилы очень любят пускать пыль в глаза идиотской лексикой.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо судити з фото, то зеліна землячка? Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне" - Цензор.НЕТ 3097

Цікаві формулювання як для проведення конкурсного відбору на держпосади...


"Договорились с драйвером всего электронного от президента Владимира Зеленского, Михаилом Федоровым, что буду координировать направление E-Health", - написала Яника Мерило. Источник: https://censor.net.ua/n3137975
 показать весь комментарий
 
 
Яника!!! Зачем связываешься с Зеленым ЧМО??? Бери пример с Зеркаль!!!!
Профи не мешайте зеленой команде обосра...ться!!! Чем раньше это кончится. тем лучше!!!
 показать весь комментарий
 
 
5 копійок
Може Яніна?
На фото з соцмережі саме так і написано - Яніка.
Є у мене версія щодо її походження, але ще забанять...
 показать весь комментарий
 
То Боня, то Мерило, то Труба. Де їх викопують?
 показать весь комментарий
 
 
Это правда , что при коммунизме продукты можно будет заказать по телефону ?
Да ! Но выдавать их будут по телевизору ... (старый сов. анекдот)
Ничто не заменит врача. А врачей нет. Остались тупые косильщики бабла.
 показать весь комментарий
 
Вообще-то три четверти населения страны уже выбрали себе семейного врача, и подписали с ним(ней) декларацию. Визиты к врачу - бесплатны, всё оплачивает государство.

Вы точно в Украине живёте ?
 показать весь комментарий
 
Визит к врачу действительно бесплатный. А вот выход от врача в направлении рентгена, МРТ, УЗИ и, простите, пописять в банку - платно
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне"
 
 
 
 
 
 вверх