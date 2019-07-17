EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Общество
  1318  66
Все про:опрос (1718) Россия (73336)

 30% россиян считают Украину братской страной, а 12% - источником угрозы для РФ, - опрос

Три четверти россиян (77%) положительно относятся к Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этомсвидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам социологического исследования, 12% участников опроса сообщили об очень хорошем отношении к соседнему государству, 56% респондентов заявили, что относятся к Украине в основном хорошо.

По данным ВЦИОМ, 21% россиян негативно относятся к Украине, при этом 9% опрошенных - очень плохо, и 12% респондентов - в основном плохо.

По результатам исследования, 30% граждан РФ считают Украину братской страной, 28% респондентов - просто соседом, и 8% участников опроса воспринимают соседнее государство, как дружественное России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60,5% украинцев верят в успех реформ в Украине, 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

В свою очередь, 12% россиян считают, что Украина является источником угрозы для России, 9% сограждан рассматривают соседнюю страну, как враждебную.

При этом социологи отмечают, что среди россиян преобладает точка зрения, что между жителями РФ и Украиной больше того, что разъединяет (48% респондентов). В свою очередь, по данным опроса, 36% сограждан уверены в том, что между жителями двух соседних стран больше того, что объединяет.

Инициативный всероссийский опрос проведен 20 июня 2019 г среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Источник: https://censor.net.ua/n3137940
 
 
 Топ комментарии
 
Таких "друзей" - за куй - и в музей!!!
 показать весь комментарий
 
Так по братски убили 30000 тысяч и спиз-дли крым и донбасс.Кто тогда враги?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так по братски убили 30000 тысяч и спиз-дли крым и донбасс.Кто тогда враги?
 показать весь комментарий
 
 
Не опрос - а гебистская фуфель из-за поребрика...
 показать весь комментарий
 
 
КАК ПУТИН ИГРАЕТ СОЗНАНИЕ КОЗЛОМОРДНЫХ ! ДВА МЕСЯЦА НАЗАД 60 % москалей НЕНАВИДЕЛИ УКРАИНУ !!! СЕЙЧАС ДАНА ДРУГАЯ УСТАНОВКА !!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не аргумент. Между братьями бывает вражда хуже чем между чужими.
 показать весь комментарий
 
30% россиян считают Украину братской страной, а 12% - источником угрозы для РФ, - опрос

=======================================================================
а остальные 58% это не раиссяне? Выходит что раиссян на расийе 42% ? Остальные китайцы? 30% росіян вважають Україну братньою країною, а 12% - джерелом загрози для РФ, - опитування - Цензор.НЕТ 8837
 показать весь комментарий
 
остальньіе, находясь под боярой, не в состоянии дать вразумительньій
 показать весь комментарий
 
Это между кацарыльскими братками ,может быть.
 показать весь комментарий
 
запитайте нормального українця те саме і почуєте, що кожен другий скаже, щоб ця падлюччя територія згоріла разом із її населенням.
 показать весь комментарий
 
 
Всі росіяни вважають нас не просто брат ькою країною, а молодшим братом, який у всьому за них гірший. Також присутня заздрість ревнощі і зневага. Щоб здобути приязне ставлення московіта, українець мусить визнати його вялічіє, свою меншрвартість та підкоритися старшОму братцеві.
 показать весь комментарий
 
 
идет подготовка населения к тому, что русские братья. Вон мой пост удалили. Практически все мои посты с критикой ЗЕКОМАНДЫ и на тему русские братья, МЫШЕАДИНАРОД тут удаляются, меня блокируют.
 показать весь комментарий
 
 
Никогда мы не будем братьями
ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.

Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.

А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.

У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?

А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.

Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.

Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
 показать весь комментарий
 
Сразу возникла однозначная мысль.
А ведь оно так и есть.
 показать весь комментарий
 
что-то не то...., только недавно публиковали опрос, в котором 73% мокши считает Украину врагом....

Зебобики готовят общественное мнение для сдачи Украины?
 показать весь комментарий
 
 
полностью согдасен. тут вся критика ЗЕКОМАНДЫ и мышеадинарод удаляются
 показать весь комментарий
 
Стадо баранов ничего считать не может ,считают стадо баранов ...
 показать весь комментарий
 
Нафік цю пропаганду...
Бутусов ти ж ніби патріот?
Чи криша протекла і пора перефарбовуватись...
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы они о нас совсем забыли и никак не думали.
 показать весь комментарий
 
 
Трошки нас повбивали,тепер можна брататися.Багато хто з українців,хочуть цього.
 показать весь комментарий
 
 
Первое же предложение в этой новости -

"Три четверти россиян (77%) положительно относятся к Украине"
Редакторы, вы точно не ошиблись, не поместив эту статью в раздел "Анектдоты"?
 показать весь комментарий
 
 
К Украине, как территории, может они и положительно относятся - кто ж будет плохо относиться к тому, что считает своим по праву.
 показать весь комментарий
 
тамбовский волк им товарищ и брат... кацапы, здесь водки нет. Пейте стекломой, потому шо боярышник - для милых руских дам
 показать весь комментарий
 
 
Брехня.
Не могли они так моментально прозреть.
5 лет в их опросах ненависть к украинцам зашкаливала.

