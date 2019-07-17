EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
  12518  73
Все про:Зеленский (2176) Николаев (1184) ОГА (1475) увольнение (1621)

 "Все, порешали", - Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА Боня и попросил его уволиться. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский попросил и.о. главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня уволиться по собственному желанию.

Это произошло во время встречи президента в аэропорту Николаева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НикВести".

Один из присутствующих представителей фирмы "Эконтранс" пожаловался, что в мае обращался к и.о. главы ОГА Боню с вопросом о землеотвода, а на конец июля еще не получил ответ, а записаться на прием к нему возможно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Это надо уметь так развести президента": новый глава Херсонщины Гусев ранее рассказывал об угрозе популизма Зеленского и о симпатии к нему Кремля. ВИДЕО

"Все вы знали. Вы делаете выражение лица, будто впервые это видите. Чего вы к людям как к скотам относитесь?" - сказал Зеленский.

При этом Зеленский сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.

"Вы же работаете на них! Ваша зарплата - это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом - я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят: Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: лети в Николаев - это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?" - сказал президент.

При этом Бонь, отвечая на вопрос журналиста, подтвердил, что не планировал работать в команде президента Владимира Зеленского.

"А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве? Порешали и порешали" - сказал Зеленский.

"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать", - ответил Бонь.

"Так пишите.", - резюмировал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать. ВИДЕО

При этом он признался, что у него еще нет кандидата на должность губернатора в Николаеве.

"Ребята, нету пока. Есть у вас хорошие парни здесь, нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес?" - спросил он у присутствующих.

Стоит отметить, что с самого начала визита между президентом Зеленским и и.о. главы Николаевской ОГА Боней возникла перепалка из-за недопуска журналистов в терминал аэропорта, куда прилетел президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3137971
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо голосно сказати:Наркоман довбаний,то пів маршрутки заволає що Зе не наркоман))
 показать весь комментарий
 
я бы сказал феерический.... в принципе как и 73% населения, которым наряду с этим нравятся сваты, голобородько и 95 квартал
 показать весь комментарий
 
кайфует....
Наконец то, после стольких лет его унижений на корпоративах может отчитывать и увольнять...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Якщо голосно сказати:Наркоман довбаний,то пів маршрутки заволає що Зе не наркоман))
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко нервно курит в сторонке.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Боже, какой он дебил...
 показать весь комментарий
 
 
я бы сказал феерический.... в принципе как и 73% населения, которым наряду с этим нравятся сваты, голобородько и 95 квартал
 показать весь комментарий
 
 
і 8 відсотків петіних клованів яким подобались насралови,свинарчуки,поразки на фронті,дерибан та коррупція прикрита патріотичним гаслами.
 показать весь комментарий
 
 
есть. отвёл войска с занятых позиций. эта перемога!!!
 показать весь комментарий
 
 
кайфует....
Наконец то, после стольких лет его унижений на корпоративах может отчитывать и увольнять...
 показать весь комментарий
 
 
Ставить бизнесменов на государственный пост - плохая идея. Бизнес - это забота о личном гешефте (прибыли), бизнесмен просто не может думать как нормальный госслужащий (или чиновник). Если он не будет иметь личного гешефта на своем посту - работать не будет. Проблема Украины в том, что все государственные должности занимают бизнесмены - начиная от президента - заканчивая главами районных администраций.
 показать весь комментарий
 
 
Не тупи! Он не говорил о бизнесменах, а говорил исключительно о кризис-менеджерах, способных "поднять" неперспективный или запущенный бизнес!
 показать весь комментарий
 
 
Зєбіл знає словосполучення "крізіс-менеджер"? Не смішіть, то зєбіла прохвесія...
 показать весь комментарий
 
 
Ты шутишь или отстал.Гоаударственная администрация! Какой кризис менеджер??
 показать весь комментарий
 
