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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Экономика, Общество
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Все про:зарплата (1880) Гройсман (4820) минимальная зарплата (149)

 Минимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, средняя – до $620 в течение 2 лет, - Гройсман

Уже в следующем году минимальная заработная плата в Украине может вырасти до 5500 грн.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Еспресо.TV.

"У нас всегда будет выбор в недалеком будущем: либо мы опираемся на реальные возможности экономики и я вижу, что в следующем году минимальная зарплата будет не 4173 грн, а будет 5500 грн, средняя заработная плата за 1,5 года – до 2 лет будет $620, или кто-то включит печатный станок, начнет разгонять инфляцию, делать разовые подачки и заведет страну в дефолт или в финансовый кризис", - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что его прогнозы основываются на показателях украинской экономики.

"На что мы опирались, опираемся сегодня и должны опираться в будущем - на реальное положение национальной экономики", - сказал Гройсман.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137961
 
 
 Топ комментарии
 
С другой стороны , если в стране 73 % дэбилов, то кто будет экономку развивать ?
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Вова Г., не старайся, не поможет. В воскресенье ты пролетаешь, как труселя в ветренную погоду над Винницей.
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хто зна, як микола чудотворець буде по іврєйські?
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Судя по тому, что начали печатать купюры по 1000 грн, то курс, вероятно, будет 50.
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Так в чому проблема? Візьміть кредит в гривні під заставу власного житла... Швиденько поміняйте на долари... І зразу після виборів продайте по курсу 50 закрийте кредит і отримайте навар 100%...
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а толку, пишут 4500, на руки как давали так и дают 3500, кино продолжается.
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Нет ,у меня жена получает минималку ,никаких 3500 а 3100 ...
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Ну значит твоя жена столько стоит, как специалист.
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Грося збирається бути прем"єром і далі?
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Гройся, іди полем - зп після виборів буде 4000 дол.
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Да ну, на ху ! Это что за зарплата ? Беженцам в Дании больше на еду дают .
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Ваня, а как насчет цен в Дании? Только не рассказывай что ниже чем в Украине, не поверим
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Да , ты угадал . Только зарплаты выше в 17 -20 раз
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Ага... І ще ми з омеляном побудуєм гіперлуп
І все в майбутньому... Ми иак працювали працювали, що покращення ви відчуєте тільки тоді коли нас піде...сів і злодіїв винесуть з кабінету міністрів ногами в перед...
Цікаво, а яйценюк і грося понесуть відповідальність? Чи козлом буде тільки петя...
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Хватит записывать разговоры во время сна Гройсмана. Его надо будить. Поезд исторической власти уже тронулся..
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С другой стороны , если в стране 73 % дэбилов, то кто будет экономку развивать ?
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Настало время ох..х историй!))))
Чем ближе выборы...тем больше АБИЦЯНКИ
Ведь народ у нас туповатый и наивный...
Чего стоят только последние през выборы
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Вова Г., не старайся, не поможет. В воскресенье ты пролетаешь, как труселя в ветренную погоду над Винницей.
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А про курс к доллару и цены на потребительском рынке есть информация?
И главное, сколько (после пролёта на парламентских выборах), будут стоить трусы на винницком базаре?
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А через ещё 50 лет представляете какая зарплата в Украине будет?! Аж дух захватывает!
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И межгалактические шахматные турниры через день!)))
Ничего в этой стране не меняется...
Народа нет...есть обыдлованное народо население
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Проще говоря - налоги должны увеличиваться,что бы сидящие на потоках потроховские крысы были жирнее и довольнее,их живыми отпускать нельзя.
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По официальным данным болгарского правительства, минимальная зарплата в Болгарии в 2019 году составляет 560 болгарских лев, что эквивалентно 285 евро.
По сведениям болгарского Национального статистического института, до уплаты налогов средняя зарплата в Болгарии в 2019 году составляет 1 208 лев в месяц или 620 евро.

Если смогут хотя бы этого добиться, то хорошо. Хотя зубожЫлым все равно любые сравнения и цифры мимо головы.
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Украинцы, где деньги зарабатываться ? Правильно, страна зарабатывает деньги на производстве товаров и их экспорте . Что вы производите и экспортируете ? Так откуда будут деньги на зарплаты?
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Эта гнида подняла цены и тарифы так что минималка должна уже сегодня быть тысяч десять-пятнадцать и это чисто для выживания а оно ещё своё поганое хайло смеет открывать ... Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4246
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этот , пока до труселей народ не разденет , хрен успокоится
Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2065
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Гройсман не на своем месте! Владимир Александрович сказал, что 4000 американских долларов, а не гривень; надо стараться, а не вставлять палки в колеса...
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Та успокойся уже Грося Мінімальна зарплата у 2020 році може досягти 5500 грн, середня - до $620 протягом 2 років, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8764 .. !! Один хрен за тебя не проголосуют . "Хамелеоны" никого не интересуют .
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, средняя – до $620 в течение 2 лет, - Гройсман
 
 
 
 
 
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