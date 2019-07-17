EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 За рубежом
  1439  26
Материалы по теме:
Все про:журналистика (2425) Россия (73336) теракт (2006) Боинг-777 Malaysia Airlines (977)

 Практически никто из российских журналистов не захотел участвовать в мероприятиях к пятилетию катастрофы MH-17

Большинство российских журналистов не выразили желания принимать участие в мероприятиях по случаю пятой годовщины крушения "Боинга" рейса MH-17 над Донбассом.

Об этом сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" специальный корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, практически никто из российских журналистов на эту церемонию приехать не решился. Это очень плохо. Семьям, потерявшим своих близких в катастрофе, очень важно было бы увидеть, что в России есть общество, которое трезво оценивает ситуацию в стране, понимают, что произошло. Но там будет не больше трех журналистов из России", - сказал П.Каныгин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стали известны время запуска ракеты, маршруты вывоза в РФ и более 150 причастных, - СБУ рассказала о ходе расследования причин катастрофы MH-17

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Читайте также: Есть достаточно свидетельств, что Цемах командовал подразделением ПВО, когда был сбит MH17, - Bellingcat. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3137956
 
 
 Топ комментарии
 
Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
 показать весь комментарий
 
в рашке уже давно нет журналистов.Есть только пропагандоны и карманные трубадуры.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну начнёт с того,что в россии НЕТ никаких журналистов ...
 показать весь комментарий
 
 
Есть. Есть разные, не все пропагандоны, не надо ля-ля.
 показать весь комментарий
 
Ну, це як запросити когось з банди, на поминки її жертви...
 показать весь комментарий
 
 
Так команды не было, расейские журношлюхи очень суровы...
 показать весь комментарий
 
 
в рашке уже давно нет журналистов.Есть только пропагандоны и карманные трубадуры.
 показать весь комментарий
 
 
У нас давно примерно та же "культура" журналистики развилась.

Только пока еще не завершила окончательной трансформации в сливной бачек.
 показать весь комментарий
 
 
Подивіться кацапські ЗМІ за сьогодні. Там приблизно наступні статті: Європа випадково розкрила правду про непричетність РФ до збиття Боїнгу і т.п.
Це, невиліковні скоти, худоба якій не місце серед людей.
 показать весь комментарий
 
 
я даже не знаю, где смотреть, даже если бы захотел...
 показать весь комментарий
 
мені в підборку новин на телефон щодня якесь кацапське лайно додає. Постійно блокую, а воно лізе і лізе.
 показать весь комментарий
 
А мені "русвєсну" постійно закидає. Кацапські покидьки працюють на всіх напрямках. А в нас "надапростопєрєстатьстрєлять".
 показать весь комментарий
 
Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
 показать весь комментарий
 
 
Меня удивляет политика Италии,Германии,Франции,тех же Нидерландов и Австрии к моське-недомерку плешивому.Заискивают.5 лет заискивают после Боинга.
 показать весь комментарий
 
 
Туди, де рф макають рилом у лайно вони не приїдуть.
 показать весь комментарий
 
 
опять баярку не подвезли? срочно доставить два ящика динатутару, сразу подтянутся.
 показать весь комментарий
 
Еще бы, за такое там уволят. И посадить могут. Ничего удивительного...
 показать весь комментарий
 
с журналистами на аквафрешии бяда, вымерли, остались только доносчики царской пропаганды для глубинногог крепосного народа......
 показать весь комментарий
 
«17 июля 2019
Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»
 показать весь комментарий
 
 
В основном там подонки и скоты,а если кто-то и хотел бы поехать,так очко жмёт. Росгвардия может "в гости зайти". Так на кацапстане "вольно дышит человек".
 показать весь комментарий
 
Російським журналістам на Цензорі немає що сказати?) непопулярна гілка?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрактически никто из российских журналистов не захотел участвовать в мероприятиях к пятилетию катастрофы MH-17
 
 
 
 
 
 вверх