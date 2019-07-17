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 Расследование катастрофы MH-17: представители Нидерландов и Австралии должны встретиться с РФ уже этим летом

Нидерланды, Австралия и Россия этим летом должны провести очередную встречу по расследованию катастрофы MH17.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на международном симпозиуме под названием "Пять лет после уничтожения МН17", который состоялся в Нидерландах, заявил посол Австралии Мэтью Неухаус.

"В ближайшее время появится больше новостей относительно России, потому что вскоре должна состояться очередная встреча с Россией", - сказал посол. 

Он не раскрыл никаких подробностей, лишь отметил, что очередная встреча должна состояться этим летом.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Представители Нидерландов и Австралии провели в марте первую встречу с РФ по вопросу ответственности последней за катастрофу малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году на Донбассе.

В мае прошлого года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за уничтожение малайзийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137965
 
 
 Топ комментарии
 
Украину уже не приглашают. Будут договариваться.
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В 39 Европа молча сливала...Чехию...Польшу...
При этом они были ооочень обеспокоены происходящим)))
Только когда снаряды стали рватся на улицах их городов...эти проститутки зашевелились...

Ничего вам не напоминает?))
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И что? Будут опять клянчить-"Признайтесь пожалуйста"? Пустые хлопоты.
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нет, скорее всего идут торги о выплате компенсаций семьям погибших, а в замен не признание вины государства россия.
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как только получат первые выплаты это и будет признание
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А кто виноват-то будет? "Впопучленцы" укравшие в кацапии БУК и пульнувшие в самолёт?
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Украину уже не приглашают. Будут договариваться.
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Судя по последним событиям, Украину скоро вообще никуда приглашать не будут... Корпоративы с участием "95 квартала" в Европе, наверное, не популярны.
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когда уже эта тупая европа ума наберется.... с этими уродами нельзя вообще общаться... для них все дураки одни они умные... и когда это вонючий шайтанат признавал свои ошибки или то что они обгадились
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В 39 Европа молча сливала...Чехию...Польшу...
При этом они были ооочень обеспокоены происходящим)))
Только когда снаряды стали рватся на улицах их городов...эти проститутки зашевелились...

Ничего вам не напоминает?))
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Очередной замес не за горами...
Только вот к сожалению он пройдет снова по нашей земле...

Запасайтесь патронами и консервами
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А какой с этого выхлоп?)))
Это из серии если бы вы встретились с шизофреником...
Ему все пох...а вы в шоке)))
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маскалі мозги будуть пудрити--єтонеми..іхтамнет
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРасследование катастрофы MH-17: представители Нидерландов и Австралии должны встретиться с РФ уже этим летом
 
 
 
 
 
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