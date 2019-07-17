 "Все, порешали", - Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА Боня и попросил его уволиться. ВИДЕО

Это произошло во время встречи президента в аэропорту Николаева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НикВести".
Один из присутствующих представителей фирмы "Эконтранс" пожаловался, что в мае обращался к и.о. главы ОГА Боню с вопросом о землеотвода, а на конец июля еще не получил ответ, а записаться на прием к нему возможно.
"Все вы знали. Вы делаете выражение лица, будто впервые это видите. Чего вы к людям как к скотам относитесь?" - сказал Зеленский.
При этом Зеленский сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.
"Вы же работаете на них! Ваша зарплата - это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом - я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят: Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: лети в Николаев - это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?" - сказал президент.
При этом Бонь, отвечая на вопрос журналиста, подтвердил, что не планировал работать в команде президента Владимира Зеленского.
"А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве? Порешали и порешали" - сказал Зеленский.
"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать", - ответил Бонь.
"Так пишите.", - резюмировал Зеленский.
При этом он признался, что у него еще нет кандидата на должность губернатора в Николаеве.
"Ребята, нету пока. Есть у вас хорошие парни здесь, нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес?" - спросил он у присутствующих.
Стоит отметить, что с самого начала визита между президентом Зеленским и и.о. главы Николаевской ОГА Боней возникла перепалка из-за недопуска журналистов в терминал аэропорта, куда прилетел президент.
Наконец то, после стольких лет его унижений на корпоративах может отчитывать и увольнять...
..
ЗЕ вообще офуел - он с озраной и в туалет ходит и с руководителями области общается?
кокссахарок.
Если сбился или что-то от себя ляпнут - электрошокером в бочину.
РукожопыйРучной режим управления типа...
А что за земли, которые должен глава ОГА отводить?
Стукачи юного бенинца прямо в аэропорту теперь ловят?
годровосек, что под кадырку косил?
Отлично понимает психологию лохов-гоев.
Ему бы в наперстки играть...
Без ваЗЕлина...
Представник апарату повідомив, що Бонь не призначений, а згідно із законом автоматично став в. о. за відсутності губернатора Савченка.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3059164
тож тут я троха помилився! а чмирити чиновників і Зе білів річ забавна
бояр на колья посадітьзаяву про відставку написати.
(І в цей час вступає хор)Слався!Слався!Алілу!
Кінець першої сцени.
Кстати, вот это интересно: "Есть у вас хорошие парни здесь, нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес?" - спросил он у присутствующих."
Плебс в курсе, что человек из бизнеса, который впряжется на уровне главы ОДА, это уровень зарплаты экспата - около 15-20 тыс.долл. + соцпакет (аренда дома, машины представительского класса, частные школы для детей)?
Плебс готов кто муму что при таком подходе надо будет платить главе ОДА 600 тыс.грн. в месяц чистыми, + налоги+ содержание дома, машины и соц.гарантии = минимум 1,5 млн. в месяц с бюджета?
Да быдломасса первая взвоет как собака Баскервилей на Гримпенских болотах, когда до нее это дойдет
Интересно, а кто сейчас наживается на крови?