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 Украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос "Социс"

Большая часть населения считает, что среди президентов Украины Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие украинской государственности.

На втором месте - Леонид Кучма и Леонид Кравчук, говорится в исследровании "Социса", передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о конкретных заслугах президентов перед государством, то респонденты в определенной степени признают вклад Леонида Кравчука и Леонида Кучмы в укрепление государственной независимости Украины, а также вклад Леонида Кучмы в укрепление и развитие украинской экономики. Наименее эффективными Леонид Кучма и Леонид Кравчук, по мнению респондентов, были в борьбе с коррупцией. Респонденты в основном не видят существенного вклада в развитие страны со стороны Виктора Ющенко и Виктора Януковича. При этом наиболее негативно оцениваются заслуги Виктора Януковича", - говорится в исследовании.

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Украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос Социс 01
Украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос Социс 02
Украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос Социс 03

"Большая часть респондентов признают существенный вклад Петра Порошенко в большинстве из направлений развития страны, особенно в интеграцию в Европу и в укрепление обороноспособности. За последний год оценки его заслуг заметно улучшились. Слабым местом в его работе, по мнению большинства опрошенных, была и остается борьба с коррупцией. Учитывая непродолжительный срок пребывания Владимира Зеленского на должности президента, респонденты в основном или не смогли оценить его вклад в развитие страны, или указывали на отсутствие такого вклада", - отмечают в "Совцисе".

Украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос Социс 04
Украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос Социс 05

Исследование проведено с 3 по 9 июля этого года совместными усилиями Института стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центра "СОЦИС". Опросы проводились на планшетах методом F2F по общенациональной выборке, представляющей взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3137923
 
   
 Топ комментарии
 
вважаєш, що віктора фйодоровича недооцінили?
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а фонтаны, а шаурма, а купание в труселях. не так уже и мало.
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Петя - самый лучший през! Создал могучую армию порохоботов, славящих его и поливающих фекалиями остальных, в данном случае экс-президентов!
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Зебики, как вообще Зелю можно считать президентом? Он же не самостоятельный.
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усьо ви врьотє! парашенка всєх абакрал! навіть досі краде! з наших поліських лісів вивозять ліс,як ви думаєте парашенка не в долі? а в баби горпини хтось пошту краде-полюбе марадьор!
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Зе треба виключити зі списку - оцінимо через 5 років.
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Дайте йому попрацювати 5 років і ми оцінимо його роботу🙄
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ніхто...бабло пиляли,одні під девізом"за дружбу з роїсєй" а пеця тіпо "щірого патріота"...
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Це все брехня, бо найбільше для державності України зробив Зе. Сонце по іншому світить, всі посміхаються, пенсії більше ніж треба, корупцію подолали, зарплаті захмарні, здоров'я у всіх покращилося, тепер усі будуть жити до 120 років...
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Ето опрос кто больше вкрав у украинцев?
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жах, Членограй випередив Ющенка.. Мабуть червоні труселя для стада вагоміше ніж національна ідентичнгість і проєвропейські погляди
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Тепер усі для підтримки Зе повинні носити червоні труселя і зелені сорочки, а вірні секти свідків Слуг народу будуть щоранку лити на голову зеленку.
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Аллё, алла, а ЧЕМ ТЫ НЕДОВОЛЕН?????
СОЧЕТАНИЕ КРАСНОГО И ЗЕЛЁНОГО ТИПИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ У МУСУЛЬМАН.
ТЫ КАК ИСТИННЫЙ МУСУЛЬМАНИН РАДОВАТЬСЯ ДОЛЖЕН. ИЛИ ТЫ УЖЕ ПРОДАЛ ВЕРУ СВОИХ ПРЕДКОВ????? 😂😅😂
НЕВЕРНЫЙ???? 😂😅😂
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Ющенко больше всего сделал,какой еще мародер?
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Сьогодні російський газ на кордоні з Німеччиною коштує 84$/1000м.куб.
Медведчук з Бойко пафосно заявляє,що домовиться з РФ на поставку газу в Україну по ціні 250$/1000м.куб!!!!!!
Тобто втричі дорожче ніж в ЄС.
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Да еще за ету цену продаст крым, дамбас и Украину Ху*лу
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Нормальная оценка!
Порошенко за 5 лет - 20%
Зеленский за 2 месяца - 7%

