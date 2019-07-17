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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
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 Суд в Москве продлил арест группе украинских моряков

Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца представителю СБУ Андрей Драчу и пяти морякам - Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Сергею Попову. Это - первая группа моряков, сегодня в течение дня будет рассмотрено продление ареста всем 24.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, не касавшиеся их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что те являются военнопленными, а также приобщили к материалам решение Международного трибунала с требованием немедленно отпустить украинских моряков и судна.

Перед началом заседания многие допускали, что на этот раз морякам могут изменить меру пресечения, отпустив из СИЗО, добавляет "Би-би-си". Адвокат Илья Новиков описал атмосферу как "перегретую". "Все ждут, что что-то случится, а может ничего не случиться".

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Уже после оглашения решения по первым шести украинцам Новиков напрямую связал их судьбу с судьбой российского пропагандиста Кирилла Вышинского, который находится под стражей в Киеве по обвинению в государственной измене.

Новиков предположил, что, если суд в Киеве изменит меру пресечения Вышинскому, то и судьба украинских моряков может измениться в ходе апелляции на сегодняшнее решение Лефортовского суда.

Адвокат добавил, что суд мог бы не продлевать срок содержания под стражей морякам хотя бы на том основании, что следствие окончено, и аргумент о том, что обвиняемые на свободе могут воздействовать на свидетелей или уничтожить улики, становится нерелевантным: "Юридически и с точки зрения здравого смысла это (завершение следствия по делу. – Ред.) - повод для суда переоценить риски".

Также на Цензор.НЕТ: "Одно единственное, о чём мы просим, чтобы их отпустили": родные украинских моряков приехали на суд в Москву. ВИДЕО

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Источник: https://censor.net.ua/n3137968
 
 
 Топ комментарии
 
За два місяці зеленський не створив жодних проблем москалям.Тільки українцям..
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вы, это.. того... верните детей родителям! Суд в Москве продлил арест группе украинских моряков - Цензор.НЕТ 4018
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Бо Зе теж хуйлу подобається. Зе говорить, що все рівно якою мовою говорить президент України та робить інші речі, що подобаються усім 73%. Зе найкраща людина в Світі, навіть у Всесвіті. Скоро знизяться комунальні тарифи і ми заживемо краще за американців.
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А були розмови, що путін хотів зробити для Зе подарунок до виборів і відпустути 15 моряків.😏
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Дурак это ты, поверивший Порохосвину, что моряков отпустят.
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Один пятак🐖-популист и по совместительству мародёр в очередной раз решил по-пиа́риться на моряках,которых сам же туда и упёк.А лохи,типа тебя,в очередной раз повелись на его болтовню
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"оторых сам же туда и упёк."

кокоцап, от тебя воняет портянками, пойди подмойся, чухня лахтинская
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нехрен было голосовать за соплю зеленую! ОТЕЦ НАЦИИ ПОРОШЕНКО уже давно бы их освободил
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Абу, ты не голосовал, мы в курсе, не оправдывайся.
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Люди важнее, чем политические амбиции и предвыборные рейтинги.
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стёпа, ты плохо изучил методичку зелебота и пропустил ключевые слова - "любой ценой" Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків - Цензор.НЕТ 3227
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Моряков готовы были отпустить при условии участия в следственных действиях. Моряки уже были бы дома. И могли бы использовать адвокатов или отказаться от общения с Московией.
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"... ну, расскажи, как обгонял, как подрезал..." - как в старом анекдоте? Шо-то матьквой воняет... Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків - Цензор.НЕТ 5650
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Уявляєш, як цей кацап пропонує нелегітимний російський суд!
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да,тот кто их туда отправил,тот и должен их освобождать
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Атой, хто переховувався у лісочку та той, хто платиа добробатам за взяття Іловайську повинні відповідати перед судом і родичами загиблих і полоненних.
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Нащо воно *****? Він відкрито підтримує на виборах Мертведчука із його "За жиддя".
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Бо Зе теж ***** подобається. Зе говорить, що все рівно якою мовою говорить президент України та робить інші речі, що подобаються усім 73%. Зе найкраща людина в Світі, навіть у Всесвіті. Скоро знизяться комунальні тарифи і ми заживемо краще за американців.
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"Бо Зе теж ***** подобається."

