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 Порошенко будет повторно вызван в качестве свидетеля, - Труба

Экс-президента Петра Порошенко вызывали на допрос в Госбюро расследований.

Об этом заявил на брифинге глава ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям различных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства. Это производства от возможной легализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в работу судей. Сегодня для допроса был вызван экс-президент Петр Порошенко. Он был вызван как свидетель в криминальном производстве по факту совершения соглашения и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузня на Рыбальском", - пояснил он.

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"Петр Порошенко сегодня на допрос не явился. В этом криминальном производстве уже проведены допросы, в том числе свидетеля Сергея Тигипко, а также проведены выемки документов. В этом криминальном производстве никому не объявлено о подозрении", - уточнил Труба. - В связи с тем, что Петр Порошенко сегодня не явился на допрос, он будет повторно вызван для проведения следственных действий", - резюмировал он.

Ранее в пресс-службе "Европейской Солидарности" отметили, что за час до пресс-брифинга председателя ГБР Романа Трубы экс-замглавы администрации Януковича – Андрей Портнов – уже анонсировал в своем телеграмм канале "новую повестку" для Петра Порошенко. "Попутно информируем, что Петр Порошенко так и не получал ни одной повестки ни от одного следственного органа, в том числе и ГБР. И сегодня находится на международных встречах в Европарламенте. Показательно также, что Портнов даже не скрывает политических мотивов преследования Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность", когда пишет, что пятый Президент должен "пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев", - говорится в заявлении. "Очевидно, здесь речь идет про пособников режима Януковича, которые расстреливали людей на Майдане и привели в Украину войну. Нам жаль, что глава ГБР Роман Труба стал инструментом в руках подельника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша", - добавили в партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3137948
 
 
 Топ комментарии
 
Я верил бы, что все это честная борьба с коррупцией, если бы ГБР еще занималось Портновыми, Коломойскими, Новинскими, Хомутынниками и прочими… А так только одному Порошенко повестки. Выглядит как политическая расправа .
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Кто бы еще самого Трубу куда-нибудь вызвал за клевету по бронежилетам и срыв поставок в армию.
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а тим часом кінець епохи бідності бєні все триває та триває. під бєню вже поклали контроль над вугільною галуззю. за мовчазної згоди самого преЗедента:https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/17/649736/

а зебілам розкажемо мантру про пєцю баригу.ті ж лошарики вірять усьому
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Я верил бы, что все это честная борьба с коррупцией, если бы ГБР еще занималось Портновыми, Коломойскими, Новинскими, Хомутынниками и прочими… А так только одному Порошенко повестки. Выглядит как политическая расправа .
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а что противозаконного сделал Портнов?
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Тебя в тюрьму садить надо, за педофилию. И не включай метод кацапа "а ты докажи" - садить тебя надо и все!
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Свиня Парашенко - злочинець який втік із країни!
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тем шо он даже не Гондон - он гораздно хуже
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Ещё ни одного г...дона не засудили за то, что он г...дон.
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Закон придумал по которому убивали и калечили сотни людей на майдане,этого мало?
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Он голосовал за этот закон? Я на бумаге тоже много чего могу написать - но от этого преступником не буду.
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Он был должностным лицом ,который его разрабатывал !А не частной структурой с улицы.Ты портянкиН?
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Можно много чего разрабатывать. В том числе и оружие. Но по законам преступником может быть тот кто воспользовался оружием, а не его конструктор.
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Интересно, что к тому же Поплавскому, который голосовал за этот законопроект и идет в Раду с Олегом Винником - у таких как ты нет претензий. Святой человек. Это ж Портнов во всем виноват, а Поплавский и остальные просто на кнопочки нажали - они ничего плохого не делали, да? Где митинги возле дома Олега Винника, что он поддерживает урода Поплавского?
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Он то же урод но урод мелкий.Вопросы к пороху есть ,почему он все не довел до окончания ,не судебную реформу ,не гбр ,не сбу.Что бы такие мерзавцы как портнов и ему подобных особей больше не плодилось в Украине.
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Что здесь противозаконного? И да, он угадал - Петя сбежал из страны.
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Нет. А ты ненормальный из рашки, восхваляющий Мальдивскую Свыню?
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Ти згоден з Портновим, що політичних опонентів треба вбивати і калічити.
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порохоботы, юлеюоты зелеботы бенеботы только ботов портнова не хватает.
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1. «Ідіотес» - у Древній Греції ті, хто, або не мав права участі у політичному житті держави, або не голосував.
2. «Пролетарії» - у Римські Республіці, так називали тих громадян, які з засобів виробництва, мали лише засоби виробництва потомства.
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«11 уголовных производств по заявлениям различных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства. Источник: https://censor.net.ua/n3137948»

