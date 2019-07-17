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 Политика Украины
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Все про:Винник Иван (170) Замана Владимир (13)

 Генерал Замана готовил применение армии против Майдана в 2014-ом. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Украины, Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проведению расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы Иван Винник сообщил о том, что у него есть документы, полностью разоблачающие ложь генерала Заманы о его отказе использовать по приказу Януковича потенциал ВСУ против активистов евромайдана.

 Иван Винник в своем сообщении в Фейсбуке напомнил, что во времена президентства Януковича генерал Замана возглавлял Генеральный штаб ВСУ.

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"ГПУ его обвиняет в государственной измене, но как и многих других обвиняемых в подобных тяжких преступлениях, Заману месяц назад решением суда освободили из-под стражи", - написал Винник, добавив, что сейчас Владимир Замана, "чтобы избежать ответственности, пытается получить депутатский мандат по списку "Силы и Чести" Смешко ".

"После побега Януковича было уничтожено много документов, что давало возможность Замане тиражировать ложь о своей "принципиальной позиции" и даже стать на несколько дней Уполномоченным по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины. Но, несмотря на это, сохранилось несколько приказов и телеграмм, подписанных начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимиром Заманой и его заместителями, которые разоблачают реальную картину незаконного использования имущества, техники и личного состава ВСУ для борьбы с собственным народом. Использование отдельных десантных подразделений генштабисты пытались маскировать под военные учения. Но правду скрыть не удалось. Приведу только 2 документа, которые свидетельствуют о реальном лице Заманы. Таких документов значительно больше, и я очень надеюсь, что следствие не будет подстраиваться под "ватную" конъюнктуру последнего времени, а даст правовую оценку антиконституционной деятельности таких заман против собственного народа. Кстати, после провала в ночь с 18 на 19 февраля 2014 так называемой "антитеррористической" операции против собственного народа, Замана попросил Януковича укрыть его от ответственности. Тот подписал указ о его назначении заместителем Секретаря СНБО Украины, где Замана некоторое время и скрывался после побега своего хозяина ", - подытожил он.

Генерал Замана готовил применение армии против Майдана в 2014-ом 01
Генерал Замана готовил применение армии против Майдана в 2014-ом 02

Источник: https://censor.net.ua/n3137951
 
 
 Топ комментарии
 
Винник вышел из 5летней летаргии?Полный абзац типичного барыги.
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О Винник проклюнулся ,барахтается гад перед посадкой... Замана, обвиняемый в госизмене, применял армию против Майдана в 2014-ом, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 6259
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Замана один из не многих генералов, который отдавал приказы для направления и уничтожения в Крыму военных спец.подразделений, в то время , когда там появились первые военные РФ. Все эти приказы блокировал Турчинов и ко. Именно он первым сказал, что благодаря трусости и импотенции Турчинова мы потеряли Крым. Также он намерен дать показания в суде и предоставить факты. Власть Порошенко, делает все возможное не дать Замане говорить ПРАВДУ О КРЫМЕ..
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Винник вышел из 5летней летаргии?Полный абзац типичного барыги.
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Так он в запои был,пьёт безбожно со страху,всё ждёт когда за ним придут за стыренные кредиты ... Замана, обвиняемый в госизмене, применял армию против Майдана в 2014-ом, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 4969
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2 аркуша на ФБ (в тексті є посилання)
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О Винник проклюнулся ,барахтается гад перед посадкой...
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Не думаю, что вфя использовал на Майдане армию - в этом случае крови было бы намного больше. Говорили о планах бросить туда десантников, но они (по слухам) отказались, что послужило причиной бегства "беркута" 20.02.2014.
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їхали на Майдан, попали в аварію, в ДТП, в т.ч. зі смертельним
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А детальніше шукай в Ютюб. Іхала в Киів колона з десантниками. Мабуть спішили, бо одна машина КАМаз з десантниками з"іхала х дороги і перекинулась, були загиблі і поранені. Далі колона рух в сторону Києва не продовжувала.
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Навіть я пам'ятаю цей випадок, а ось кацап-ні. Тому, що кацап і палиться
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Це я - кацап? Замість того, щоб дати нормальну інфу чи хоча б посилання, ви мені кидаєте образу та в ютьюб посилаєте. Красно дякую, послати я також можу. І не тільки в ютьюб.
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Ось, знайшов. Одна машина з колони перекинулася, але інші могли продовжувати шлях. Якщо було принципове рішення про застосування армії, ця аварія (навіть загибель трьох десантників) ніого б не зупинила.
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ДТП - 25 бригада при следовании в Мелиоративное на погрузку на ж/д на Киев, эшелон заблокировали. Так же рванула и 95 и морпехи с Крыма. Как ни прискорбно, но это было.
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Помню помню как горели красиво горели мусоровские бтры на майдане... Эх были времена..
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Это было нихрена не весело на самом деле.
Ну разве что, если смотреть за сотни километров по телевизору.
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а кто такое винник?? я думал оно в анабиозе после шефиного просёра....
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А раніше цього не знали ?
Навіщо його тримали ?
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Не чіпайте Заману, курви. Він був очільником 169-го навчального центру в місті Десна, коли я там служив.
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З 72-ї бригади польові кухні їздили тітушню кормити, це факт
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Замана идет в первой пятерке в списке партии "Сила и Честь" Игоря Смешко при активной поддержке Гордона.
А И. Винник должен банкам больше 30 млн. долл. США, в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. На данный момент они закрыты. В целом Винник - вор, мошенник, плут и авантюрист. Ему светит 10 лет с конфискацией.
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Такого не буває щоб банк США подарував борги, тим більше ,якомусь Виннику. . Не плети дурниці.Якщо справи закриті - це означає, що Винник боргів не має.
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«Винний банкам $30 міліонів»))))) де їх тільки набирають таких ідіотів!)?!?!
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Замана один из не многих генералов, который отдавал приказы для направления и уничтожения в Крыму военных спец.подразделений, в то время , когда там появились первые военные РФ. Все эти приказы блокировал Турчинов и ко. Именно он первым сказал, что благодаря трусости и импотенции Турчинова мы потеряли Крым. Также он намерен дать показания в суде и предоставить факты. Власть Порошенко, делает все возможное не дать Замане говорить ПРАВДУ О КРЫМЕ..
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Яка "власть Порошенко делает все возможное", ви там в анабіозі, чи шо?
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Питання в тому, для чого Цензор надає площадку для подібних висерів?! Їх тут 70%!!!
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Вчасно прочитав цю інформацію,бо вже збирався проголосувати за "Сила і честь".Ні,тепер не буду.
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Поліщук, крути мізками самостійно, а не слухай передвиборчі потоки брехні. Якщо Замана виненЮ то його все одно колись за це спитають. Он Порошенко, бідака, як розплачується за свій "патріотизм".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенерал Замана готовил применение армии против Майдана в 2014-ом. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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