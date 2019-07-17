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 СБУ засекретила дело экс-командира ПВО террористов в Снежном Цемаха. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины засекретила уголовное производство в отношении Владимира Цемаха – бывшего командира противовоздушной обороны в городе Снежное, контролируемого самопровозглашенной "Донецкой народной республикой".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Українських Новин".

Агентство отмечает, что ранее из открытого доступа в Едином реестре судебных решений исчезло определение Шевченковского районного суда Киева от 28 июня об избрании меры пресечения Цемаху.

СБУ в ответе не запрос не сообщило причины таких действий.

Также спецслужба отказалась ответить на вопрос, где именно и когда был задержан Цемах, сообщено ли ему о подозрении, проведен ли его медосмотр.

"Изложенные обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в уголовном производстве. В соответствии с требовании ст. 222 Уголвоного процессуального кодекса Украины и ст. 387 Уголовного кодекса Украины другие данные досудебного расследования в данное время не подлежат разглашению", - заявляет СБУ.

СБУ засекретила дело экс-командира ПВО террористов в Снежном Цемаха 01

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Напомним, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

Источник: https://censor.net.ua/n3137933
 
 
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Если он пошел на сотрудничество со следствием по такому резонансному делу, то его надо прятать.
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то что береч его нужно как зеницу это факт,НО крутить и выдавать показания максимально интенсивно..имена,места,даты...
а такое заявления в день пятилетия сбития боинга это ПЛОХО.
п.с. жив ли он ещё?????
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А я думал его уже расстреляли за измену Родины и забыли? А оно теперь секретное. Кстати, а шо там с двумя десятками шатунов которыми нас 3 года при потрохе пугали? Кого-то посадили чи тоже секрет?
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От кого эти секреты ? Все знают что он заслуживает на пожизненно а будет как всегда.
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через неделю он присоединится к программе тебя ждут дома и он вовсе не убийца, он на блокпосту ****** торговал, а таких не сажают.
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А що у тій справі так налякало молодого лейтенанта Баканова?
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готують на обмін або відпустять під залог
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Та ні ..мабуть там були *пальці в двері * та всі *секрети * сепарів відкриті ! СБУ засекретила справу екскомандира ППО терористів у Сніжному Цемаха - Цензор.НЕТ 1886
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ засекретила дело экс-командира ПВО террористов в Снежном Цемаха. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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