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Все про:Минздрав (1948) СБУ (13609) Супрун Ульяна (527) ГБР (429)

 СБУ и ГБР давят на Государственный экспертный центр МОЗ, - Супрун

Министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Служба безопасности и Госбюро расследований давят на Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения Украины и его руководителя Татьяну Думенко.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Супрун заявила на брифинге в Киеве.

"Учреждение имело 10 лет новое помещение, но оно не могла туда переехать, потому что всегда были проблема с тем, что не могли подключить электричество, или не могли подключить воду и другие дела. И 10 лет ГЭЦ оставался на аренде. Когда пришла Татьяна, она решила уже прийти в новый дом и не оплачивать аренду в том доме и за это ее сейчас преследуют. Когда она сорвала контракт с арендодателем, он пошел в суд и ее обязали заплатить полтора миллиона штрафа", - рассказала Супрун.

Сейчас Татьяна Думенко подозревают в служебной халатности. Дело расследует Государственное бюро расследований.  По словам Думенко, дело против нее открыли из-за того, что она проиграла суд и Государственный экспертный центр Минздрава был обязан уплатить штраф.

"У нас был действующий договор, мы заключили на весь 2017 год, но арендодатель, повысив цену в декабре вдвое и с большой предоплатой поставили нас перед выбором: остаться и не получить подтверждение, потому что договор был расторгнут, или выъезжать из этих помещений, вовремя информируя арендодателя. Был ряд хозяйственных судов, которые нами выиграны, потому что мы заплатили за время фактического пребывания. Арендодатель претендовал на взыскание всей суммы заключенного договора. После апелляции и кассации - суды приняли сторону арендодателя. Из центра мы не платили им нечего. Решением исполнительной службы было выполнено решение суда. Мне инкриминируется служебная небрежность в виде уплаты судебного сбора и исполнительного сбора за процесс, проигранный центром", - рассказала Думенко, добавив, что ее и работников центра допрашивали по делу более 110 раз.

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Супрун считает, что это преследование, связанное с деятельностью Думенко.

"За последние три года Татьяна Доменко ввела упрощенную процедуру регистрации препаратов, которые уже зарегистрированы в странах Европы, США, Канаде и Израиле. И более 109 лекарственных средств уже были зарегистрированы по упрощенной процедуре. Уже не наживались коррупционными схемами на регистрации тех лекарств. Также создала реестр клинических исследований, чтобы люди поняли, где они могут получать инновационные лекарства и от того процесса уже отделила любые коррупционные схемы", - рассказала Супрун.

Источник: https://censor.net.ua/n3137969
 
 
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а ты наверное с аптечной мафии, которую лишили хорошего бабла, да?
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Он с Лахты.
Пытался устроиться "младшим черпальщиком" к глав аптекарю Зурабову (по-совместительству бывшему послу РФ в Украине), но не взяли, много проливает.
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Зачем вам современные лекарственные препараты?
Когда в РФ до пенсионного возраста половина мужчин не доживает?
Потратьте деньги на Боярку, ведь с вероятностью 50% Вы до пенсии все равно не доживете, так что Вам терять?
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В смысле давят? Если там ничего нет, то зачем им бояться?
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""За последние три года Татьяна Доменко ввела упрощенную процедуру регистрации препаратов, которые уже зарегистрированы в странах Европы, США, Канаде и Израиле. И более 109 лекарственных средств уже были зарегистрированы по упрощенной процедуре. Уже не наживались коррупционными схемами на регистрации тех лекарств."
Источник: https://censor.net.ua/n3137969

Не подмазывала, значит.
Сама не брала и другим не давала.
За такое не только электричество и воду отключат.
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Ну мы ведь ВСЕ понимает, что Супрун ,Танюха Черновол ,Парубий это ребята которые по чесноку должны лечиться а не лечить ...
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За получение сертификата от нарколога и психитра для прохождения воинской службы в зоне ОСС в Днепровском р-не Киева Министерство оборони, ссылаясь на Минздрав, требуют от кандидатов деньги. Вы не сможете пойти на воинскую службу по контракту, если не уплатите по 250 грн. за справки что вы не дебил и не наркоман.
Вот такая у нас Армия, поэтому пусть Зеленский и Хомчак сами пи#дуют и воюют за свои бабки
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Браткі, гэта ж Ваша здароў'е. Пара дапамагчы Супрун публічнымі акцыямі. Па-мойму, рэваншысты хочуць сабе вырнуць грашовыя аптэчныя патокі.
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Сколько боли в этих глазах! Лицо такое жалостливое-жалостливое... Как Уляна устала... Ей бы к морю или на худой конец - к океану)) да отдохнуть от всех давящих на нее. Привести себя в порядок, а то такое ощущение, что она - не и.о. министра здравоохранения, а стерднестатистическая старушка с лавочки у соседнего подъезда. Без обид).
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Она не презедент, она не может себе позволить море.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ и ГБР давят на Государственный экспертный центр МОЗ, - Супрун
 
 
 
 
 
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