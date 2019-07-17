 30% россиян считают Украину братской страной, а 12% - источником угрозы для РФ, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этомсвидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам социологического исследования, 12% участников опроса сообщили об очень хорошем отношении к соседнему государству, 56% респондентов заявили, что относятся к Украине в основном хорошо.
По данным ВЦИОМ, 21% россиян негативно относятся к Украине, при этом 9% опрошенных - очень плохо, и 12% респондентов - в основном плохо.
По результатам исследования, 30% граждан РФ считают Украину братской страной, 28% респондентов - просто соседом, и 8% участников опроса воспринимают соседнее государство, как дружественное России.
В свою очередь, 12% россиян считают, что Украина является источником угрозы для России, 9% сограждан рассматривают соседнюю страну, как враждебную.
При этом социологи отмечают, что среди россиян преобладает точка зрения, что между жителями РФ и Украиной больше того, что разъединяет (48% респондентов). В свою очередь, по данным опроса, 36% сограждан уверены в том, что между жителями двух соседних стран больше того, что объединяет.
Инициативный всероссийский опрос проведен 20 июня 2019 г среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
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а остальные 58% это не раиссяне? Выходит что раиссян на расийе 42% ? Остальные китайцы?
ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
А ведь оно так и есть.
Зебобики готовят общественное мнение для сдачи Украины?
Бутусов ти ж ніби патріот?
Чи криша протекла і пора перефарбовуватись...
"Три четверти россиян (77%) положительно относятся к Украине"
Редакторы, вы точно не ошиблись, не поместив эту статью в раздел "Анектдоты"?
Не могли они так моментально прозреть.
5 лет в их опросах ненависть к украинцам зашкаливала.
Месяц назад.
США и Украина остаются самыми враждебными государствами для россиян.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Левада-Центра", сообщает Цензор.НЕТ
Согласно данным исследования, на вопрос: "Какие пять стран вы назвали бы наиболее недружественно враждебно настроенными по отношению к России?", 67% респондентов назвали США, 40% - Украину, а замыкает тройку "врагов" Великобритания - 38%.
Источник: https://censor.net.ua/n3132438
56% россиян не любят Украину и США, к Европейскому союзу плохо относятся 45%, - опрос.
https://censor.net.ua/news/3117701/56_rossiyan_ne_lyubyat_ukrainu_i_ssha_k_evropeyiskomu_soyuzu_ploho_otnosyatsya_45_opros
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість.
Как скажут - так и будут!
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Что со статистикой?