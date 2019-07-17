EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
  2166  70
Все про:ВР (23168) Зеленский (2176) Рябошапка Руслан (53) евробляхи (133) незаконное обогащение (54)

 Зеленский просит собрать внеочередное заседание Рады для принятия трех законов, - Рябошапка

Президент хочет, чтобы парламент рассмотрел проекты законов о Высшем антикоррупционном суде, ответственности за незаконное обогащение и евробляхах.

Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Зеленский требует от парламента собраться как можно скорее на пленарное заседание, чтобы принять, в частности, законопроект № 10426, которым предлагается сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на топ-коррупции.

"У них (народных депутатов. – Ред.) есть достаточно времени, чтобы завтра собраться на это заседание", - заявил Рябошапка.

"Очевидно, что небольшое количество судей (Антикоррупционного суда. – Ред.), а в первой инстанции это будет всего 25 судей, они элементарно не справятся с большим количеством дел. Это приведет к тому, что организация, которая является чрезвычайно важной составляющей в антикоррупционном механизме, не будет работать", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать в четверг внеочередное заседание ВР

По словам Рябошапки, вторым законопроектом является восстановление уголовной ответственности.

"Второй законопроект касается незаконного обогащения. Ранее президент говорил, что одним из его ключевых приоритетов является антикоррупция. Законопроект о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также о введении гражданской конфискации незаконно полученных доходов является одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с коррупцией. Этот законопроект не был принят раньше, когда его президент вносил в парламент. Сейчас у парламента есть последний шанс исправиться и доказать, что он способен дать в руки антикоррупционным органам эффективные инструменты", - отметил заместитель руководителя ОПУ.

Также на Цензор.НЕТ: САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект"

Рябошапка отметил, что третьим законопроектом является отсрочка применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

"Третий законопроект появился в повестке дня президента совсем недавно. Во время одной из региональных поездок главы государства к нему обратилось много людей, которые говорят о том, что с 24 августа к тем людям, которым не удалось вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены очень значительные штрафные санкции. Это может привести к серьезным проблемам с соблюдением прав человека. В связи с этим президент обратился к парламенту, который отсрочит применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобили на еврономерах. Предложение пока звучит об отсрочке применения штрафных санкций на 90 дней", - пояснил Рябошапка.

Смотрите также: Парубий закрыл последнее пленарное заседание Верховной Рады VIII созыва. ВИДЕО

По его словам, в течение этих 90 дней новая Верховная Рада и новое правительство предложат механизм, каким образом урегулировать наконец эту проблему.

Источник: https://censor.net.ua/n3137973
 
 
 Топ комментарии
 
Растаможка нарушает права человека? Да, это новая, свежая идея от молодой команды президента!
 показать весь комментарий
 
"к тем людям, которым не удалось вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены очень значительные штрафные санкции. Это может привести к серьезным проблемам с соблюдением прав человека"

- до такого даже Юля не додумалась
 показать весь комментарий
 
и при жульнических выборах (чтоб успеть воспользоваться поносом в мозгах у части лохтората)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Просто тупой популизм. Это настолько срочно, что тянет на созыв внеочередной сессии за 3 дня до выборов? Суд уже так звгружен за два последних месяца, что не справляется и нельзя подождать еще до конца августа Тогда где все эти дела? Все это туфта. Зеля хочет, как всегда, втихомолку под шумок протащить другие законопроекты, которые только отмечены номером и о которых нет никакой информации. Шулера, следите за руками.

А по евробляхам. Люди, живущие по закону и платящие исправно налоги, оказывается теперь будут просто лохи. А всякие хитрожопые дельцы - нормальные пацаны. 9 месяцев не хватило на растоможку авто? Не смешите. На кого расчитан этот тупой бред? Это как у Зелиного дружка Баканова жене не хватило 18 лет, чтобы получить украинское гражданство.
 показать весь комментарий
 
Растаможка нарушает права человека? Да, это новая, свежая идея от молодой команды президента!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не растаможка, а Пэтина-Южаниной грабительская растаможка.
 показать весь комментарий
 
 
Коли ці "розумаки" ввозилт транспортні засоби, врни що не знали про розмитнення? Чи може їх хтось змусив ПОРУШИТИ ЗАКОН? Вони вирішили, що вони найроЗЁмніші, то хто їм винен?
 показать весь комментарий
 
 
нет, ребята, ЗЕлебята, это г..но с евробляхами оставят вам для новой Рады.

