 В Беларуси предъявили обвинения двум россиянам - продавцам фейерверка, убившего женщину на салюте в Минске

Об этом сообщили в посольстве РФ в Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

Обвиняемые - 25-летний и 28-летний мужчины. Они приехали в Беларусь для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту. Их подозревают в нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 299 УК Белоруссии). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. В частности, они "осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними".

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Напомним, 3 июля во время праздничного салюта в Минске в честь дня независимости Беларуси произошло ЧП. Снаряды для фейерверка начали взрываться очень близко к земле. Погибла 1 женщина, пострадали не менее 10 человек.