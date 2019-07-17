 Гриценко заявил о "физических" угрозах от охраны Смешко и пообещал в случае повторения "обломать рога"

Об этом он рассказал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

""Сила и честь" генерала-спецслужбиста слабостью и подлостью оказались. Набил в свой список депутатов от БПП вместе с работниками АП, которые прикрывали коррупцию Порошенко & Со, и когда в эфире "Свободы слов"а его об этом спрашивают, ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды. Нажать физически, закрыть рот? Не удастся!" - написал Гриценко.

По его словам, он "твердо предупредил" Смешко, что если подобное повторится, "рога обломает".

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