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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17669) Портнов (410) Труба (111) ГБР (429) Европейская Солидарность (73)

 Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба

Петр Порошенко так и не получал ни одной повестки ни от одного следственного органа, в том числе и Госбюро расследования. Сегодня Порошенко находится на международных встречах в Европарламенте.

Об этом говорится в заявлении политсилы "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.

Считаем показательным, что за час до пресс-брифинга председателя ГБР Романа Трубы экс-замглавы администрации Януковича – Андрей Портнов – уже анонсировал в своем телеграмм канале "новую повестку" для Петра Порошенко. Попутно информируем, что Петр Порошенко так и не получал ни одной повестки ни от одного следственного органа, в том числе и ГБР. И сегодня находится на международных встречах в Европарламенте. Показательно также, что Портнов даже не скрывает политических мотивов преследования Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность", когда пишет, что пятый Президент должен "пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев", - говорится в заявлении.

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"Очевидно, здесь речь идет про пособников режима Януковича, которые расстреливали людей на Майдане и привели в Украину войну. Нам жаль, что глава ГБР Роман Труба стал инструментом в руках подельника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша", - резюмиривали в партии "Европейская Солидарность".

Источник: https://censor.net.ua/n3137943
 
   
 Топ комментарии
 
Ага,Фирташ в Штатах расскажет за того патриота столько,что мама не горюй.. Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3054
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Пусть Труба шлет повестки в Европарламент или попросит Меркель передать Петру повестку во время совместной встречи.

ЗЕльоные клоуны ! Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 6500
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В Европарламете подтвердили, что НЕ приглашали Порошенко. Чего он там шляется?
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Почему в Украине запретили сватов?
Потому, что у хряка-мародера сват - офицер ФСБ и это палит хряка - главного агента ***** в Украине. Бу-га-га.
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ПоПА уже с концами на лыжи стал? Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 557 ПЕСья пресс-служба может внести ясность? Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 557
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зеленский не получал повесток в армию, гастролировал в россии...не получать повестки - дело обычное
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Ага,Фирташ в Штатах расскажет за того патриота столько,что мама не горюй.. Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3054
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В штатах всё давно знают, и о подельнике Коломойского тоже.
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да))) Лазаренко уже рассказал про воровку)) которая голая и босая прописана в однушке гдето в Днепре Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 6970
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Працюй Петро,без тебе нікому..один на морі купається,інші у путіна під столом
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Да,поработать пэте придётся Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 7761полагаю от 10 до 15 лет с конфискацией ..хотя возможно и пожизненно ...
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Вы юлину камеру видели?
Неужели вы думаете что петюня и Ко не соорудят что то наподобее
https://www.infoniac.ru/news/Samye-shikarnye-tyur-my-mira.html

