 Имеем "лебедя, рака и щуку", - Абромавичус о Кабмине

Об этом заявил руководитель Набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус в итервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Абромавичуса, новый премьер должен гарантировать своей команде больше свободы, поддерживать, не мешать, а также "подставлять плечо в случае каких-то политических моментов".

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"Премьер - это командный игрок, он должен создать из правительства сплоченную команду. Этого, к сожалению, в сегодняшнем Кабмине нет. Он формировался по квотному принципу, в результате имеем "лебедя, рака и щуку". Так не должно быть", - заявил он.

По словам бывшего министра экономики, процесс выбора премьера еще не идет, поскольку до 21 июля "все направлены на победу".

"Так называемые политические элиты могут иметь другое мнение о том, каким образом должен формироваться Кабмин, включая назначение его руководителя. Возможно будет приниматься решение в сторону политического тяжеловеса", - сказал Абромавичус.