 СБУ и ГБР давят на Государственный экспертный центр МОЗ, - Супрун

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Супрун заявила на брифинге в Киеве.

"Учреждение имело 10 лет новое помещение, но оно не могла туда переехать, потому что всегда были проблема с тем, что не могли подключить электричество, или не могли подключить воду и другие дела. И 10 лет ГЭЦ оставался на аренде. Когда пришла Татьяна, она решила уже прийти в новый дом и не оплачивать аренду в том доме и за это ее сейчас преследуют. Когда она сорвала контракт с арендодателем, он пошел в суд и ее обязали заплатить полтора миллиона штрафа", - рассказала Супрун.

Сейчас Татьяна Думенко подозревают в служебной халатности. Дело расследует Государственное бюро расследований. По словам Думенко, дело против нее открыли из-за того, что она проиграла суд и Государственный экспертный центр Минздрава был обязан уплатить штраф.

"У нас был действующий договор, мы заключили на весь 2017 год, но арендодатель, повысив цену в декабре вдвое и с большой предоплатой поставили нас перед выбором: остаться и не получить подтверждение, потому что договор был расторгнут, или выъезжать из этих помещений, вовремя информируя арендодателя. Был ряд хозяйственных судов, которые нами выиграны, потому что мы заплатили за время фактического пребывания. Арендодатель претендовал на взыскание всей суммы заключенного договора. После апелляции и кассации - суды приняли сторону арендодателя. Из центра мы не платили им нечего. Решением исполнительной службы было выполнено решение суда. Мне инкриминируется служебная небрежность в виде уплаты судебного сбора и исполнительного сбора за процесс, проигранный центром", - рассказала Думенко, добавив, что ее и работников центра допрашивали по делу более 110 раз.

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Супрун считает, что это преследование, связанное с деятельностью Думенко.

"За последние три года Татьяна Доменко ввела упрощенную процедуру регистрации препаратов, которые уже зарегистрированы в странах Европы, США, Канаде и Израиле. И более 109 лекарственных средств уже были зарегистрированы по упрощенной процедуре. Уже не наживались коррупционными схемами на регистрации тех лекарств. Также создала реестр клинических исследований, чтобы люди поняли, где они могут получать инновационные лекарства и от того процесса уже отделила любые коррупционные схемы", - рассказала Супрун.