З яких, здається, 5 подано Портновим..
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сьогодні свідок, завтра зк. таку країну він будував.
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Фамилию нынешнего главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в качестве возможного представителя Украины на переговорах в Минске первой озвучила украинским властям канцлер Германии АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ.

Об этом 12 июля в эфире "Радио НВ" заявил Роман Безсмертный, которого второй раз ввели в переговорную группу по ситуации на Донбассе.

"Вспомните, как Медведчук появляется в минском процессе. Вот сейчас рассказывают: "[пятый президент Украины Петр] Порошенко такой-сякой". Да не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель. ...Она назвала во время открытой встречи, что этот человек мог бы быть. Где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", - сказал он.
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Как-то странно - они что, повестки голубиной почтой отправляют?
Типа "мы послали" - кому, куда, где расписка о получении?
Бред какой-то(
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А ему, наверное, по традиции работы клоуна, в фейсбуке написали.
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Неужели тебе приносят на дом все расписки о получении повесток?
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по заявлениям различных граждан гр-н Труба поддельник Портнова
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Кто бы еще самого Трубу куда-нибудь вызвал за клевету по бронежилетам и срыв поставок в армию.
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клевета.. это ты бирюковского варенья объелась Порошенко будет повторно вызван как свидетель, - Труба - Цензор.НЕТ 9600
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Труба объелся чего-то портновского.
Сам признал, что испытания не проводились, но уже раструбил, что бронежилеты бракованные.
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Ну не успевает он , шо ж поделаешь Порошенка повторно викличуть як свідка, - Труба - Цензор.НЕТ 1500 .. Выборы через три дня , а экспертиза дело долгое . Пришлось форсировать события , и огласить обвинения наперёд . Порошенка повторно викличуть як свідка, - Труба - Цензор.НЕТ 4702 .
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а тим часом кінець епохи бідності бєні все триває та триває. під бєню вже поклали контроль над вугільною галуззю. за мовчазної згоди самого преЗедента:https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/17/649736/

а зебілам розкажемо мантру про пєцю баригу.ті ж лошарики вірять усьому
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Вспоминается фраза Куравлёва из Иван Васильеча ,Свидетелем быть ещё не приходилось ... Порошенко будет повторно вызван как свидетель, - Труба - Цензор.НЕТ 8327
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От скамьи свидетеля до скамьи подсудимого - 1 шаг.
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Конечно, перед законом все равны, но ведь в любом правиле бывают исключения... Перефразируя Дж. Оруэлла, все звери равны, но свиньи - равнее!
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Вы просто не представляете, сколько всего может не запомнить человек, если он вызван в качестве свидетеля.
🤗
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зебилы доплатите Пастору денег - а то Данелюк получает в ДВА раза больше чем он - не порядок
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Принудительный привод хряка - вот была бы справедливость (и потеха).
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Вызывают на допрос, чтоб совесть мучать. Изверги!
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Сегодня уволился Ворушилин - подельник Пети из ФГВФЛ. Наверное уедет к Гонтаревой в Лондон.
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Труба ты **** вызовы своего куратора Портнова на допрос или тебе *****..ру слабо
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Портнов - честный человек, не говоря о том, что он юрист экстра-класса. Что до мальдивского оборотня - псевдопатриота, то, надеюсь, сие "чудо" предстанет перед судом таки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко будет повторно вызван в качестве свидетеля, - Труба
 
 
 
 
 
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