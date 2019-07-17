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 Политика Украины
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Все про:визит (2281) Зеленский (2176) Николаевская область (861) Харьковщина (1339)

 Зеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Николаев и Харьков

17 июля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с однодневной рабочей поездкой в ​​Николаевскую и Харьковскую области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В Николаеве Глава государства ознакомится с состоянием инфраструктуры и условиями функционирования международного аэропорта. Также Зеленский осмотрит покрытие участка дороги М14 (Николаев - Кропивницкий).

Кроме того, Президент посетит Николаевский судостроительный завод, где заслушает предложения по дальнейшему использованию недостроенного крейсера "Украина" и ознакомится с состоянием выполнения государственной программы строительства кораблей класса "корвет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - все шутки Зеленского на конференции в Канаде. ВИДЕО

В Харькове Глава государства проведет рабочее совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области.

Источник: https://censor.net.ua/n3137927
 
   
 Топ комментарии
 
У Харкові нехай не забуде покласти квіти до бюста Жукова.
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Ого. Когда Порох открывал новые дороги, роспропаганда здесь выливала килотонны помоев.
Вряд ли мы услышим сейчас хоть один осуждающий писк от ваньки-сулимы и прочих мах-колортов
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Автобусы с детьми уже в засадах, готовятся нападать на кортеж Зе?
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Ого. Когда Порох открывал новые дороги, роспропаганда здесь выливала килотонны помоев.
Вряд ли мы услышим сейчас хоть один осуждающий писк от ваньки-сулимы и прочих мах-колортов
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Дурик, ты разницу понимаешь между ознакомлением с состоянием дел на местах и перерезанием ленточек?
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Клоп, отмазка столь же смешная что и попытки объяснить разницу между терминами "бегемот" и "гиппопотам".
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Ясно, значит тупой и таки не понимаешь. Или же сознательно пашешь по лахтинской методичке, пытаясь "расскачать" Украину в хаос.
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Ай-яй ! Пока вы сносили единственную за всю историю про-украинскую власть, это не называлось "раскачать ситуацию", это называлось "наказать барыг" !
Вы уж либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
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Мы тут без указаний зарубежных недоброжелателей разберемся, кто у нас про-украинский.
И никто у нас ничего не сносил - Петрушка отбыл весь свой срок до конца, быть переизбранным не заслужил своими действиями по саботажу реформ и покрыванию коррупции.
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а шо гепу, будет снимать или мацу кушать приедет совместно? Одна надежда на зелебоба.. А то, ну никак не могут побороть криминального маланца. Это, кстати, будет знаковым, если не снимет.
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"ознакомиться" можно и по смартфону, диджитализация как ни как...
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По телефону ты услышишь и увидишь только то, что тебе захотят рассказать и показать.
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Не-не ! Государство в смартфоне ! Пацан сказал - пацан сделал !
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Для "сделал" время нужно. Это только посты по методичке лабать быстро можно, а серьезные проэкты требуют вложения значительных ресурсов, основным из которых есть время.
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время - деньги... проекты - прожекты Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова - Цензор.НЕТ 9143
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А сидя за столом напротив визави ты услышишь другое? А прогуливаясь по цехам, которые для тебя в открытие после концертной сцены и площадок корпоративов, увидишь не то, что хотели показать?...
Разницы никакой, разве лишь, трата еще полумиллиона бюджетных средств
...Наивность бьет границы, теперь я понимаю, почему Владимир Александрович победил 21 апреля...
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Разница есть - если лично осматриваешь дорогу, лично осматриваешь остов крейсера и тд.
Тем более, что он не зарубежный гость, а президент и если он захочет пройти в другое место, кроме специально отведенного - местные его остановить не смогут.
И потом - я присутствовал на нескольких подобных ивзитах властей на промышленные объекты и в Украине, и в других странах. Да, к прибытию посетителей все приглаживают, прибирают и тд, да, вникнуть в нюансы при подобном визите невозможно, но составить общую картину, остановить и распросить любого сотрудника - вполне возможно.

