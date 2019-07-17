 Зеленский просит собрать внеочередное заседание Рады для принятия трех законов, - Рябошапка

Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Зеленский требует от парламента собраться как можно скорее на пленарное заседание, чтобы принять, в частности, законопроект № 10426, которым предлагается сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на топ-коррупции.

"У них (народных депутатов. – Ред.) есть достаточно времени, чтобы завтра собраться на это заседание", - заявил Рябошапка.

"Очевидно, что небольшое количество судей (Антикоррупционного суда. – Ред.), а в первой инстанции это будет всего 25 судей, они элементарно не справятся с большим количеством дел. Это приведет к тому, что организация, которая является чрезвычайно важной составляющей в антикоррупционном механизме, не будет работать", - сказал он.

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По словам Рябошапки, вторым законопроектом является восстановление уголовной ответственности.

"Второй законопроект касается незаконного обогащения. Ранее президент говорил, что одним из его ключевых приоритетов является антикоррупция. Законопроект о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также о введении гражданской конфискации незаконно полученных доходов является одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с коррупцией. Этот законопроект не был принят раньше, когда его президент вносил в парламент. Сейчас у парламента есть последний шанс исправиться и доказать, что он способен дать в руки антикоррупционным органам эффективные инструменты", - отметил заместитель руководителя ОПУ.

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Рябошапка отметил, что третьим законопроектом является отсрочка применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

"Третий законопроект появился в повестке дня президента совсем недавно. Во время одной из региональных поездок главы государства к нему обратилось много людей, которые говорят о том, что с 24 августа к тем людям, которым не удалось вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены очень значительные штрафные санкции. Это может привести к серьезным проблемам с соблюдением прав человека. В связи с этим президент обратился к парламенту, который отсрочит применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобили на еврономерах. Предложение пока звучит об отсрочке применения штрафных санкций на 90 дней", - пояснил Рябошапка.

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По его словам, в течение этих 90 дней новая Верховная Рада и новое правительство предложат механизм, каким образом урегулировать наконец эту проблему.