Первый сигнальчик что у них очко жим жим станет новость что в Украине будут строить за деньги неизвестных меценатов зону по самым последним веяниям архитектуры!
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и 73% у клоуна под роялем Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6327 Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6327
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Ни в каком хряк не в Европарламенте. Его туда никто не вызывал и никто не посылал. Посылали, но не туда и неоднократно. Петюня сбежало от повестки. У него уже очко задергалось. У петюни осталась одна надежда - детапуская неприкасаемость. именно за ней он рвется во ВРУ.
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Лови, кацап. Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 3451 Не запивай селёдку молоком.
Лидер "Европейской солидарности" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее. В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопросы необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму. https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-17-iyulya-posetit-strasburg-1562949106.html
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А у т.е. ты согласно, что хряку нужна только депутатская неприкасаемость. Спасибо, я так и знал.
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А внучатая племянница твоей жены плюнула на герб. И?
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Помрій! 😁 Легкого розграбування країни для Зекоманди не буде! 😊
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Это да ,после пэти грабить уже нечего .. Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 1831нелегко обворовать обворованного...
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что осталось воровать тебе Беня расскажет после реприватизации Приватабанка Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2203
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Петюня с Лерой уже разграбили Приватбанк и довели лучший банк до ручки. При Бене там никогда не воровали бабло у клиентов, а сейчас это постоянно.
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После пэтиных липких ручек ,там уже нечего реприватизировать...
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Та коли ж вам в методичках пропишуть ще й факти? Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 1295
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Та ви що? А майже 20 мільярдів доларів ЗВР, які учервні скоротилися на 5,5 відсотка? За травень - на 5,47 відсотка, за квітень - на 0,56 відсотка, а за березень зросли на 2, 4 відсотка? 😁 Ви такий звіздун, як і ваш кумир. Який своїй пастві розповідає за "зубожіння", а у Канаді - про стабільне зростання протягом трьох останніх років. Ви самі хоч розбираєтесь, де у вас правда, а де - брехня?
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Ну если бы ты не был таким дураком как есть ,то видимо бы знал ,что Зеленский на данном этапе имеет такое же отношение ЗВР как заяц из Ну Погоди к исследованию Мирового Океана ... Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2833
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Оскільки я не дурень, то погоджуся з тобою - Зєлєнскій ні до чого не має стосунку. Ні до медалей, які наОлімпійському Вручав, ні до тих сотень бронетранспортерів, які у війська пішли. А ось якби ти не грав вар'ята, або кацапською - не включали дурака, то знав би що за командою з Банкової Нацбанк до виборів змушений тримати курс, на що і витрачаються ЗАР. І все для того, щоб СН побільше депутатів у Раду завела.От тоді вже і почнеться справжній дерибан - це видно по збудованій зарі і голодних очах Стефанчука. Але, оскільки ти трольмаститиц, то ти уміло відпетляв від звинувачення у брехні свого кумира. Я так і не почув, що це у Канаді було? Прозріння, чи зізнання у передвиборчому маніпулюванні?
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Ну добро ,тогда ждём с 22го курс в районе 50 гривен за доллар Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2212ну а если такого не произойдёт то ты таки дурень ..
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Ти - дурень. Чекати потрібно не курсу, а даних Мінфіну про рух ЗВР. А твій пост пр курс - це і є маніпуляція. Так ти можеш з зебілами спілкуватися. Я не зебіл. І до речі, що це було, у Канаді? Так і будеш заїжджати? ☺
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В Канаде всё хорошо ,у них же не было пэти-вора во власти и в Украине всё будет хорошо потому что пэтя-вор уже не во власти ,остальные твои бредни подлежат более глубокому анализу исключительно специалистами в области психиатрии .. и ещё в Канаде два государственных языка ..
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ну якшо мвф не дасть транш восени- то під новий рік доллар буде гопак показувати
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Задача ГБР доказать,что повестки были вручены и тогда порошенко можно объявлять в международный розыск как подозреваемого,пытающегося скрыться на Западе.Порошенко явно там пробудет аж до объявления выборов в парламент,надеясь на политическую защиту своих прходимцев...ой,ПРОХОДЯЩИХ в Верховную Раду.
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задача ГБР - не обосраться, но для них это сложно, не потянут
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Повестки не было но в Украину не вернусь Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 550 Как все быстро поменялось. А еще недавно он Саакашвили из Украины выбрасывал как преступника. Хорошо бы сейчас Саакашвили стал президентом
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А якщо все таки повернеться, ви напишите що були неправі, чи це просто, аби щось написати ?
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портнов, по пригашению Каломойского и Авакова, выполняет роль "торпеды" против Порошенко. .а Богдан обеспечивает Портнову юридическое покровительство..
а Зеленский не замечает политической коррупции.. так и живем..
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Пете нечего бояться. У нас же есть честные рехвормированые суды. Верно я говорю? Как вы ******* 5 лет говорили, если чо не нравится, обращайся в суд. Обращайся в суд ******.
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Как долго рехвормированные суды будут продолжать срaть вам в штаны? Год, пять лет, всю жизнь? И что будет, когда зекоманда окончательно настроит против себя всех, включая самых упоротых? Выберете Поплавского?

Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8307
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Не получал, значит не получал. Ещё получит. Возвращайся Петя, "тебя ждут дома" (с)
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Втік... Очкує ...
Шанси попасти в раду примарні...
От як би Зеленський різко змінив керівництво деяких силових органів у Львівській иа Івано Франківській області... Не зупиняючись лише на СБУ (можна просто ізолювати на два тижні, відправити в Київ на навчання).. То цих шансів не буде взагалі...
Цифри у цих областях намальовані вірними псами... І нічого спільного з реальністю не мають...
Нагадаю саме порошенко і його посіпаки знищили так звану норму в 500 євро неоподаткованого імпорту громадян... І після цього за нього тут голосували??? Брехня.
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Ему законы не писаны. Он только других любит учить, как нужно жить, вместе со своими ип#нутыми и толстопузыми лизунами.
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У него есть гражданство Швейцарии, свалил заранее. Знает , сколько украл.
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Настав час "реформування" 112 офшорів і паспортів...
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У Порошенко есть пять гражданств и пять паспортов на разные фамилии.
https://elise.com.ua/2019/07/14/srochno-poroshenko-smenil-imya-i-familiyu-u-nego-neskolko-imen-i-5-pasportov/
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Главно дело не он сам сообщает о неполучении повесток в фейсбук, где он блогерствует почти ежедневно, а его пресс-служба, с которой то и спросить нечего за брехню.
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То есть Портнов банально *******, когда заявил, что Порошенко не приглашали в Европарламент? Как же так? Кристальной же честности человек! Юрист! Друг Богдана! Сливка общества!
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Учи матчасть. Туда делались запросы. Никакого порошенко в списках приглашенных не обнаружено.
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Кем делались? Тобой, Портновым, «Страной юэй»? И если не обнаружено - как Порошенко попал в Европарламент? Или всё это Матрица и обман зрения?

Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 7525
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Кому надо, тем и делались, а не мной. Мне пох. Очередная брехня пети и порохоботов меня не интересует. Их количество, то есть брехни, перевалило за все мыслимые границы и уже не может удивить.
Ты еще фотку прилепи, где Трамп даже не глянул на рядом стоящего барыгу.
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На дурака, ненавидящего «барыгу» просто потому, что ему велели его ненавидеть, а остальное «пох», мне пох в квадрате. Больше вопросов не имею.
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Человек поехал туда, как турист. Может уговорит охрану пропустить его.
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Ага. И эта охрана провела его, заодно с Геращенко и Климпуш-Цинцадзе, на первое заседание новоизбранного Европарламента и избрание руководства ЕС. Куда проще признать, что Портнов в очередной раз солгал. А ты в очередной раз поверил.
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Как это объяснят рыцари "Мальдивского клеща" ?
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Ще усе попереду пацюк вишиватний, небо у клітинку тобі гарантоване, а чорти в пеклі для тебе готцють гарний котел курва
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кролик поначалу как ПОСЛАЛИ тоже лазил по заграницам корча из себя спасителя нации , потом надоел и там И тоже ПОСЛАЛИ, правильной дорогой идете товарищ Петя, СКОРО и ТЕБЯ ПОШЛЮТ Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 6550
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Очередной пи@здеж Пошенко и ко.
1.На сегодня повестка по делу о Ленинской кузне - Портнов не в теме по этому делу.
2.Европарламент не присылал официального приглашение Порошенко.
Это очередная комбинация исторического президента Порошенко уклонится от наказания, и пропиариться в канун выборов- ведь уже сегодня, завтра во всех СМИ мы звучать такие слова- "мы решили, мы договорились, мы приняли совместные решения " и т.д.
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Похоже бывший "лучший" главнокомандувач оказался трусом и дурачком-кидалой. Дурачком-кидалой потому, что он бросил свою ПЕС, рейтинг которой сейчас резко упадет.
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Барыга сбежал в Европу,поря уже его в розыск обьявлять !
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Портнов первум же своим иском против Порошенко наговорил себе на 110-ю статью УК.
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11 дел против Пораженко ждут нового плокулола.А пока плокулол грудью стал.Думаю,в пятницу Зеля пообещает украинцам в который с помощью Слуг таки посадить Пораженко и товарисчи.Будет большое обращение по плюсам.Харьков,Николаев,Одесса,Херсон.Ватные регионы склоняют к сожительству.
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Таки рвонул мородёр за границу. теперь встречатся там будет долго, в надежде что получит мандат "неприкасаемого".
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Теперь ясно, для чего Пете нужен был безвиз..
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Зря "правоохранители" сотрудничают с уроженцем Ворошиловграда.
Портнов - это ГРУ МО РФ.
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Они не Портнова слушают, а читают документы, на которые обратил их внимание Портнов и на которых стоит петина подпись. Опрровергни документы, а не Ворошиловоград. И вообще, чего ты лезешь к нам в Украину из другой страны?
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Портнов - решала януковский.
Будет сидеть. Всё расскажет: кто ему заплатил и сколько, за все эти "дела" против Пороха.
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Смылси? Эт ишшо кум 3 го тысячелетия-генпридурок,а потом?
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усьо ви врьотє! парашенка вивозить в європу накрадєнє! мільйони населення то знають і бачили! лічно по плюсам то сказали,а ані нє врут Порошенко не отримував повісток і перебуває у Європарламенті, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2440
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Портнов начинал у Юли, потом переметнулся к Януковичу, при Пете он свалил, а ныне - на коне!
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смылся, трус! ждет выборов и неприкосновенности
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба
 
 
 
 
 
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