 Минимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, средняя – до $620 в течение 2 лет, - Гройсман

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Еспресо.TV.
"У нас всегда будет выбор в недалеком будущем: либо мы опираемся на реальные возможности экономики и я вижу, что в следующем году минимальная зарплата будет не 4173 грн, а будет 5500 грн, средняя заработная плата за 1,5 года – до 2 лет будет $620, или кто-то включит печатный станок, начнет разгонять инфляцию, делать разовые подачки и заведет страну в дефолт или в финансовый кризис", - сказал Гройсман.
Глава правительства подчеркнул, что его прогнозы основываются на показателях украинской экономики.
"На что мы опирались, опираемся сегодня и должны опираться в будущем - на реальное положение национальной экономики", - сказал Гройсман.
І все в майбутньому... Ми иак працювали працювали, що покращення ви відчуєте тільки тоді коли нас піде...сів і злодіїв винесуть з кабінету міністрів ногами в перед...
Цікаво, а яйценюк і грося понесуть відповідальність? Чи козлом буде тільки петя...
Чем ближе выборы...тем больше АБИЦЯНКИ
Ведь народ у нас туповатый и наивный...
Чего стоят только последние през выборы
И главное, сколько (после пролёта на парламентских выборах), будут стоить трусы на винницком базаре?
Ничего в этой стране не меняется...
Народа нет...есть обыдлованное народо население
По сведениям болгарского Национального статистического института, до уплаты налогов средняя зарплата в Болгарии в 2019 году составляет 1 208 лев в месяц или 620 евро.
Если смогут хотя бы этого добиться, то хорошо. Хотя зубожЫлым все равно любые сравнения и цифры мимо головы.