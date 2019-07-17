 Зеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Николаев и Харьков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
В Николаеве Глава государства ознакомится с состоянием инфраструктуры и условиями функционирования международного аэропорта. Также Зеленский осмотрит покрытие участка дороги М14 (Николаев - Кропивницкий).
Кроме того, Президент посетит Николаевский судостроительный завод, где заслушает предложения по дальнейшему использованию недостроенного крейсера "Украина" и ознакомится с состоянием выполнения государственной программы строительства кораблей класса "корвет".
В Харькове Глава государства проведет рабочее совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области.
Вряд ли мы услышим сейчас хоть один осуждающий писк от ваньки-сулимы и прочих мах-колортов
Вы уж либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
И никто у нас ничего не сносил - Петрушка отбыл весь свой срок до конца, быть переизбранным не заслужил своими действиями по саботажу реформ и покрыванию коррупции.
Разницы никакой, разве лишь, трата еще полумиллиона бюджетных средств
...Наивность бьет границы, теперь я понимаю, почему Владимир Александрович победил 21 апреля...
Тем более, что он не зарубежный гость, а президент и если он захочет пройти в другое место, кроме специально отведенного - местные его остановить не смогут.
И потом - я присутствовал на нескольких подобных ивзитах властей на промышленные объекты и в Украине, и в других странах. Да, к прибытию посетителей все приглаживают, прибирают и тд, да, вникнуть в нюансы при подобном визите невозможно, но составить общую картину, остановить и распросить любого сотрудника - вполне возможно.
"теперь я понимаю, почему "
Не понимаешь. Ибо я за него даже не голосовал - ни в первом, ни во втором туре. И за СН не собираюсь голосовать.
Гепа и Дупа свои люди для Игрь Валерича))))
Прикормленные и покорные...
Кернес фонтаны уже наполнил для ЗЕбобы?)))
Ведь эпоха бедности закончилась. Началась эпоха процветания, богатства и реиндустриализации.
Если президент нормальный - ещё как привозятся Порох быстро договорился с саудитами - контракт светил очень хороший для "Антонова": строительство авиасборочного завода в Саудовской Аравии.
Как только Зе влез на Банковую - тут же саудиты под благовидным предлогом спустили контракт в мусорку.
Саудиты - ребята серьёзные. Они всю планету нефтью снабжают.
У них нет и капли доверия к клоуну.
Видать, страшная разрушительная сила в этом человеке живёт. Ненароком, всю страну спалить может, если его вовремя не выгнать.
Где ваши гневные выхлопы, осуждающие разбазаривание скудного бюджета на бесполезные показушные поездки ?
https://censor.net.ua/news/3137908/massovoe_otravlenie_na_svadbe_v_rivnenskoyi_oblasti_kolichestvo_gospitalizirovannyh_dostiglo_58_chelovek
Разумков Зе и Бо