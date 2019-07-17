 СБУ засекретила дело экс-командира ПВО террористов в Снежном Цемаха. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Українських Новин".
Агентство отмечает, что ранее из открытого доступа в Едином реестре судебных решений исчезло определение Шевченковского районного суда Киева от 28 июня об избрании меры пресечения Цемаху.
СБУ в ответе не запрос не сообщило причины таких действий.
Также спецслужба отказалась ответить на вопрос, где именно и когда был задержан Цемах, сообщено ли ему о подозрении, проведен ли его медосмотр.
"Изложенные обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в уголовном производстве. В соответствии с требовании ст. 222 Уголвоного процессуального кодекса Украины и ст. 387 Уголовного кодекса Украины другие данные досудебного расследования в данное время не подлежат разглашению", - заявляет СБУ.
Напомним, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
а такое заявления в день пятилетия сбития боинга это ПЛОХО.
п.с. жив ли он ещё?????