"нормальные менеджеры которые подняли бизнес" - это про тех у кого офшоры и убытки и налоги не платят?
 показать весь комментарий
 
 
чувак обращался по поводу землеотвода в мае, а в июле ему до сих пор не ответили? какой ужас. у нас вот гор совет по земельным вопросам вообще никогда ответы не дает, и как то особо не парится.
 показать весь комментарий
 
Та не, он сказал, что три года мурыжат, а в мае через обдусмена пожаловались, а Бонь опять забил. Пока денег не получат, ничего не дадут делать. И так везде.
 показать весь комментарий
 
 
нашлась та самая "Тесла" в которой Зеленая Шмаркля записывала видео ролик..
Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися - Цензор.НЕТ 7489
 показать весь комментарий
 
 
Нормальная Тесла,а Зе -продюсер.Зачем рисковать?Молоток! Или кувалда? Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися - Цензор.НЕТ 4193
 показать весь комментарий
 
 
а зедебилам нужно фото теслы с главным дебилом за рулем? Юмор и сарказм - это не для вас "Отже, вирішили", - Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися - Цензор.НЕТ 2519
 показать весь комментарий
 
 
Харьков на очереди.Но нашу даму вряд ли тронут.Старается.Но дорога от Чугуева на Кочеток и дальше- ужас.Там лесную мафию будут разбирать,ибо покушения идут.
 показать весь комментарий
 
 
Опередили. Светличная напряглась наверное, хотя она отличница по жизни, и так старается все сделать хорошо. Тоже думаю, что ее не тронут - умная, образованная женщина.
 показать весь комментарий
 
Клоун прекрасно понимает, что если он уволит чиновника, то он восстановится. А так - сами написали заявление, сами уволились.
 показать весь комментарий
 
 
Против восстановления чиновников по суду примут специальный закон о волчьем билете.Тогда только частный бизнес или дворником
 показать весь комментарий
 
Знает, поэтому он и Президент, а клоун - как раз вы.
 показать весь комментарий
 
Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися - Цензор.НЕТ 4247Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися - Цензор.НЕТ 4247А может его ,мэром .? А чё , нормальный чел , один он из квартала остался - не при делах ,, к тому же , он и на рояле может . Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися - Цензор.НЕТ 3319.
Зеленський відчитав в.о. голови Миколаївської ОДА Боня і попросив його звільнитися - Цензор.НЕТ 3090..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нормально Зеля,ещё его нужно было ногами побить и имущество отобрать,продолжай в том же духе,все потроховские чинушки ворьё и коррупционеры.
 показать весь комментарий
 
 
Если Бонь не собирался работать в команде нового Президента, то какого лешего он сидел в кресле? Ждал пока публично и с позором ему предложат уйти? Дождался!
 показать весь комментарий
 
 
А шо это за два бульдога на фотке за ЗЕ запечатлены.
ЗЕ вообще офуел - он с озраной и в туалет ходит и с руководителями области общается?
 показать весь комментарий
 
 
это дрессировщики, если он все по сценарию сказал и нигде не сбился, то дают кокс сахарок.
Если сбился или что-то от себя ляпнут - электрошокером в бочину.
 показать весь комментарий
 
пролетел по городам цену набивает своим на выборы.... народный президент клейма негде поставить
 показать весь комментарий
 
 
Не разобравшись - по сути такое брякать! По дурости пустой и популистской Зеля скоро кремлевского окурка переплюнет! Рукожопый Ручной режим управления типа...
А что за земли, которые должен глава ОГА отводить?
Стукачи юного бенинца прямо в аэропорту теперь ловят?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Определил чинуше его место . И тут взвыли порохососы, которым оказывается это не нравится . Они и знать не знают этого Боню, но вой подняли знатный . Переживаете или переЖовываете ?
 показать весь комментарий
 
