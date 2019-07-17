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 Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров

РФ не будет признавать независимость оккупированных районов Донецкой и Луганской области. Вместо этого она надеется, что Украина пойдет на прямые переговоры с террористами, а после этого предоставить оккупированным территориям "особый статус".

Об этом министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил в интервью российскому изданию "Аргументы и факты", сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, планирует ли Россия официально признать оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, Лавров сказал: "Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины".

"Считаем, что сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер. Украинское руководство должно "повернуться лицом" к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев", - заявил Лавров.

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Он добавил, что "без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей "ДНР" и "ЛНР" к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно".

"И, разумеется, абсолютно центральным условием является налаживание содержательного прямого диалога между Киевом и непризнанными народными республиками, как того требуют Минские договоренности", - сказал российский министр.

Лавров отметил, что для этого необходимо "наладить конструктивную работу контактной группы, где представлены Киев, Донецк и Луганск, при содействии России и ОБСЕ". "Тогда и задействование нормандского формата в поддержку контактной группы будет эффективным. Возможны и другие конфигурации внешней поддержки процессов урегулирования на Донбассе, если они будут приемлемы для всех сторон и, разумеется, не будут размывать базовые Минские соглашения", - заявил глава МИД РФ.

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Он подчеркнул, что эта позиция была "четко подтверждена" президентом России Владимиром Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3137950
 
 
 Топ комментарии
 
"Особый статус" повинен бути у вигляді колючого дроту навкруги лугандону, та заборона на будь які вибори на протязі 50 років.
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Проблема в другом. Они не собираются признавать независимость Украины как таковой. Все остальное - это следствие. Не больше.
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Проблема в другом. Они не собираются признавать независимость Украины как таковой. Все остальное - это следствие. Не больше.
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хром гугл---ты хоть понял свой выпук ???? ЕСЛИ россия ПОДАЕТ ИСКИ ПРОТИВ УКРАИНЫ---УЖЕ ЭТИМ ОНА ПРИЗНАЕТ УКРАИНУ !!!! А У ТЕБЯ -БРЕД,мальченка !
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Ты понимаешь разницу между теорией и практикой? Попробуй подумать и понять, что это разные вещи. И вот как раз на практике они никогда не признают Украину независимой. А иски...Вот недавно они заявили, что морское право - это не их. Вот тебе и иски. Это просто пример, есть и другие. Научись различать то, что изложено на бумаге от того, что происходит реально.
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Хром прав, а твой ответ хамский и наивный. Взрослей.
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"Особый статус" повинен бути у вигляді колючого дроту навкруги лугандону, та заборона на будь які вибори на протязі 50 років.
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Дать бы этой ватной лошади ядерную сигарету искурить,чтобы не пряталась за ядерным щитом Московии Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 3449
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Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров

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ясен пень что не собирается.Нафига на них свои деньги тратить? Намного лучше разграбленный Донбасс снова втюхать Украине,вместе с электоратом жопоблока и медведчука Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 1906
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чтить своих национальных героев - ГИВИ МОТОРОЛЛУ И ЯНУКОВОЩА?
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шо за нація там ? а есчо он назівает себя министром иностранніх дел...
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Из всего бессмысленного ржания сивого мерина ясно лишь одно-Упс,"наротдамбаза" поимели.😄
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)))))))) бедные и глупые народы Луганды и Домбабве!))))
Вы дохли в окопах не за х..
И пенсий по ранениям и инвалидности в боях с ВСУ...невидать вам КАК БЕГЕМОТУ СОБСТВЕННЫЙ ХВОСТ!))))
ДЕБИЛЫ)))
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Лавров сказал: "Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины".Источник:https://censor.net.ua/n3137950

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Скоріше на кремлядській башті замайорить український прапор,ніж збудуться мрії кацапської фсб-шної зграї. Россия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров - Цензор.НЕТ 5201
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Зеленский вам так насуёт ,шо вы и себе признавать перестанете...
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Какое то мурло из за паребрика вещает о изменении Конституции чужого Государства!,ну не дэбил
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- А ты правда дипломат?
- Да.
- А скажи что-нибудь по-дипломатски.
- Дебилы, *****!
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Всьо по плану.
Тепер вони хочуть імплантувати цю ракову пухлину «русского мира» в Україну....
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Нам должно быть всё равно, шо они хочуть. Мы должны противостоять их хотелкам и отстаивать наши интересы. В данном случае не допустить этой имплантации.
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Особый статус уже и так есть. А вот юридически его оформлять не стоит. Это прецедент. Мало ли кто потом захочет особый статус. Перспектива жить в Броварской народной республике как-то не прельщает.
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А лугандони так сподівались, вже і аусвайси отримали, а тут такий аблом.
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А мне кажется надо провести референдум о особом статусе ЛДНР. Это и будет ответ Лаврову. И как после этого правительство может пойти против воли народа! Этим можно закрыть тему о особом статусе. Воля большинства народа должна быть выше мнений Лаврова и ему подобных и некоторых наших политиков.
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Нас тут просто кинули!
Як лохів розвели за спинами.
Діла свої зробили, злили нас,
Мене з тобою разом в унітаз, злили нас... просто...
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Нічого нового не сказав. Як зазвичай, "их там нет".
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А зачем им признавать? Им выгодна война!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не собирается признавать независимость оккупированных районов Донбасса, - Лавров
 
 
 
 
 
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