Очень сопоставимые сроки. Порошенко, Кучма, Кравчук: українці оцінили, хто з президентів зробив найбільший внесок у розвиток державності, - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 8946
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Порошенко оцінили по справах, а Зеленського пока по обіцянках.
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Порошенко который отдал Крым , просрал Донбасс, при котором взлетел курс доллара, при котором больше всего выросли цены на коммуналку является самым худшим президентов в истории независимой Украины. А этот результат является естественно ложью.
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це було не при Порошенку. Незважаючи на його косяки він таки вніс найбільший вклад в розвиток України.
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Що стосується Криму і Донбаса, то його віддавали ваші родичі регіонали. А вже Пастир, Порошенко і Яценюк спасали не тільки ту части, а всю Україну. Ваш овощ в Криму із військових і поліції, СБУ зробив за сачи свого "праваління" зрадників, які всі під "стройову" перейшли на бік ворога.
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На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в августе торгуются по цене 2,309 долл. за млн БТЕ,что равняется $82,7 за 1000 куб.
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"Размазанный" вопрос - отсюда дебильный рейтинг.
Больше всех внес Кравчук, при нем Украина стала государством!
Меньше всех - Порошенко. С его подачи Украина потеряла Крым и Донбасс.
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Крим втратили до Порошенка. Частину Донбасу повернули при Парашенку.
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Странно. А почему я видел как Парашенко в еще не окупированном крымы разгонял крымских татар защищавших администрацию и грозил им уголовным наказанием за провокации и неподчинение сепарам? Не пусти ведь тогда татарыв парламент сепарских депутатов проголосовавших якобы за референдум все могла быбыть совсем по другому. А так теперь поцелуй своего Мародера, Меркелть и Оланда в сраку. Ето не у них украли часть Украины а у нас.
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З його подачі..? А хіба не х.йло напало на Україну, порушивши гарантії суверенітету ?
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Таблица 7. В последней колонке явная ошибка, там по каждой позиции должно быть 100%. В остальных колонках нужно поставить по нолям.
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прахоботы ПОМНИТЕ И НЕЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВСЯ ЭТА ,,РЕКЛАМА" вашего святого петра ИДЁТ ПОКА ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА УКРАИНЫ. ЗА СЧЁТ СТАТЕЙ ФОНДОВ порошенки И ЕГОНОЙ ЖЕНЫ, ВНЕСЁННЫХ В БЮДЖЕТ 2019 ГОДА САМИМ парашонкой.
И ЭТО В ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ. ДО ТАКОГО ,,ПУТИ В ЕВРОПУ, И УКРЕПЛЕНИЯ СТРАНЫ И ПРОЧИХ УКРЕПЛЕНИЯХ..." НЕДОДУМАЛСЯ НИ ОДИН ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ НЕТОЛЬКО В УКРАИНЕ, НО И В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ МИРЕ. 😂😅😂
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Не хвилюйтеся кацапи, таких як Порошенко в країні вже багато. А через декілька років ви сюди і не сунетесь навіть через інтернет, бо ми вашу мову забудемо, особливо діти. Досвідос кацапіни!
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Риг Погрєбінський з "Соціса" був би не ригом, якби не "намалював" засновнику партії ригів якийсь там вигаданий "високий" рейтинг. А в принципі, опитування проводити щодо сортів лайна... це занадто.
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Янукович - в минусах, зеленский - НОЛЬ, полный...и вообще, каким боком он в том списке на данный момент ?
Ющенко реально недооценили.
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Сказьівается системное многолетнее промьівание мозгов населения олигархическими СМИ.
Пересичньіе даже не помнят , что значительньій рост (в 2.5 раза!) их благосостояния пришелся как раз на период правления президента Ющенко. Хотя основная заслуга принадлежит , бесспорно , премьеру Тимошенко.
Но из всех утюгов вещали , что все плохо...
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Порожопенко внес наибольший вклад в африканизацию Украины.
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Если Парашенко так много сделал для Украины почему же мы сейчас в такой жопе?
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потому что 90% населения у нас таких тупых жопцев как ты !
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Наверно тебе 10-ти процентному нужно валить отсюда на Ростов по росийский паспорт Українці оцінили, хто з президентів зробив найбільший внесок у розвиток державності, - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 7518
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А через рік Порошенко буде мати ще вищий рейтінг, в опозиції краще бути, ніж за все відповідати. А не розумію, хто ще дає рейтінг поліцаю, який привів сюди війну і втік на судні агресора?
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Больше всего сделал Янукович- ДВЕ Революции, сифилитик Членин отдыхает в Мавзолее на фоне Прахфессара. Остальные Гондоны ( теперь суд разрешает так называть)
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Показательные результаты. Да, Порошенко действительно лучший из всех Президентов в истории Независимой Украины. С этим не поспоришь. НО ! Обратите внимание на результаты опроса по клоЗЕту. 11,1% - досить вагомий внесок в боротьбі з корупцією. 11,1% , Карл !!! Дозвольте спитати: в чому цей внесок полягає ?????? Що воно зробило за для боротьби з корупцією ? Далі. 11,2 % досить вагомий внесок в євроінтеграцію. 11,2%, Карл ! В євроінтеграцію, Карл ! Це після того, як воно обісралося абсолютно на всіх міжнародних зустрічах ? Це після того, як після візиту ЗЕ до Канади Трюдо особисто заборонив пускати на канадський корабель під час "Сі Бріз" ЗЕлене непорозуміння ? Згоден, Канада не Європа. Але це вже серьйозна, глобальна тенденція розвитку майстерності просерати питання зовнішньої політики. А тепер УВАГА ! 8,6 % досить вагомий внесок в зміцнення обороноздатності України. В чому цей внесок ????? Таким образом по результатам опроса можно сделать вывод, что среди ЗЕфанов минимум 30 % неадекватных зомбированных кварталом 95 особей. Доголосовались..
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декі ідіоти готові останій буй сосати, прощаючи шоколадній дупі все, навіть грабіж країни.
скільки є лошар на цій грішній землі. ви ще підіть здохніть за ліпецьку фабрику.
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