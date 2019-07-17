 САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект"

Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, передает Цензор.НЕТ.
"По действующему законодательству после передачи в Антикоррупционный суда огромного количества уголовных производств о коррупции, возникнет ситуация, когда судьи будут перегружены и не смогут быстро принимать решения. Предложенные президентом законодательные изменения позволяют устранить эту проблему и обеспечить эффективное судебное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки. Мы призываем парламентариев проголосовать за инициативу президента Украины и как можно скорее принять соответствующий законопроект", - отметили главы НАБУ и САП.
Они подчеркнули, что, в случае непринятия законопроекта, "усилия по созданию Антикоррупционного суда как институции, призванной поставить точку в делах высокопоставленных чиновников и назначить им справедливое наказание за содеянные преступления, окажутся напрасными".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что у Зеленского хотят в четверг, 18 июля, созвать внеочередное заседание Рады для принятия антикоррупционных инициатив.
А люди в нем ЗЕбилы....
преЗик-продюсер Зеленский
Т.е. цель громко показать как он старается "живота не жалея" и взять еще несколько процентов голосов...
Яких парламентарієв, ітіть калатіть? Парламент вже фсьо.
Пожежа!
Рада, закон давай.....
короче, мы, зебилы, уписались....
Чего ж раньше его не требовали ., молчали . А теперь о как - припекло побороть клятую коррупцию ..
Притом все понимают что все депутаты заняты в своих округах подготовкой к выборам и никто собираться не будет.
Вывод - "антикоррупционные" органы играют в политическую игру, на стороне Бени.
Например нужно рассмотреть это в комиссиях - время есть?