"теперь я понимаю, почему "

Не понимаешь. Ибо я за него даже не голосовал - ни в первом, ни во втором туре. И за СН не собираюсь голосовать.
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Порошенко хоча б їздив машиною по дорозі. А великий Зе рекламний ролик у "Теслі" знімав на трейлері. "Теслу" возив трейлер по вулиці, ітакі знімали. На ролику це добре видно. Там дах джипа ледве "Теслі" до керма дістає. Цікаво, скільки дублів треба було зробити і скільки часу на ці дублі витратив преЗЕдент,відриваючись від основної роботи? Знбенятнавіть тут надурили. Володя - невиправдий брехун.
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Зелебобики, угадайте - зачем Ляшко мотался к Биби ?
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забрать крайнюю плоть коломойского и изготовить из неё вакцину против зебиков....
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Думаю что обговаривался вопрос: позволят ли Вовану и Богдану поселиться в районе для эфиопов, после репатриации.
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так...в говне его уже купали...по фонтанам он бегал...остаётся фонтан из говна
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У Харкові нехай не забуде покласти квіти до бюста Жукова.
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Доречі, яка температура води в Миколаївській області?
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Запахло шаурмой и рванул на запах?
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Ага..только шляпую он снимет перед Гепой)))
Гепа и Дупа свои люди для Игрь Валерича))))
Прикормленные и покорные...
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Учитывая, что с гепой у бени все ровненько, там еще неизвестно, кто кого "снимает".
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Цены на шаурму в этих городах бьют рекорд?))
Кернес фонтаны уже наполнил для ЗЕбобы?)))
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Автобусы с детьми уже в засадах, готовятся нападать на кортеж Зе?
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Может опять выгонит какого-то крепкого хозяйственника, назначенного еще при Пете. Тогда соевых снова начнет рвать кровавыми массами.
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а кого он уже выгнал? только тех кого имеет право по закону. только глав районов и областей.
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мародёрской секте потужных покращувачів осталось 4 дня.
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помни о своих словах пожалуйста,когда на коленках будеш лобызать кадырбановский срамной уд,как это сделал пиризидент.
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так людина на роботі. їй похєр. воно в рублях отримує.
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А дальше придут великие "еродобробутники" и накрытие страны женским половым органом приобретёт окончательные формы.
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неотвратимость наказания за воровство, для начало политическое,... страна уже давно в болте с головой. зе это единственный шанс убрать воровские кланы с бюджетной кормушки. потом и с зе спросим.
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Два города? За один день? Велосипедом? Не, не успеет.
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Избиратель ВАЗа думает галочками. Побывал ВАЗ в Харькове - поставили галочку. Побывал в Николаеве - еще галочка.
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А что ему остается делать,только кататься,пока генпрокурор потроховский крышеватель воров,пока премьер министр потроховский болван с купленным дипломом,пока большинство в верхзраде мрази лижущие воровскую потроховскую филейку,пока судьи потроховские взяточники зеля ничего поделать не может,только пиариться,а вот после выборов будет с него жесткий спрос.
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Ну, мог бы пока поездить по богатым странам, привезти в страну миллиардные инвестиции.
Ведь эпоха бедности закончилась. Началась эпоха процветания, богатства и реиндустриализации.
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Он вообще-то за 2 месяца посетил Францию, Германию, Канаду с официальными визитами. Тогда вы визжали, что нехер там ездить, работать надо.
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Во-во. Где инвестиции ? Филипс уже строит сборочное производство Мариуполе ?
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Инвестиции в страну,где кум Мародера генплокулол и мародерское стадо во всех дырах потоки стригут-не пойдут.Как не шли все пять лет
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Конечно - еще со времен визитов в эти страны Порошенко строит.
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трудно это назвать официальными визитами быстрее гастроли
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Инвестиции президентами не привозятся,не выставляй себя ещё большим болваном,чем ты есть на самом деле,для начала нужно создать нормальный бизнес климат в стране,а воровские твари из БПП напринимали законы по которым честное предпринимательство загнано в подполье дальше чем при московитских краснопузых комуняках.
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>Инвестиции президентами не привозятс


Если президент нормальный - ещё как привозятся Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова - Цензор.НЕТ 7519 Порох быстро договорился с саудитами - контракт светил очень хороший для "Антонова": строительство авиасборочного завода в Саудовской Аравии.
Как только Зе влез на Банковую - тут же саудиты под благовидным предлогом спустили контракт в мусорку.