 
а где этот годровосек, что под кадырку косил?
 показать весь комментарий
 
пожаловался, что в мае обращался к и.о. главы ОГА Боню с вопросом о землеотвода, а на конец июля (!!!) еще не получил ответ - ЭТО ПИЗ.ЕЦ!
 показать весь комментарий
 
 
прикольно, как все порохо-братки встали на защиту братков мультика.
 показать весь комментарий
 
 
Молодец Зебил!
Отлично понимает психологию лохов-гоев.
Ему бы в наперстки играть...
 показать весь комментарий
 
 
Потом его вся страна и полюбит.
Без ваЗЕлина...
 показать весь комментарий
 
ты ролик внимательно смотрел? Чел говорит что назначен при старом президинте
 показать весь комментарий
 
він не призначений. він автоматично став в.о. після відставки глави ода!
Представник апарату повідомив, що Бонь не призначений, а згідно із законом автоматично став в. о. за відсутності губернатора Савченка.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3059164

тож тут я троха помилився! а чмирити чиновників і Зе білів річ забавна
 показать весь комментарий
 
Баканова на всех не хватает? Вот эти черти, сами не увлльняются. Зато, если уволятся, то новые придут кристально честные и благородные. Ну может покричать на них придётся погромче перед камерами. Где-то я уже такое кино видел, то ли в Беларуси, то ли в Украине при бывших презиках.
 показать весь комментарий
 
 
Так давай сразу всех попроси написать заявления. Кто работать будет ? Или он думает что так легко найти грамотного человека, который согласился бы честно работать на официальную зарплату чиновника ? В стране кризис кадров, скамейка запасных очень короткая. А еще и люстрацию новую хочет затеять.
 показать весь комментарий
 
Ты шутишь или отстал.Государственная администрация! Какой кризис менеджер??
 показать весь комментарий
 
А холоп пал в ноги царю,да повєдал о свойом горе горьком,о притеснениях,кої князья чінят.Осєрчал царь-батюшка да повєлєл бояр на колья посадіть заяву про відставку написати.
(І в цей час вступає хор)Слався!Слався!Алілу!
Кінець першої сцени.
 показать весь комментарий
 
 
Представление для плебса продолжается гастроли предвыборного цирка.

Кстати, вот это интересно: "Есть у вас хорошие парни здесь, нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес?" - спросил он у присутствующих."
Плебс в курсе, что человек из бизнеса, который впряжется на уровне главы ОДА, это уровень зарплаты экспата - около 15-20 тыс.долл. + соцпакет (аренда дома, машины представительского класса, частные школы для детей)?
Плебс готов кто муму что при таком подходе надо будет платить главе ОДА 600 тыс.грн. в месяц чистыми, + налоги+ содержание дома, машины и соц.гарантии = минимум 1,5 млн. в месяц с бюджета?
Да быдломасса первая взвоет как собака Баскервилей на Гримпенских болотах, когда до нее это дойдет
 показать весь комментарий
 
Да за Николаев я знаю ВСЁ и Зеленский совершенно ПРАВ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Нормальный здравомыслящий человек,даже с нариком спорить не стал.Не дал повод тому понты по приколу погонять.Однако лехторат зебилов ,уже кончил от счастья.Сцарь но просто ,путлер тебе вылитый и все.Еще фразу,замочим в сартире,если завтра Верховную раду не соберете и победа !!
 показать весь комментарий
 
Гопник обыкновенный, в лице всей страны,поздравляю 73%
 показать весь комментарий
 
молодец,разговаривает прямо,говорит прямо,давно народ ждал такого общения и решения своих наболевших проблем
 показать весь комментарий
 
А какие наболевшие проблемы народа это хамло уже порешало? 50 дней прошло.
Интересно, а кто сейчас наживается на крови?
 показать весь комментарий
 
пріЗЄдєнту тра світитись зараз, а боня журнашлюжок к вєрховному тєлу не допускайє!!! уволіть!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Все, порешали", - Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА Боня и попросил его уволиться. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх