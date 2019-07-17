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 Общество
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Все про:Бахматюк (88) Ukrlandfarming (40) Укрлендфарминг (52)

 Для спасения экономики нужно плавно снизить учетную ставку до 4%, - Бахматюк

Непродуманная политика Нацбанка не позволяет подняться украинской экономике.

 Слишком высокая учетная ставка и высокая доходность депозитных сертификатов Нацбанка являются выгодными для спекулянтов, а не инвесторов, считает владелец одного из крупнейших агрохолдингов Европы группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк, пишет УНИАН.

Опросы аналитического центра Федерации работодателей показали, что более 75% респондентов не готовы инвестировать в экономику Украины при существующих условиях, когда учетная ставка Нацбанка составляет 17,5%, а инфляция - 9%. Такой разрыв делает невозможным развитие экономики, замораживает кредитования промышленного сектора. Этот вопрос стал темой обсуждения во время батла мыслей на тему "Промышленники против НБУ", организованном Федерацией работодателей Украины.

По мнению украинского бизнесмена, спасением для украинской экономики может стать постепенное снижение учетной ставки с 17,5% до 4%, но для этого надо создать "подушку безопасности" в три миллиарда долларов. "Пока есть депозитные сертификаты, которые выше ставок реального кредитования, будет существовать эта система. Когда спекулянт заберет деньги из системы, будет обвал национальной валюты. Для себя в голове надо составить решение: мы готовим подушку в три миллиарда долларов, затем плавно делаем снижение ставки с 17% до 8%, а затем за три года идем до 4%. Даем надежду банкам, системе, - заявил Олег Бахматюк.

Не только иностранные, но и украинские инвесторы при существующих условиях ищут возможности инвестировать в экономики других стран с более благоприятными условиями. "Более 61% опрошенных нами рассматривают другие страны с более низкими процентными ставками в качестве альтернативы финансированию капиталовложений в Украине. И многие уже сегодня инвестируют в другие страны. То есть большая часть представителей бизнеса готова инвестировать и создавать рабочие места где угодно, но не в нашей стране, потому что политика НБУ, Министерства экономики, Министерства финансов не способствует тому, чтобы инвестиции приходили в Украину", - сказал Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Напомним, что Олег Бахматюк является владельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов. Группа компаний "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, который ведет хозяйственную деятельность в 600 населенных пунктах 22 областей Украины и создает около 27 000 рабочих мест реального сектора экономики.

Источник: https://censor.net.ua/n3137960
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
алігарх про себе й для себе, народ під такі проценти бабло держати не буде, як все почнуть знімати тоді заверещиш по іншому, та й самі банки з такий процентів матимуть дульку
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Якби соя вміла думати, то вона б розуміла, що облікова ставка це ще й відсотки по кредитах! Різницю у відсотках на житло 6% й 30% відчуваєш? Йди вже з богом, горілки немає!
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Мені твої кредити нах не в пали, я за твої квартири думати не збираюсь, в мене хатинка невеличка, чим і вдоволений, і горілки не вживаю, так що похмеляйся сам пойлом своїм, зебіл, можеш коксом занюхати
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. одні совєтчики та предсказатєлі. банк це не рапрсове поле. посіяв-продав си рець і пофігу майбутнє
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Украинские инвесторы!? Это кто такие? Те кто разграбили и довели до "ручки" страну?
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правильно , у нас банки не двигатель роста экономики ,а паразиты роста экономики
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ну еще бы...им все не дает покоя схема Коломойского

перед очередным кризисом набрал в своем банке кредитов в гривне...купил долларов...через липовые фирмы вывел их за границу...и сиди жди когда экономика Украины обрушиться и можно будет зайти с бабками и купить обесценившиеся активы
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Бахматюк, ты уже дал гарантии своим банкам, и где они сейчас?
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Первое что надо сделать для спасения не только экономики но и Украины это пересажать ворьё типа Пэти .... Для спасения экономики нужно плавно снизить учетную ставку до 4%, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4283
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новый лохотрон с НДС)) имеют все кроме нас, например печенье, имеет около 5 компонентов+ упаковка, при производстве каждого компонента начисляется НДС, потом я покупаю печенье в магазине и опять на чеке НДС + пенсионный фонд и прочая хрень и так на всём, вопрос к спецам, нахрена 6 раз ничислять НДС а потом особо приближенным его возвращать?
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Причем тут учетная ставка,меняйте болваны законы,разгоняйте проверяльщиков-взяточников,расстреляйте ревку и всех его инспекторов опутавших бизнес поборами,ставка - последнее дело.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля спасения экономики нужно плавно снизить учетную ставку до 4%, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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