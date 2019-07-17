 Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров

Об этом министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил в интервью российскому изданию "Аргументы и факты", сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, планирует ли Россия официально признать оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, Лавров сказал: "Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины".

"Считаем, что сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер. Украинское руководство должно "повернуться лицом" к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев", - заявил Лавров.

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Он добавил, что "без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей "ДНР" и "ЛНР" к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно".

"И, разумеется, абсолютно центральным условием является налаживание содержательного прямого диалога между Киевом и непризнанными народными республиками, как того требуют Минские договоренности", - сказал российский министр.

Лавров отметил, что для этого необходимо "наладить конструктивную работу контактной группы, где представлены Киев, Донецк и Луганск, при содействии России и ОБСЕ". "Тогда и задействование нормандского формата в поддержку контактной группы будет эффективным. Возможны и другие конфигурации внешней поддержки процессов урегулирования на Донбассе, если они будут приемлемы для всех сторон и, разумеется, не будут размывать базовые Минские соглашения", - заявил глава МИД РФ.

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Он подчеркнул, что эта позиция была "четко подтверждена" президентом России Владимиром Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.