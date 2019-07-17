 Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба

Об этом говорится в заявлении политсилы "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.
Считаем показательным, что за час до пресс-брифинга председателя ГБР Романа Трубы экс-замглавы администрации Януковича – Андрей Портнов – уже анонсировал в своем телеграмм канале "новую повестку" для Петра Порошенко. Попутно информируем, что Петр Порошенко так и не получал ни одной повестки ни от одного следственного органа, в том числе и ГБР. И сегодня находится на международных встречах в Европарламенте. Показательно также, что Портнов даже не скрывает политических мотивов преследования Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность", когда пишет, что пятый Президент должен "пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев", - говорится в заявлении.
"Очевидно, здесь речь идет про пособников режима Януковича, которые расстреливали людей на Майдане и привели в Украину войну. Нам жаль, что глава ГБР Роман Труба стал инструментом в руках подельника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша", - резюмиривали в партии "Европейская Солидарность".
ЗЕльоные клоуны !
Потому, что у хряка-мародера сват - офицер ФСБ и это палит хряка - главного агента ***** в Украине. Бу-га-га.
Неужели вы думаете что петюня и Ко не соорудят что то наподобее
https://www.infoniac.ru/news/Samye-shikarnye-tyur-my-mira.html
Первый сигнальчик что у них очко жим жим станет новость что в Украине будут строить за деньги неизвестных меценатов зону по самым последним веяниям архитектуры!
Лидер "Европейской солидарности" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее. В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопросы необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму. https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-17-iyulya-posetit-strasburg-1562949106.html
https://www.economics-prorok.com/2019/07/%d1%81%d1%8b%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be.html
а Зеленский не замечает политической коррупции.. так и живем..
Шанси попасти в раду примарні...
От як би Зеленський різко змінив керівництво деяких силових органів у Львівській иа Івано Франківській області... Не зупиняючись лише на СБУ (можна просто ізолювати на два тижні, відправити в Київ на навчання).. То цих шансів не буде взагалі...
Цифри у цих областях намальовані вірними псами... І нічого спільного з реальністю не мають...
Нагадаю саме порошенко і його посіпаки знищили так звану норму в 500 євро неоподаткованого імпорту громадян... І після цього за нього тут голосували??? Брехня.
https://elise.com.ua/2019/07/14/srochno-poroshenko-smenil-imya-i-familiyu-u-nego-neskolko-imen-i-5-pasportov/
Ты еще фотку прилепи, где Трамп даже не глянул на рядом стоящего барыгу.
1.На сегодня повестка по делу о Ленинской кузне - Портнов не в теме по этому делу.
2.Европарламент не присылал официального приглашение Порошенко.
Это очередная комбинация исторического президента Порошенко уклонится от наказания, и пропиариться в канун выборов- ведь уже сегодня, завтра во всех СМИ мы звучать такие слова- "мы решили, мы договорились, мы приняли совместные решения " и т.д.
Портнов - это ГРУ МО РФ.
Будет сидеть. Всё расскажет: кто ему заплатил и сколько, за все эти "дела" против Пороха.