вот вы и будете осенью нарушать права человека в калолиции нового созыва Зеленський просить зібрати позачергове засідання Ради для ухвалення трьох законів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8577
 показать весь комментарий
 
фишечки, шаурма, хайап, москвошвея ...... Зеленський просить зібрати позачергове засідання Ради для ухвалення трьох законів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3282

"кручу, верчу, обмануть хочу" -
 показать весь комментарий
 
и при жульнических выборах (чтоб успеть воспользоваться поносом в мозгах у части лохтората)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ещё недавно гвоздем программы этого шута горохового была игра х...ем на рояли. От, жеш хахлы с маланцами подсунули свинью Украине! ППЦ!
 показать весь комментарий
 
 
Опять пиар. Дождитесь уже своей рады. Немножко осталось.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
НЕ ,вы не правы,Зе умеет режиссировать.Пагубий и Пораженко - лузеры,так им и надо!
 показать весь комментарий
 
22 августа штрафы на еробляхи начинают действовать и новая рада будет еще не у дел, чтобы продлить сроки и изменения в закон...и тогда 24 августа стройные ряды участников парада пополнят и евробляхеры...а если страницу президента в фейсбук забанят, то ему придется выходить на трибуну, чтобы держать ответ..попередников уже не будет
 показать весь комментарий
 
 
Что такое "регламент ВР" оно не знает.
Можно быть спокойным, все что примет зеленая ВР можно удет спокойно опротестовывать по причине несоблюдения требований процедуры.
 показать весь комментарий
 
 
"к тем людям, которым не удалось вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены очень значительные штрафные санкции. Это может привести к серьезным проблемам с соблюдением прав человека"

- до такого даже Юля не додумалась
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Здравый смысл работает,а не мздоимство.Пиар -ход,но какой! Табуретку из под ног выбивают висельникам. Зеленский просит собрать внеочередное заседание Рады для принятия трех законов, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6180
 показать весь комментарий
 
На свободу передвижения, тупым порохоботам не понять.
 показать весь комментарий
 
Нехай пересуваються. ПІШКИ (бо контрабандний товар має бути конфісковано).
 показать весь комментарий
 
Прокатит ВР это законотворчество. Зерро пускает пыль в лицо, последний раз перед выборами. А вообще головой надо было думать когда распускал ВР.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно Зе все робить, бо спочатку треба розпустити ВР, а потім нехай вона приймає закони. Бо в нормальному стані кожен може приймати закони, а перед виборами не кожен прийме закони.
 показать весь комментарий
 
от закон про тск прийняли, так він не підписує, не ветує і нехтує ним
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю про цей закон, але лише трус підписує закони.🤗
 показать весь комментарий
 
Ага, правильно. Хотел нае*ать всех, а получилось как всегда, сделал сам себя. Раньше первого квартала его законотворчество никто и рассматривать не станет.
 показать весь комментарий
 
 
про тимчасові слідчі комісії, де є розділ про імпічмент президента...всі сроки минули... про євробляхи(ввіз транспорту на українську територію з порушенням) підпише ще до 22 серпня...бо 24 буде великий парад
 показать весь комментарий
 
 
Воно так поспішало, що ВР-9 скоротило повноваження на 9 місяців... Та то таке...
 показать весь комментарий
 
 
Головне що дуже нагальні закони потрібно розглянути...

Президент хочет, чтобы парламент рассмотрел проекты законов о Высшем антикоррупционном суде, ответственности за незаконное обогащение и евробляхах. Источник: https://censor.net.ua/n3137973

А там ще тихцем і про люстраційний закон згадає + поданий ригами - про відміну закону про українську мову
 показать весь комментарий
 
 
По евробляхах - тупой популизм. Кто хотел - тот успел, не хрен лузерам рукожопым потакать!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
уже и штейн сцыт евробляхеров. пытается оттянуть то что нагадили соевые свиньи. Но отсрочка ничего ведь не решит. Все равно придется принимать закон о нормальной растаможке.
 показать весь комментарий
 
что это за мордовский бред с кучей ашибок? это что дамбасня такое пишет? или удмурты под действием стекломоя такое придумывают?
 показать весь комментарий
 
 
Эхо Москвы- филиал ФСБ под прикрытием.Главное- чтобы моряки обняли родных дома.И не только моряки.Торг идёт..
 показать весь комментарий
 
У детского писателя Носова есть такой рассказ "Фантазёры", так ты даже Носова переплюнул 😂
 показать весь комментарий
 
 
А шо такое? Чтто, нет уверенности в том, что получит большинство а ВР или не создаст коалицию? К слову, а почему фигляр не подписал Закон об ВСК и импичменте? Лячно? 15 дней прошло. Подписи нет. Закон практически вступил в действие. Ст. 94 Конституции Украины. Зеленский просит собрать внеочередное заседание Рады для принятия трех законов, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7262

Стаття 94 Конституція України 2013: статті Конституції УкраїниЗакон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.
Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.,
Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів.
Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.
 показать весь комментарий
 
 
Этой бумажкой можно сходить в сортир,но будет жёстко - бумага мелованная Зеленський просить зібрати позачергове засідання Ради для ухвалення трьох законів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8544
 показать весь комментарий
 
