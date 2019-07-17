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 Стали известны время запуска ракеты, маршруты вывоза в РФ и более 150 причастных, - СБУ рассказала о ходе расследования причин катастрофы MH-17

Служба безопасности Украины передала международной совместной следственной группе огромный массив доказательств, которые позволяют воспроизвести обстоятельства авиакатастрофы самолета "Боинг 777" рейса MH-17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Главным следственным управлением СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины о сбивании 17 июля 2014 года пассажирского самолета "Боинг 777" авиакомпании "Малайзийские авиалинии", что привело к гибели 298 человек", - говорится в сообщении.

В Киеве, в здании ГПУ, создан и работает офис, в котором следователи СБУ при сотрудничестве с правоохранителями других стран проводят расследование данного преступления. За пять лет следствия СБУ передала МССГ огромный массив доказательств, которые позволяют воспроизвести обстоятельства совершения преступления и установить личности причастных к этому террористическому акту.

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В настоящее время СБУ установлено:

- точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка (СОУ) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину;

- время запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету "Боинг 777-200 9M-MRD" и место старта данной ракеты;

- время и маршрут, по которому СОУ ЗРК "Бук" была вывезена в Российскую Федерацию;

- более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки "Бук" с территории России на временно неподконтрольные украинским властям территории Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охране и выводу на боевые позиции для осуществления сбивания самолета.

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"19 июня 2019 года в Нидерландах состоялся совместный брифинг членов МССГ - представителей указанных 5 стран, во время которого сообщено о привлечении к уголовной ответственности за совершение данного преступления 4 человек - трех граждан РФ (Гиркин И.В., Дубинский С.М., Пулатов О.Ю.) и одного гражданина Украины (Харченко Л.В.) и сообщено о передаче уголовного производства в отношении этих лиц в суд, который начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах", - сообщили в СБУ.

"Сейчас материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства передаются компетентному органу Королевства Нидерланды для осуществления их дальнейшего уголовного преследования", - добавили в ведомстве.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137937
 
 
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- Диспетчер свидетель, что влет
Сбил укровский СУ самолет!
Но кто бы ответил,
Где он, тот диспетчер?
Иль раша ТВ нагло врет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтали известны время запуска ракеты, маршруты вывоза в РФ и более 150 причастных, - СБУ рассказала о ходе расследования причин катастрофы MH-17
 
 
 
 
 
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