 Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне"

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Договорились с драйвером всего электронного от президента Владимира Зеленского, Михаилом Федоровым, что буду координировать направление E-Health", - написала Яника Мерило.
Также она напомнила, что из себя представляет программа E-Health. "Электронное здоровье - это запись к врачу через интернет, электронная карта пациента, электронный рецепт, информационная система больниц, телемедицина и т.д.", - написала Мерило.
"Сейчас будет аудит, что сделано, в каком состоянии реформа E-Health, какие проблемы и насколько можно быстро их решить", - добавила Мерило.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказывал о планах сделать из Украины "государство в смартфоне", когда каждый гражданин с помощью телефона сможет контролировать власть и ее действия.
Его советник Михаил Федоров также говорил о презентации проекта "Государство в смартфоне" в ближайшее время.
Понятно: от старой мед.мафии поступил приказ: уничтожить мед.реформу.
Тебе сообщат - следи за цифрами в обменниках осенью.
Так чьих это рук дело?
Теперь уничтожать будут вашу старую Систему. И уничтожат, поверь.
А вам все война нужна....
Цікаві формулювання як для проведення конкурсного відбору на держпосади...
"Договорились с драйвером всего электронного от президента Владимира Зеленского, Михаилом Федоровым, что буду координировать направление E-Health", - написала Яника Мерило. Источник: https://censor.net.ua/n3137975
Профи не мешайте зеленой команде обосра...ться!!! Чем раньше это кончится. тем лучше!!!
Може Яніна?
На фото з соцмережі саме так і написано - Яніка.
Є у мене версія щодо її походження, але ще забанять...
Да ! Но выдавать их будут по телевизору ... (старый сов. анекдот)
Ничто не заменит врача. А врачей нет. Остались тупые косильщики бабла.
Вы точно в Украине живёте ?