Пропонуєте підтертися Конституцією України? Самі приберете образи України?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порохобот насколько глуп, что даже не понял, о какой бумажке речь?
 показать весь комментарий
 
 
Запитуй про це у порохобота. А я питав не тебе, тому тебе у спам.
 показать весь комментарий
 
А чо такого, черт, Зерро можно - значит и нам не вредно. "Таки мы уже президенты, или как?"
 показать весь комментарий
 
 
Тоді я написав Адміну, бо "президенти" втратили здоровий глузд.
 показать весь комментарий
 
Ну, это принято у вас, на Московии. Подтираться Конституцией. А у нас один уже попробовал, теперь вашей конституцией подтирается. В Ростове на Дону, бывшем кстати украинском городе. Так, что пока вашем. Зеленський просить зібрати позачергове засідання Ради для ухвалення трьох законів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2387
 показать весь комментарий
 
 
Я б на месте Парубия специально сделал бы назло. Чтоб поучить хорошим манерам маленькое злобное зелёное хамло! Зеленский просит собрать внеочередное заседание Рады для принятия трех законов, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5094
 показать весь комментарий
 
 
привет, лахта. комаров у вас там много, убогий?
 показать весь комментарий
 
 
Урод!!! Сначала подпись под законом об импичменте и выборчим кодексом!!!
И еще я прозрел, опять игра в популизм!!! Оптять еврох№ры!!! достала мразь на дорогах! Достали люди которые хотят всех на№бать!!!
 показать весь комментарий
 
 
расскажи как тебя евробляхеры достали?
 показать весь комментарий
 
 
Как это чмо ездит по дорогам, это не только ме мнение! Что не по правилам ездит, что мурок из окон кидает! Сброд, а не граждане! Я купил в прошлом году машину. и честно заплатил все налоги, которые идут в бюджет моей любимой Украины! А эта наволочь завезла металолом, засерает атмосферу, создает аварии, смывается с мест ДТП(тк потом его не найдешь!!!), и не платит налоги!!
 показать весь комментарий
 
понятно. значит ты полушекелевый соевый свиночерт. И никогда не имел ни то что машины но и пару шекелей в кармане.
 показать весь комментарий
 
 
А якщо Зе почне давати воду на Крим за рахунок Херсонщини, то що співати будеш?
 показать весь комментарий
 
РАДа официально закрылась.Все ушли на фронт.Зе не спешил подписать/ветировать законы согласно Конституции,чем "ложил" свой муз.иструмнт на "тот рояль".С чего бы это всем бежать австречу гидранту,учитывая его поведеие в Раде во время иннаугурации? Сперва всх послал-а теперь просит.Учитеель по укр.языку по вкусу не пришелся и "мову" так "гарант" не одолел..Вай-вай какой жаль,43(или 43) года мужыку а он язык не смог выучить.. Зеленский просит собрать внеочередное заседание Рады для принятия трех законов, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1382
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению, обязаны собраться. Если конечно Зерро сделало все по Конституции. Соберутся попьют кофейку, дорогого вискарика, выкурят пару сигар и .... проголосуют против рассмотрения предоставленных "Законов". Ничего нового и страшного не произойдёт.
 показать весь комментарий
 
Собраться и объявить импичмент сопле за нарушение конституции. Предварительно преодолев его вето на закон об импичменте
 показать весь комментарий
 
Закон про імпічмент !!!. а там зібрання ... Ще 3,5 дні до виборів. Вовочка, підписуй
 показать весь комментарий
 
 
У вас опять призрачные надежды? Бедолаги. Поймите, Пэдро проиграл всё. Ему не вернуться во влиятельную политику уже никогда. Дело не Зеленском, дело в самом Порошенко. Не за Зеленского, так за кого-то другого проголосуют, но не за Порошенко. До порохоботов и его политтехнологов никак не доходит, что у Пэдро самый высокий антирейтинг среди всех политиков и что-нибудь с этим сделать он не может, потому, что не способен.
 показать весь комментарий
 
Речь идет об очередной дешевой манипуляции для лохов-избирателей. Уже Тимошенко выпрыгнула с инициативой на внеочередном,(5 лет ей было явно недостаточно) уменьшить цену на газ в 2 раза! И прочая лабуда для внесения лапши в уши хомо эректус(не путать с хомо сапиенс).
 показать весь комментарий
 
" В связи с этим президент обратился к парламенту, который отсрочит применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобили на еврономерах."



Зеленский партию тачек на еврономерах себе припер и растаможить не успел? Зеленський просить зібрати позачергове засідання Ради для ухвалення трьох законів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5817
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский просит собрать внеочередное заседание Рады для принятия трех законов, - Рябошапка
 
 
 
 
 
 вверх