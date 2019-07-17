 Суд в Москве продлил арест группе украинских моряков

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, не касавшиеся их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что те являются военнопленными, а также приобщили к материалам решение Международного трибунала с требованием немедленно отпустить украинских моряков и судна.
Перед началом заседания многие допускали, что на этот раз морякам могут изменить меру пресечения, отпустив из СИЗО, добавляет "Би-би-си". Адвокат Илья Новиков описал атмосферу как "перегретую". "Все ждут, что что-то случится, а может ничего не случиться".
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Уже после оглашения решения по первым шести украинцам Новиков напрямую связал их судьбу с судьбой российского пропагандиста Кирилла Вышинского, который находится под стражей в Киеве по обвинению в государственной измене.
Новиков предположил, что, если суд в Киеве изменит меру пресечения Вышинскому, то и судьба украинских моряков может измениться в ходе апелляции на сегодняшнее решение Лефортовского суда.
Адвокат добавил, что суд мог бы не продлевать срок содержания под стражей морякам хотя бы на том основании, что следствие окончено, и аргумент о том, что обвиняемые на свободе могут воздействовать на свидетелей или уничтожить улики, становится нерелевантным: "Юридически и с точки зрения здравого смысла это (завершение следствия по делу. – Ред.) - повод для суда переоценить риски".
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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
кокоцап, от тебя воняет портянками, пойди подмойся, чухня лахтинская
Надо договариваться...
Це ваші фантазії, чи ***** вам про це розповів?
При этом источник информации Порошенко не указал.
Источник: https://censor.net.ua/v3137452
«Царь презідєнт Всєя Бензо и Газоколонки, Газпрома, і проч. і проч Вєлікій ПТНПНХ,
ПАМІЛОВАЛ УКРАІНСКІХ ПРАВАКАТОРОВ !!!!!»
Можете галасавать спакойно....
Вся свора лидеров так называемой мировой общественности тоже здесь замазана. Достаточно было ввести запрет на заходы в иностранные порты всем расейским судам до освобождения украинских моряков - уже все моряки были бы дома, и судоходство было бы восстановлено.