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 В деле о некачественных бронежилетах чиновники Минобороны пока не подозреваются, - Труба

ДСледствие по поставкам некачественных бронежилетов в ВСУ продолжается и на данный момент ни единому чиновнику Минобороны не предъявлено подозрение.

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Еспресо.TV

"Пока мы не подозреваем ни одно должностное лицо Минобороны в правовом смысле этого слова. Сейчас идет завершение экспертиз (технически качественного состава бронежилетов и установление суммы убытков). Также есть фигуранты уголовного производства, которые вскоре будут опрошены. После этого будут объявлены подозрения", - рассказал труба.

Он добавил, что ГБР может лишь предполагать, что к совершению преступления могут быть причастны определенные должностные лица Минобороны.

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Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3137966
 
 
 Топ комментарии
 
Та ты ШО?!
А что же ты трындел на весь весь мир, законник?
О презумции невиновности забыл портновский дружок.
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я більше скажу: вони, навіть, посцяти у баночку за нього готові
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Ну ясное дело-виноваты сами бронежелеты ... В деле о некачественных бронежилетах чиновники Минобороны пока не подозреваются, - Труба - Цензор.НЕТ 2733
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не критикуйте протеже Владимира Александровича! Не скрепно это...
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Портнова зовут - Владимир Александрович . ?? В деле о некачественных бронежилетах чиновники Минобороны пока не подозреваются, - Труба - Цензор.НЕТ 9607 .
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хм, а Вы умеете логично мыслить, мой Вам респект У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба - Цензор.НЕТ 9680
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1. бронежИлети.
2. «вистрєлілі с вінтовкі Мосіна, всьо наскрозь !»
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А кто тогда должен подозреваться,пианино из квартала 95?
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в деле рюкзаков для мвд чиновники министерства обороны тоже не подозреваются)))
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я більше скажу: вони, навіть, посцяти у баночку за нього готові
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триперук пришёл вонять. яка радість! голос, собако зелений!
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Труба потікла - кличте сантехніків!
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"В деле о некачественных бронежилетах чиновники Минобороны пока не подозреваются, - Труба"
КАК ЖЕ ТАК?????
ЭТО ЗРАДА!!!!!!!!!!!!!!
Проклятый Порошенко подкупил Трубу!!!!!!!!!!!!!!!
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Та ты ШО?!
А что же ты трындел на весь весь мир, законник?
О презумции невиновности забыл портновский дружок.
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То есть убытков на 100 миллионов не было?
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хіба з таким чесним лицем людина може бути агентом ФСБ?
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А самое главное - никакие экспертизы не проведены.
Так к чему этот вбро , что они некачественные?
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Ключевое слово "пока". Было бы у Пеци все чисто с этими брониками - петюшки в балаклавах не штурмовали бы ГБР.
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Алекс!!!! ИДИ ТЫ В ЖОПУ УЖЕ!!!!!! Ты совсем дэбил?!?!?!
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в общем, зебилы снова обдрыстались с истериками. Даже до тебя дошло, что вазелин и труба, мягко говоря, нассали зебилам в моСх..
У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба - Цензор.НЕТ 6923
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у вислові "українська труба" з'являється неоднозначність
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У этого портновского киздабола дрожал голос и трусились руки даже сильнее, чем у янаева при выступлении ГКЧП.
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Не как у Брежнева на 19 съезде комсомола - сиськи масиськи
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Слабо с Югиком тягаться он бы уже все уши прожужал какую рыбу поймал.
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только вот посадил ли он кого то из этой рыбы?
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Ора - рыбак-спортсмен: поймал-поцеловал-отпустил.
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А скольво визгу было
Пособник портнова хренов...
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За отримання сертифікату від нарколога та психіатра, для служби за контрактом, військомат Дніпровського р-ну м.Києва вимагає гроші.
Хочете служити за контрактом у ЗСУ, у зоні ОСС - платіть гроші.
От така у нас Армія
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как военкомат может вымогать деньги за сертификат от нарколога и психиатра? они их выдают что ли? за службу в армии и ато платить деньги? ты совсем упоротый. в армии сейчас такой недобор, что только свисни, и тебя даже без ног в армию заберут. а большинство частей в зоне оос сидит безвылазно. в оос отправляют, даже если ты не хочешь. скажи честно, что ты курил, чтоб такие сказки сочинять?
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Дебил, позвони в военкомат Днепровского р-на Киева и задай им єтот вопрос или позвони на горячую линию Миоборони. Их ответ разместишь здесь. Я жду, время пошло
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Видишь, а зельцман такой нищий, что даже на справку денег нет.
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Єту страну погубят не ***** или сепари
Ее погубит коррупция
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Так давно уже со всех кроме танкистов деньги требуют шо бы служить пошёл
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и никто не подозревается
пока пытаются найти некачественные жилеты
и фальсифицируют прослушку
и то и другое получается плохо
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Поки що підозрюється лише Труба в виконанні замовлення Коломойського.
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То есть экспертиза еще не проводилась, или не закончилась а уже выводы что броники не качественные ?
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Прізвище гарно пасує до цього тупуватого чиновника. То заявляє, що міністерство оборони винне, то невинне і виявляється ще і випробування броніків не проводили, а є тільки заява патріота Портнова.
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на підставі чого відкрито справу, якщо експертиза незавершена? що це за маячня?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ деле о некачественных бронежилетах чиновники Минобороны пока не подозреваются, - Труба
 
 
 
 
 
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