Це ваші фантазії, чи ***** вам про це розповів?
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Які ще варіанти? Фантазії, але не ваші особисто, а того, хто вам методичку писав?
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Нижче відповів. Методички лише у вас, а я сам за себе.
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Шо за неполіткоректність?! Не "За жиддя", а "За слуг народу"Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків - Цензор.НЕТ 2507
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Як може бути підтримка Слуг народу і одночасно антисемітизм? 🙄
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Може. В соціольоґічній науці це називається "Ефект Вальцмана-Зельцмана".
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вы, это.. того... верните детей родителям! Суд в Москве продлил арест группе украинских моряков - Цензор.НЕТ 4018
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А Петя ж говорил, что их отпустят до выборов, от ********
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ага.. в телефонном разговоре с ****** Суд в Москве продлил арест группе украинских моряков - Цензор.НЕТ 6542
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Зеленський буде виступати в тих браслетах до пенсії?
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За два місяці зеленський не створив жодних проблем москалям.Тільки українцям..
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Какие он тебе проблемы сделал? Иди работай и зарабатывай! А если не можешь - при чем тут Зеленский?
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У меня есть информация, что на 90% наши моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было, и мне все равно, кто потянет это одеяло, и на кого Путин возложит в связи с избирательными процессами вину или позитив. Я очень хочу, чтобы дома оказались наши герои", - сказал Порошенко.
При этом источник информации Порошенко не указал.
Источник: https://censor.net.ua/v3137452
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Похоже,пёрднул в лужу. Хотя 10% вероятности отрицательного результата подстраховался.
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а шо, сегодня выборы? Блин... предупреждать надо! Суд в Москве продлил арест группе украинских моряков - Цензор.НЕТ 814
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У меня есть информация, что на 90% наши моряки могут быть освобождены... Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків - Цензор.НЕТ 6178 . Только зебилы не видят разницы между - могут быть и - будут . !!
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Кремлядям надо выборов в Украине дождаться,потом оценить расклады,после того,как местное ватное быдло засунет мертвечука с компанией в ВР. Минимизировать риски и максимизировать выгоду,так сказать. А моряки..да что моряки? Заложники подождут на нарах пока.
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Для Украины пленные моряки в тюрьме выгоднее чем на свободе ,увы но это правда а путин-***** настолько видимо отупел,что уже не понимает даже элементарных вещей..
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тем более, если они даже не стреляли в ответ, а так от них хоть какой то урон оккупантам.....
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Да ,отвёл их Господь от гибели ,пэтя то расчитывал на их крови у власти подзадержаться..
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Це саме ляпнула Шмакля на дебатах, після чого хйуло зразу заявило, що українська влада признала свою агресію. На кого працюєте, панове, чи як вас там?
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Оце і є один із варіантів відповіді чому Зе подобається *****.
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Я же вам говорил что плачь родственников под судами Мацквы только возбуждает Ху*ла. Лучше бы вы пикетировали Банковую и украинские суды чтобы они не выпускали рашистов из СИЗО на волю а обменивали на ваших пленных.
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Московия смакует тем что им не принадлежит и ещё подкручивает граждан ЕС каким то гражданским конфликтом,между украинскими моряками и частью народа московской Орды. Суд у Москві продовжив арешт групі українських моряків - Цензор.НЕТ 9347
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І тут вранці 20 липня по всім каналам Г+Г, ТТТТАААДАММММ !!!!!!:
«Царь презідєнт Всєя Бензо и Газоколонки, Газпрома, і проч. і проч Вєлікій ПТНПНХ,
ПАМІЛОВАЛ УКРАІНСКІХ ПРАВАКАТОРОВ !!!!!»

Можете галасавать спакойно....
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чувак, ты так возбудился, что сляпал себе набор букв вместо ника
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Є рішення трибуналу з морського права. Невиконання - санкції. Але для цього треба не трусєлями світить і з електрокара на автовозі блєять, а проявляти активність у зовнішній політиці як це робили барига і його команда.
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Буде сценарiй ,буде i проявляти активність у зовнішній політиці
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Кто снова Свинорылого за язык тянул, что их скоро отпустят?
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Зеленый твоя ошибка когда просил пуйла отпустить детей,ты не сказал- пожалуйста
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Вы думаете это путин удерживает моряков? Да, это так, но не только путин.
Вся свора лидеров так называемой мировой общественности тоже здесь замазана. Достаточно было ввести запрет на заходы в иностранные порты всем расейским судам до освобождения украинских моряков - уже все моряки были бы дома, и судоходство было бы восстановлено.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСуд в Москве продлил арест группе украинских моряков
 
 
 
 
 
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