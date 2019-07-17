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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11034) Абромавичус (424)

 Имеем "лебедя, рака и щуку", - Абромавичус о Кабмине

Новый Кабмин должен засыпать и просыпаться с мыслью, как создать максимально привлекательную среду для бизнеса

Об этом заявил руководитель Набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус в итервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Абромавичуса, новый премьер должен гарантировать своей команде больше свободы, поддерживать, не мешать, а также "подставлять плечо в случае каких-то политических моментов".

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"Премьер - это командный игрок, он должен создать из правительства сплоченную команду. Этого, к сожалению, в сегодняшнем Кабмине нет. Он формировался по квотному принципу, в результате имеем "лебедя, рака и щуку". Так не должно быть", - заявил он.

По словам бывшего министра экономики, процесс выбора премьера еще не идет, поскольку до 21 июля "все направлены на победу".

"Так называемые политические элиты могут иметь другое мнение о том, каким образом должен формироваться Кабмин, включая назначение его руководителя. Возможно будет приниматься решение в сторону политического тяжеловеса", - сказал Абромавичус.

Источник: https://censor.net.ua/n3137958
 
 
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там еще телега есть называется Клоун Зеля Имеем "лебедя, рака и щуку", - Абромавичус о Кабмине - Цензор.НЕТ 5144
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так було, так є і так буде, бо міністр не повинен бути політичною фігурою, він повинен бути відповідним фахівцем. але це понятття не для нашої країни
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абромавичус - разрушитель национальных экономик, международный аферист. Его нельзя и близко подпускать к Украине.
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після потрошенка, навіть чорт не страшний
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он просто человек Сороса... а у Сороса одна процедура.
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так кабмін давно ще при поросяті має раком всю країну
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удивительно, и как же эти три зверюги так много полезного сделали за эти годы, самый продуктивный кабмин за годы независимости что-то Абромавичуса понесло, еще вчера ...
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Какой КабМин? Какая работа ?На носу выборы и трудоустройство на ближайшие 5 лет, к тому же кавуны уже поспевают,надо баржи грузить Имеем "лебедя, рака и щуку", - Абромавичус о Кабмине - Цензор.НЕТ 4015
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"Кабмин формировался по квотному принципу, в результате имеем "лебедя, рака и щуку". Так не должно быть" - говорит абромявичус)))...так в конституции, чувак - верховная рада - партии - коалиция - уряд
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На днях заставили поменять пароль на почте ukr.net. Сегодня приходит письмо -

"Вітаємо друзі!

Політична партія "Українська стратегія Гройсмана" долає прохідний бар'єр
Раді повідомити, що за останніми соціологічними дослідженнями Національної академії наук "Українська стратегія Гройсмана" долає бар'єр і проходить до Верховної Ради.

Наразі, наш рейтинг складає 5,1% і продовжує рости. Цього вже достатньо, аби люди могли сміливо за нас голосувати, не побоюючись, що ми не пройдемо і їхній голос дістанеться конкурентам.

Але цього замало, щоб відкривати шампанське і святкувати перемогу. Надто великі ризики, надто близько до лінії непроходження, надто багато ресурсів викидають наші конкуренти, щоб дискредитувати професійну команду прем'єра.

Крім того, вибори вже через тиждень. Погода буде чудова, надворі літо, час відпусток. Тому немає впевненості, що всі наші прихильники дійдуть до виборчої дільниці. Явка перетворюється на головний фактор успіху.

За таких умов саме твій голос може стати вирішальним. Цього разу він важливий, як ніколи раніше.

Адже, щоб Володимир Гройсман, якому довіряє і роботу якого позитивно оцінює 20-25% українців, залишався Прем'єр-міністром, його партія має пройти до парламенту. Це - обов'язкова умова. І чим більшу фракцію він там сформує, тим професійнішим буде наступний уряд.

Єдиний вихід - прийти у неділю 21 липня на виборчу дільницю та обрати в бюлетені №11 "Українську стратегію Гройсмана". І команда прем'єра продовжить стабільно підвищувати якість твого життя."

Может я чего-то не понимаю, скажите, у Гройсмана может быть украинская стратегия?
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Бо в Кабміні багато політики, а з нею - бюджет не наповнити
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имеем "лебедя, рака и щуку". Так не должно быть", Источник: https://censor.net.ua/n3137958

Скоро лебедь рак и щука (это уже команда) будут иметь нас...
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АБРОМАВИЧУСУ ПРИНАДЛЕЖИТ жилой дом в Вильнюсе площадью 106 квадратных метров и гараж площадью 81 квадратный метр.
Семья министра экономики владеет тремя земельными участками в Киевской области, их площадь 0,1200 га, 0,3600 га, 0,1273 га.
Кроме того, семье принадлежат три квартиры. Одна - площадью 244,5 квадратных метра - находится в Крыму. Две в Киеве. Их площади - 185 квадратных метра и 66 квадратных метра.
Также семье принадлежат два гаража, один в Крыму 14,2 квадратных метра и в Киеве 13,4 квадратных метра.
В Абромавичуса нет ниодного транспортного средства, а вот в семье - два Porsche Cayenne 2008 и 2012 годов выпуска.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/12/19/7052577/
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Это он вежливо сказал имеем три вора, каждый тянет в свой карман
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Жмен Злой
Это он вежливо сказал имеем три вора, каждый тянет в свой карман
Маємо "лебедя, рака і щуку", - Абромавичус про Кабмін - Цензор.НЕТ 7219

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"Так называемые политические элиты могут иметь другое мнение о том, каким образом должен формироваться Кабмин, включая назначение его руководителя. Возможно будет приниматься решение в сторону политического тяжеловеса", - сказал Абромавичус. Источник: https://censor.net.ua/n3137958
Маємо "лебедя, рака і щуку", - Абромавичус про Кабмін - Цензор.НЕТ 3909
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Та до нас в країну тільки но заходить любий інвестор, читає податковий кодекс...і відразу тікає.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИмеем "лебедя, рака и щуку", - Абромавичус о Кабмине
 
 
 
 
 
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