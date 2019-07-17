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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:ВР (23168) Зеленский (2176) Парубий (1991)

 Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать в четверг внеочередное заседание ВР

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…", "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", - сказано в письме Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" не пойдет в коалицию с антиукраинскими и псевдопатриотическими силами, - Вакарчук

При этом знакомый с ситуацией источник рассказал, что в аппарате Верховной Рады письмо Президента зарегистрировано 17 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3137944
 
   
 Топ комментарии
 
Вова, ты головой ударился, когда падал с верхней полки "Теслы" во время продакшена своего шедеврального ролика?

Ты же Раду уже давным давно распустил. Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать в четверг внеочередное заседание ВР - Цензор.НЕТ 4133
Вова, Рады - нет, понимаешь: "не-э -э-ту" !
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Очень сомневаюсь, у них уже выпускной с групповым фото прошёл, все, небось по Канарам умотали, курвы.
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Ублюдки із "слуг" і жоппоблока -на підході!
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зебіл, КС прийняв політичне, а не законе рішення; так і сказано (хоч і не прямо) в мотивувальній частині.
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Зебил ты. Решение суда есть? Есть. Вы, порохоботы, даже читать не умеете. А пытаетесь украинцев уму-разуму учить.
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по закону они имеют право на отпуск. Они все взяли отпуска на период до выборов.
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Ви знаєте приємно дивитися як соя піною сходе!!! Не пройшло жожного дня щоб їх Зеленський не вмив. Газ подешевшав, долар подешевшав, пенсії добавив-це тільки за два місяці при неймовірній протидії свиносоєвих!! Це не оборотень Порошенко, любитель сліпих трастів та офшор...
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уже вроде как попрощались. Опять начинаем с гимна?
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так и есть....
Проклятие малороссов от одних выборов к другим..

Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 7414 Дмитро Корчинський
47 хв. ·

Національна еліта: видатні і одні з самих результативних на фронті командири рот Умка, Крот і гроза ворожої аеророзвідки Грек.
З ними медичний координатор ООС Оксана.
Вони, й такі як вони, тримають на своїх плечах Країну, вони - найкраще, що в ній є. Колись їхні портрети будуть у шкільних підручниках, їхніми іменами називатимуть вулиці.

Але нині президентами й парламентарями ви обираєте тих, хто не гідний розв'язувати взуття героїв, тих, хто плює їм у спину.
Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 8453
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ТРЕПЛО это Корчинский.
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Беги в кампус!
Шаурма заканчивается, макароны тоже!
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Корчинский этот поп Гапон в осовременненом варианте. Фу одним словом.
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Гапон повів людей під кулі,а Корчинський під кулі їх може тільки підставити...Дуже хитрий,підлий і обережний...Настільки обережний,що під час Майдану просто втік за кордон...На відміну його жінка,та що на світлині,- проста,тупа і безхитросна...Готова в любий момент за правду боротись і навіть розсунути дебелі ноги...
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Сначала распустить, затем собрать. Потом переизбрать. После этого опять собрать. В результате - распустить, поскольку переизбранное оказалось не тем, что можно собрать. Там поглядим, кто кого будет пересобирать, переизбирать и перераспускать.
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Шикарный тролинг панамских патриотов это шо получается, придется побросать удочки и возвращаться с Мальдив? Шо там о национальных интересах?...не, не слышали....
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ти думати головою можешь? це бред. Розігнати раду а потім прсити зібратися.
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Ну так сказал бы Логопеду, а то пацаны с воплями за 17 разом избирательный кодекс приняли, а ты в это время где был?
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не пости не связаніе слова. я тебя не понял
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Бред. Комітти розглянули? Навіть як що розглянули - потрібне прийняття у першому читанні
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не бред а предвыборная показуха для лохтората.
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Чует мое сердце что зе ждет судьба янукоовоща, меняй что то вова и работай а не фуфло ролики снимаешь только.
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Вряд ли. Быстрее и хуже. ЗЕ с самого начала для Бени и ***** жертвенный баран.
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Та собирает шоб повязать деПутанов...
🤗
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО,
где первый законопроект ЗЕ ты уже его внес в Раду, или ты такой же п#здун как и все до тебя?...

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Ход конем. Зеля молодец!!!!!!!!!
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"Мы должны быть амбициозными", - Зеленский поручил разработать план для проведения Олимпийских игр в Украине

О-ЛИМ-ПИ-АДУ!
О-ЛИМ-ПИ-АДУ!

СРОЧно!!!!!!!!!!!!!!!!
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И цирк с конями обязательно. Люмпенам надо хлеба и зрелищ.
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Если цирк с конями, то это ролик ЗЕБЕни в "Тесле" 😁
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**********!?Усі ці дрібні дегенерати - однояйцеві близнюки з одним мозком на всіх?
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Это анекдот какой то... Клован просит созвать распущенную Раду.
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Рада разъехалась, депутаты занимаются выборами до которых осталось 3 дня, терять 1 день на то чтобы приехать в Киев никто не будет.

Зе прекрасно знает что никакой внеочередной сесси не будет.
Очередное шоу для быдломассы - "я хочу взять все и поделить и сделать все что обещал но папередники не хотят!"
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.Вот так вот Вова ,, уже лучше - ПРОШУ .! А то - требовать он взялся , не успев толком и сесть в кресло преза . Скромней надо быть , и знать своё место . Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 4758 .
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Зеленський попав в самісіньке яблучко!! Як соя взбеленилася!!!! Для них ці закони як серпом по.... Доведеться повертати державі награбоване, а декому і в кутузку!!!!
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почему-то злелеботы обязательно стряпают посты на дэржавной мове? Методичка так повелевает? Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 5247
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Зеленоботи це нове прогресивне віяння українського народу яке протидіє соєвій нечисті, яка невідомо звідки з'явилася! Навіть мови української не знає.
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прости, я ошибся... Те не зелебот, ты - кацабот. Нет такого слова "взбеленился" в украинском языке, баран Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати в четвер позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 1033
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22 августа вступает в силу применение штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины...евробляхеры...и тогда 24 к участникам парада добавятся еще и они...еще и страницу президента в фейсбук забанят, чтобы вышел на трибуну лично
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ИНТЕРЕСНАЯ СИТУАЦИЯ
Зебил пиарится изо всех сил.
Но его кагальные подлости по отношению к украинству уже перевешивают пиар-эффект.
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Согласен, заставлять дебилов работать это подло!
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Блазень продовжує примітивний піар свого цирку.
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Зедофіли, ви вже полюбили стару раду? І хочете щоб вона працювала?
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Зе самым гнусным способом насилует прекрасную ВРУ.Люди уже расслабились на Сейшелах и Мальдивах и вот опять.
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Вытирая пот со лба, соевые говна на работе продолжали спамить все ветки на цензоре. Тяжелая работа.
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Яке воно убоге, а ще типа юрист за освітою...
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при батьку-викладачі в інституті можна було отримати будь-який диплом. Ну, хоч не додумались "красний" купити...
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Зедебилоид презик дебилов решил попираться среди своего ватного сообщества и показать свою работоспособность
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обратился к Парубию с просьбой созвать в четверг внеочередное заседание ВР
 
 
 
 
 
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