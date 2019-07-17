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 Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС, - Гройсман

Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

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Напомним, 13 июля Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение главой ГФС просьбы президента об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов ответил, что "сегодня же напишет заявление" и отправит ее в Кабмин.

6 июля во время поездки в Львовской и Закарпатской областей Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3137964
 
 
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таких самородков надо не увольнять ,их надо садить
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Бідний несчасний Власов...якже він буде тепер з голоду перебиватись, керуючи тільки однією Одеською митницею, коли привик жити на широку ногу? ...
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С чувством глубокой скорби сообщаем...
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І шо?
Він начальник Одеської митниці... Туди і повернувся... В надії, що тихо пересидить.
Люди, не будьте дурнями...
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Грося ещё видать не врубился,что народ Украины уже его самого давно уволил ... Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7828
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС, - Гройсман
 
 
 
 
 
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