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 Дети из Казани отравились на отдыхе в оккупированном Крыму

В лагере возле оккупированной Евпатории произошло массовое отравление. В больнице находятся 49 детей и 5 вожатых.

В Евпатории с признаками пищевого отравления госпитализированы 54 человека - 49 детей, отдыхавших в лагере "Лучистом", и пятеро сотрудников лагеря. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Медики оценивают состояние госпитализированных как средней тяжести, угрозы их жизни нет.

По словам директора лагеря, в течение суток около 40 детей обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что отравившихся больше 40 человек. Дети приехали на отдых в Крым из Казани, их возраст – от семи до 17 лет.

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Сейчас лагерь перевели на сухой паек, введен режим карантина. Пищеблок закрыт, а его сотрудники отстранены от работы. Питьевую воду, пробы пищи и морскую воду на пляже, где купались дети, взяли на анализы.

Источник: https://censor.net.ua/n3137959
 
 
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а я давно говорю, пусть переходят на динатурат.
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Нех.. шастать!
Пускай скажут спасибо...шо живы
Бо мокшани им еще могли салют забабахать...
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первая попытка заселить крым волжскими татарами, с целью создания единого татарского народа, оказалась неудачной...местное подполье ограничилось отравлением понаехавших
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДети из Казани отравились на отдыхе в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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