 Зеленский просит собрать внеочередное заседание Рады для принятия трех законов, - Рябошапка

Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, Зеленский требует от парламента собраться как можно скорее на пленарное заседание, чтобы принять, в частности, законопроект № 10426, которым предлагается сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на топ-коррупции.
"У них (народных депутатов. – Ред.) есть достаточно времени, чтобы завтра собраться на это заседание", - заявил Рябошапка.
"Очевидно, что небольшое количество судей (Антикоррупционного суда. – Ред.), а в первой инстанции это будет всего 25 судей, они элементарно не справятся с большим количеством дел. Это приведет к тому, что организация, которая является чрезвычайно важной составляющей в антикоррупционном механизме, не будет работать", - сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать в четверг внеочередное заседание ВР
По словам Рябошапки, вторым законопроектом является восстановление уголовной ответственности.
"Второй законопроект касается незаконного обогащения. Ранее президент говорил, что одним из его ключевых приоритетов является антикоррупция. Законопроект о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также о введении гражданской конфискации незаконно полученных доходов является одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с коррупцией. Этот законопроект не был принят раньше, когда его президент вносил в парламент. Сейчас у парламента есть последний шанс исправиться и доказать, что он способен дать в руки антикоррупционным органам эффективные инструменты", - отметил заместитель руководителя ОПУ.
Также на Цензор.НЕТ: САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект"
Рябошапка отметил, что третьим законопроектом является отсрочка применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
"Третий законопроект появился в повестке дня президента совсем недавно. Во время одной из региональных поездок главы государства к нему обратилось много людей, которые говорят о том, что с 24 августа к тем людям, которым не удалось вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены очень значительные штрафные санкции. Это может привести к серьезным проблемам с соблюдением прав человека. В связи с этим президент обратился к парламенту, который отсрочит применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобили на еврономерах. Предложение пока звучит об отсрочке применения штрафных санкций на 90 дней", - пояснил Рябошапка.
Смотрите также: Парубий закрыл последнее пленарное заседание Верховной Рады VIII созыва. ВИДЕО
По его словам, в течение этих 90 дней новая Верховная Рада и новое правительство предложат механизм, каким образом урегулировать наконец эту проблему.
А по евробляхам. Люди, живущие по закону и платящие исправно налоги, оказывается теперь будут просто лохи. А всякие хитрожопые дельцы - нормальные пацаны. 9 месяцев не хватило на растоможку авто? Не смешите. На кого расчитан этот тупой бред? Это как у Зелиного дружка Баканова жене не хватило 18 лет, чтобы получить украинское гражданство.
вот вы и будете осенью нарушать права человека в калолиции нового созыва
"кручу, верчу, обмануть хочу" -
Можно быть спокойным, все что примет зеленая ВР можно удет спокойно опротестовывать по причине несоблюдения требований процедуры.
- до такого даже Юля не додумалась
Президент хочет, чтобы парламент рассмотрел проекты законов о Высшем антикоррупционном суде, ответственности за незаконное обогащение и евробляхах. Источник: https://censor.net.ua/n3137973
А там ще тихцем і про люстраційний закон згадає + поданий ригами - про відміну закону про українську мову
Стаття 94 Конституція України 2013: статті Конституції УкраїниЗакон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.
Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.,
Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів.
Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.
И еще я прозрел, опять игра в популизм!!! Оптять еврох№ры!!! достала мразь на дорогах! Достали люди которые хотят всех на№бать!!!
Зеленский партию тачек на еврономерах себе припер и растаможить не успел?