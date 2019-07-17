 Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать в четверг внеочередное заседание ВР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…", "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", - сказано в письме Президента.
При этом знакомый с ситуацией источник рассказал, что в аппарате Верховной Рады письмо Президента зарегистрировано 17 июля.
Проклятие малороссов от одних выборов к другим..
Дмитро Корчинський
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Національна еліта: видатні і одні з самих результативних на фронті командири рот Умка, Крот і гроза ворожої аеророзвідки Грек.
З ними медичний координатор ООС Оксана.
Вони, й такі як вони, тримають на своїх плечах Країну, вони - найкраще, що в ній є. Колись їхні портрети будуть у шкільних підручниках, їхніми іменами називатимуть вулиці.
Але нині президентами й парламентарями ви обираєте тих, хто не гідний розв'язувати взуття героїв, тих, хто плює їм у спину.
Шаурма заканчивается, макароны тоже!
🤗
где первый законопроект ЗЕ ты уже его внес в Раду, или ты такой же п#здун как и все до тебя?...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
О-ЛИМ-ПИ-АДУ!
О-ЛИМ-ПИ-АДУ!
СРОЧно!!!!!!!!!!!!!!!!
Зе прекрасно знает что никакой внеочередной сесси не будет.
Очередное шоу для быдломассы - "я хочу взять
все и поделитьи сделать все что обещал но папередники не хотят!"
Зебил пиарится изо всех сил.
Но его кагальные подлости по отношению к украинству уже перевешивают пиар-эффект.