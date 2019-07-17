 Украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос "Социс"

На втором месте - Леонид Кучма и Леонид Кравчук, говорится в исследровании "Социса", передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить о конкретных заслугах президентов перед государством, то респонденты в определенной степени признают вклад Леонида Кравчука и Леонида Кучмы в укрепление государственной независимости Украины, а также вклад Леонида Кучмы в укрепление и развитие украинской экономики. Наименее эффективными Леонид Кучма и Леонид Кравчук, по мнению респондентов, были в борьбе с коррупцией. Респонденты в основном не видят существенного вклада в развитие страны со стороны Виктора Ющенко и Виктора Януковича. При этом наиболее негативно оцениваются заслуги Виктора Януковича", - говорится в исследовании.
"Большая часть респондентов признают существенный вклад Петра Порошенко в большинстве из направлений развития страны, особенно в интеграцию в Европу и в укрепление обороноспособности. За последний год оценки его заслуг заметно улучшились. Слабым местом в его работе, по мнению большинства опрошенных, была и остается борьба с коррупцией. Учитывая непродолжительный срок пребывания Владимира Зеленского на должности президента, респонденты в основном или не смогли оценить его вклад в развитие страны, или указывали на отсутствие такого вклада", - отмечают в "Совцисе".
Исследование проведено с 3 по 9 июля этого года совместными усилиями Института стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центра "СОЦИС". Опросы проводились на планшетах методом F2F по общенациональной выборке, представляющей взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.
СОЧЕТАНИЕ КРАСНОГО И ЗЕЛЁНОГО ТИПИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ У МУСУЛЬМАН.
ТЫ КАК ИСТИННЫЙ МУСУЛЬМАНИН РАДОВАТЬСЯ ДОЛЖЕН. ИЛИ ТЫ УЖЕ ПРОДАЛ ВЕРУ СВОИХ ПРЕДКОВ????? 😂😅😂
НЕВЕРНЫЙ???? 😂😅😂
Медведчук з Бойко пафосно заявляє,що домовиться з РФ на поставку газу в Україну по ціні 250$/1000м.куб!!!!!!
Тобто втричі дорожче ніж в ЄС.
Порошенко за 5 лет - 20%
Зеленский за 2 месяца - 7%
Очень сопоставимые сроки.
Больше всех внес Кравчук, при нем Украина стала государством!
Меньше всех - Порошенко. С его подачи Украина потеряла Крым и Донбасс.
И ЭТО В ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ. ДО ТАКОГО ,,ПУТИ В ЕВРОПУ, И УКРЕПЛЕНИЯ СТРАНЫ И ПРОЧИХ УКРЕПЛЕНИЯХ..." НЕДОДУМАЛСЯ НИ ОДИН ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ НЕТОЛЬКО В УКРАИНЕ, НО И В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ МИРЕ. 😂😅😂
Ющенко реально недооценили.
Пересичньіе даже не помнят , что значительньій рост (в 2.5 раза!) их благосостояния пришелся как раз на период правления президента Ющенко. Хотя основная заслуга принадлежит , бесспорно , премьеру Тимошенко.
Но из всех утюгов вещали , что все плохо...
скільки є лошар на цій грішній землі. ви ще підіть здохніть за ліпецьку фабрику.