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Ну если потроха выкинули и контракт сдох - значит это был его личный бизнес,и какое нам дело до саудовских предприятий,сборка должна быть у нас в Украине,а твой говнопотрох зарабатывал в Украине и инвестировал в липецкую засрашку - за такое нужно расстреливать и конфисковывать без суда и следствия.
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Нет, мил человек.
Саудиты - ребята серьёзные. Они всю планету нефтью снабжают.
У них нет и капли доверия к клоуну.
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Да нормальным людям я и не хамил,сын козлика.
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глава сбу тоже потроха отпрысок. иметь абсолютную власть 5 лет и заниматься только воровством.
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Глава СБУ - Баканов - это другой отпрыск. Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова - Цензор.НЕТ 3853
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а кто и когда его головой назначил?Врешь,как и твой соевый Пахан?
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Пускай займётся внешней политикой - там полный завал. Для этого никто не нужен, кроме знаний, умений и политической воли президента.
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Он знает что ему там не светит ничего. От него теперь шарахаются как от прокажённого: приехал в Париж, и тут опана - собор сгорел. Сколько столетий стоял, а тут - сгорел.
Видать, страшная разрушительная сила в этом человеке живёт. Ненароком, всю страну спалить может, если его вовремя не выгнать.
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Ты потерялся-Мародера уже погнали.С ним никто не хотел встречаться и иметь какие то дела.
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Да все улучшается после изгнания потроха и свинарчуков,вышвырнут мразей из верхзрады ещё больше настроение поднимется.
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Но, по ходу, совсем не факт - что их места займут лучшие!
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И что,оставлять теперешних подонков на их местах?
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Всё бы ничего, и покрытие дорог и инфраструктура. Но возможное использование крейсера "Украина"??? Чисто предвыборная показуха. Этот крейсер теперь только в качестве металлолома можно использовать. Его уже не продашь даже китайцам, как некогда продали авианосец "Варяг". Время ушло.
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чекаю чергове шоу. чмириння *самим чесним презом своїв фанатів і виборців* діло забавне. вони ж мають знати своє місце
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Купание в Южном Буге состоится или из Николаева в Коблево кортежем махнет, там недалеко?
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Зелебобики, куда вы пропали ?
Где ваши гневные выхлопы, осуждающие разбазаривание скудного бюджета на бесполезные показушные поездки ?
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они портравились бесплатной колбасой от Зе
https://censor.net.ua/news/3137908/massovoe_otravlenie_na_svadbe_v_rivnenskoyi_oblasti_kolichestvo_gospitalizirovannyh_dostiglo_58_chelovek
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Ну, лично его я не стал бы в данном случае обвинять. Вряд ли бактерии разбираются в хитросплетениях украинской политики.
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И обязательно должен проехать своим кортежем по АВТОБАНУ "Николаев-Кривой Рог"..... Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Миколаєва та Харкова - Цензор.НЕТ 3018
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Зе готовит темы для работы будущей ВРУ.И в Николаеве ,и в Харькове он будет знакомиться с проблемами,а не сортиры открывать.Люди жалуются, вот и приходится самому окунаться в ужасы соивой 5летки.Дорог и на харьковщине нет в принципе.Отдельные сделали,но 2хполоски,на которых сплошные лобовухи и жертвы.
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Також Володимир Зеленський огляне покриття ділянки дороги М14 (Миколаїв - Кропивницький). Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3137927 Яке покриття,попередня ж влада тільки крала? І потім,Вова,ну кого ти соромишся,перерізай уже стрічку.
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А вообще то ничего рабочая поездка где Харьков а где Николаев Я понимаю Харьков Сумы Чернигов никого ничего не смущает
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Так это ж основной маршрут наркотраффика из РФ - в порт.
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Соевые,смотрю,великие спецы по наркотрафикам.Без соевых нигде не обходится,особенно тех,кто под прокси из Ольгино пишет
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В Николаеве -аэропорт и в Чугуеве аэропорт.Чугуевским часто хряк винницкий пользовался,ленточки на военный хлам перерезал.
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Клоун вообще думает хоть что-то делать как президент? Оно катается со своей шоблой по стране туда-сюда как на экскурсии...
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Перед соевыми забывает отчитаться,что и как делается?Пригорает у мародерных ополизов?
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Сегодня ночью спалили гараж и авто начальнику сельхоза, который готовил доклад президенту по незаконной вырубке лесов в Харьковской области.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Николаев и Харьков
 
 
 
 
 
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