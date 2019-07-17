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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2790) Зеленский (2176) САП (1107) Антикоррупционный суд (449)

 САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выступили с поддержкой законопроекта президента Владимира Зеленского, согласно которому Высший антикоррупционный суд рассматривает дела только НАБУ и САП.

Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, передает Цензор.НЕТ.

"По действующему законодательству после передачи в Антикоррупционный суда огромного количества уголовных производств о коррупции, возникнет ситуация, когда судьи будут перегружены и не смогут быстро принимать решения. Предложенные президентом законодательные изменения позволяют устранить эту проблему и обеспечить эффективное судебное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки. Мы призываем парламентариев проголосовать за инициативу президента Украины и как можно скорее принять соответствующий законопроект", - отметили главы НАБУ и САП.

Они подчеркнули, что, в случае непринятия законопроекта, "усилия по созданию Антикоррупционного суда как институции, призванной поставить точку в делах высокопоставленных чиновников и назначить им справедливое наказание за содеянные преступления, окажутся напрасными".

Читайте также: Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать в четверг внеочередное заседание ВР

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что у Зеленского хотят в четверг, 18 июля, созвать внеочередное заседание Рады для принятия антикоррупционных инициатив.

САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137953
 
 
 Топ комментарии
 
"Мы призываем парламентариев проголосовать"
САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 3677 Яких парламентарієв, ітіть калатіть? Парламент вже фсьо.
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Когда же вы работать будете, а не совместные заявления делать? И в чем такая спешка, если клоун уверен, что его партия получит большинство в парламенте? Вот и посмотрим на работу "новых" лиц...
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Весь мир театр,
А люди в нем ЗЕбилы....
преЗик-продюсер Зеленский
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Когда же вы работать будете, а не совместные заявления делать? И в чем такая спешка, если клоун уверен, что его партия получит большинство в парламенте? Вот и посмотрим на работу "новых" лиц...
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Весь мир театр,
А люди в нем ЗЕбилы....
преЗик-продюсер Зеленский
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А ты в нем амеба. САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 9833
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Спешка в том, что законопроекты поданные в последние дни Рады тупо не будут приняты - это физически невозможно, а многие даже не будут включены в регламент....после чего отправятся в архив. Зе и Ко не могут этого не знать. По закону эти законопроекты нужно будет подавать повторно уже в новом созыве, но очевидно Зе делать этого не собирается.....
Т.е. цель громко показать как он старается "живота не жалея" и взять еще несколько процентов голосов...
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кем ты работаешь у Зе что утверждаешь шо "не собирается" ???? или ты в рошении штатным побрехунчиком пашешь ??? "живота не жалея" ???
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"Мы призываем парламентариев проголосовать"
Яких парламентарієв, ітіть калатіть? Парламент вже фсьо.
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Это ж отлично, попинать уродов принявших за ПЯТЬ лет ОДИН отличный закон
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Гвалт !
Пожежа!
Рада, закон давай..... САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 6421



короче, мы, зебилы, уписались.... САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 9416
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А , я кажется понял что им раньше мешало бороться с коррупцией .. Раньше закона небыло . САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 5079 .

Чего ж раньше его не требовали ., молчали . А теперь о как - припекло побороть клятую коррупцию САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 7584 ..
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САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект" - Цензор.НЕТ 8116Ахметов прекрати нас травить своим Метинвестом! В Мариуполе предложили включать сирены после каждого выброса с металлургических комбинатов и объявлять по громкоговорящей связи,чтобы население пряталось в закрытых помещениях, а оппозиционная партия говорит что они не причём ,что это всё олигархи с Президентом в договорняке
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не понял? так он жеж кармилец ватоголових ПДРАСОВ мариуполя!!!???
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И надежный бизнес-партнер Порошенко!
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5 лет им ничего не мешало, а тут за 3 дня до выборов вдруг так замешало шо аж кушать не могут.
Притом все понимают что все депутаты заняты в своих округах подготовкой к выборам и никто собираться не будет.
Вывод - "антикоррупционные" органы играют в политическую игру, на стороне Бени.
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Пусть потребуют у клоуна Закон о ТСК подписать.
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Шо за .банатизм? Инициативно-антикоррупционная чесотка перед выборами...
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Принятие решений ВР имеет четко прописанный регламент. Нарушение оного - прекрасная возможность опротестовать любое решение.
Например нужно рассмотреть это в комиссиях - время есть?
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Неужели? Удивительно было бы если бы промолчали.А портнов поддержал?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект"
 
 
 
 
 
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