Месяц назад.

США и Украина остаются самыми враждебными государствами для россиян.


Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Левада-Центра", сообщает Цензор.НЕТ
Согласно данным исследования, на вопрос: "Какие пять стран вы назвали бы наиболее недружественно враждебно настроенными по отношению к России?", 67% респондентов назвали США, 40% - Украину, а замыкает тройку "врагов" Великобритания - 38%.

Источник: https://censor.net.ua/n3132438
 показать весь комментарий
 
 
Март 2019 год.

56% россиян не любят Украину и США, к Европейскому союзу плохо относятся 45%, - опрос.

https://censor.net.ua/news/3117701/56_rossiyan_ne_lyubyat_ukrainu_i_ssha_k_evropeyiskomu_soyuzu_ploho_otnosyatsya_45_opros
 показать весь комментарий
 
 
та то они глаза разули и увидели мир вокруг:


 показать весь комментарий
 
 
После телефонного разговора между Владимиром Александровичем и его тезкой Вы и не такие цифры увидите... Кстати, а почему бы офису "узеленского" не предоставить общественности полную стенограмму той размовы, ведь обещали же народу свою открытость
 показать весь комментарий
 
 
"... обещали же народу свою открытость... "



Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість.



 показать весь комментарий
 
Спросите любого из етих якобы 30% хотели бы они вернуть Украине крым и дамбас. Посмотрите как они вас сразу пошлют и придут в бешенство. Ихняя любовь как любовь волков к овцам.
 показать весь комментарий
 
 
что за бредятина ? точно известно, что 85% кацапов панически ненавидят украинцев .. остальные 15% просто в лучшем случае считают их вторым сортом ..
 показать весь комментарий
 
 
Любе кацапське шоу і питання про бандерівців.
 показать весь комментарий
 
Так Путин тоже считает Украину братской страной и по братски сейчас бомбит дамбас и хочет скинуть на Киев ядерную бомбу. Вы сначала спросите у касабов что такое братство. Ато у них как у гопников, *брат, кошелек или жизнь*
 показать весь комментарий
 
Все эти опросы в странах с авторитарными режимами - "Филькина грамота". Во первых у россиян каша в голове - например некоторые фамилию Турецкий менять хотели и томаты давили - то с турками братья навек. Во вторых озвучивают не реальные цифры, а нужные режиму - сейчас " любовью РФ к Украине" необходимо поддержать партию Медведчука, снизить градус шовинистического угара для снятия санкций.
 показать весь комментарий
 
 
В общем получается, что не только у украинцев почти в 2 раза с 2015 года повысилось хорошее отношение к россиянам, но и у россиян параллельно повысилось, т.е. пропаганда вражды от казенных патриотов обеих стран вызвала отвращение у народов.
 показать весь комментарий
 
Миротворец Лука из *дна* ,а не пошел бы ты ...работать на такси
 показать весь комментарий
 
 
После избрания Зеленского три четверти россиян (77%) стали положительно относяться к Украине
 показать весь комментарий
 
Какая разница?
Как скажут - так и будут!
 показать весь комментарий
 
Да идите вы на ЙУХ... такой браЦкий народ кацапы..... ничего кроме омерзения вы не вызываете... ублюдки......
 показать весь комментарий
 
 
Вот интересно кто делает такой опрос и зачем его сей-час делать?
 показать весь комментарий
 
77%стали положительно относиться к Украине.

76,66 проголосовали за *****.
Что со статистикой?
 показать весь комментарий
 
После того ,что параша натворила в Украине ,не знаю как все остальные , а я ваши пожары буду тушить только ГСМ.
 показать весь комментарий
 
 
Результати ций рейтингів, і кацапських, і наших, завізовуються у роботодавців в кремлі.
 показать весь комментарий
 
буквально пол-года назад козломордых опрашивали и что-то около 60% из них ставили Украину в ряд врагов Московии, после Штатов и перед Грузией, но стоило ху@лу по ихнему зомбоящику затянуть песню про "брацкий украинский нарот", как вся эта орда начала к нам типа "хорошо" относиться 30% росіян вважають Україну братньою країною, а 12% - джерелом загрози для РФ, - опитування - Цензор.НЕТ 7930 у этих микроорганизмов реально нет своего мнения, что сЦарь скажет, то и будет их "мнением"...
 показать весь комментарий
 
 
Если слышишь "мышибраться" и "адиннарот" - стреляй в ту сторону не раздумывая.
 показать весь комментарий
 
 
Около 52% россиян опасаются встретить ночью граждан Украины.

 показать весь комментарий
 
 
Ага, коли кацап каже що, він "палажительна атносится к Украіне" то, має на увазі ОРДЛО, на яке напали біндєравци. А ось "біндєравцев" москаль не любить. Він любить Україну без "біндєравцев"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество30% россиян считают Украину братской страной, а 12% - источником угрозы для РФ, - опрос
 
 
 
 
 
 вверх