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 Порошенко, Кучма, Кравчук: украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос "Социс"

Большая часть населения считает, что среди президентов Украины Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие украинской государственности.

На втором месте - Леонид Кучма и Леонид Кравчук, говорится в исследровании "Социса", передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о конкретных заслугах президентов перед государством, то респонденты в определенной степени признают вклад Леонида Кравчука и Леонида Кучмы в укрепление государственной независимости Украины, а также вклад Леонида Кучмы в укрепление и развитие украинской экономики. Наименее эффективными Леонид Кучма и Леонид Кравчук, по мнению респондентов, были в борьбе с коррупцией. Респонденты в основном не видят существенного вклада в развитие страны со стороны Виктора Ющенко и Виктора Януковича. При этом наиболее негативно оцениваются заслуги Виктора Януковича", - говорится в исследовании.

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Порошенко, Кучма, Кравчук: украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос Социс 01
Порошенко, Кучма, Кравчук: украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос Социс 02
Порошенко, Кучма, Кравчук: украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос Социс 03

"Большая часть респондентов признают существенный вклад Петра Порошенко в большинстве из направлений развития страны, особенно в интеграцию в Европу и в укрепление обороноспособности. За последний год оценки его заслуг заметно улучшились. Слабым местом в его работе, по мнению большинства опрошенных, была и остается борьба с коррупцией. Учитывая непродолжительный срок пребывания Владимира Зеленского на должности президента, респонденты в основном или не смогли оценить его вклад в развитие страны, или указывали на отсутствие такого вклада", - отмечают в "Совцисе".

Порошенко, Кучма, Кравчук: украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос Социс 04
Порошенко, Кучма, Кравчук: украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос Социс 05

Исследование проведено с 3 по 9 июля этого года совместными усилиями Института стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центра "СОЦИС". Опросы проводились на планшетах методом F2F по общенациональной выборке, представляющей взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3137923
 
   
 Топ комментарии
 
вважаєш, що віктора фйодоровича недооцінили?
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вважаєш, що віктора фйодоровича недооцінили?
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вот сейчас считаю, что ты трохи того, чокнутый
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И об этой туфте сейчас будет тыща комментариев...)
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да, 6, и % Зе туфта. Он еще НИЧЕГО не сделал полезного и именно для Украины. ЗЕРО
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а фонтаны, а шаурма, а купание в труселях. не так уже и мало.
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22 июля 2019 - остаточно прощавай порохобот!!! )))))
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умники, а ничего что у каждого черта(звонит Бакланову) сейчас в клешнях камера?
это же мог быть такой зашквар, что картошка у Бацьки повянет от позора. плюс журналасы - на сенсацию "ласі"(или потребовать пару млн. за то шоб не пустили в эфир/ютуб)
хотя х.з., кацы вон, пишут что трамповцы не были на Луне
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все просто красавцы! может поэтому мы живём в самой бедной стране Европы.
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Зеленський трошки кращий за Януковоча? Та тільки два місяці пройшло, він ще його пережене в антирейтингу.
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Мне интересно кем пойдёт работать Зеленский ,после того как он закончит президентство? Обама был два тура и сейчас вроде трудоустроился где то у фермера на плантации Порошенко, Кучма, Кравчук: украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 9904
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решить можно просто
взять данные ООН по населению и промышленности по ВВП на душу
и решать какая мразь из вышеперечисленных на каком месте
в Китае их бы всех расстреляли
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В годы Кучмы,Крачука,Ющенко,Януковоща, были договорняки между властью и красными директорами с олигархами по нищенской оплате труда, Порошенко тоже не смог договориться с олигархами по оплате ,но открыл окно в Европу,чтобы простые украинцы смогли за границей подзаработать по своей специальности и самое главное они узнают что такое полный социальный пакет,кто такие НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОФСОЮЗЫ, и самое главное сколько стоит их почасовой труд.
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Я ПРОСТО ПОРАЖЁН в этом списке Ющенко, Януковича и фигляра без диплома клоуна Зе.
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и это потому у пэтьки 5% доверия?
Даже не смешно с этой заказухи
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16,7 % - люди, котрі не слабують на амнезію.
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Какая глупость. Порошенко - лучший президент?! Хотя, если Зеленский за 2 месяца набрал очков в три раза меньше, чем Порошенко за 60! Тогда ясно. Шоколадные - лижите шоколад!
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если такие рейтинги то кто нарисовал Слуге проходное место? Пардон, они еще сырые и пардон тупые, зато платные без пардона.
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А зеленая сопля при чем тут примазалась какой вклад?игрой на пианино?
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Обыкновенная пропаганда, в минстець на это пускали солидные деньги. Основные тезисы: "До Порошенка не было настоящей независимости", "До Порошенка не было армии" и так далее
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Петро алексеевич, при всех его недостатках, на данный момент времени однозначно один из лучших Президентов нашей страны.
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Наверное поэтому у него и рейтинг не превышает 10%
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Я бы сказал по другому....
Если взять пять кусков тухлого мяса, то пепо однозначно один из лучших таких кусков.
Зелю пока не считаю ввиду мизерности его срока и отсутствия полного наличия реальных рычагов власти на данный момент. От него зависит станет ли он куском тухлятины или оставит светлый след в истории.
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Накануне первого тура эта кампания дала такие рейтинги Зеля 24%,Порося 22%. По факту 30 против 16.Так, что этой туфтой народ уже не купишь...
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А поедатель шаурмы причем здесь???

Он не президент, поэтому перенесите его в рейтинг клоунов.
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Петро вклав значний вклад у розвиток Рошен))Всі "папєрєлнікі" бідні як церковні мищі))
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Самый успешный в укреплении украинской государственности был ющ - хоть он говно и падло! Да и вообще Майдан 2004-5 прогремел Украину на весь мир и сделал из бывшей колонии СССР Самостийное Независимое Государство.
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Тупеет нация...или одни пенсназы остались
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Ради справедливости: еще рано оценивать «работу» Зеленского (всех бывших президентов оценивали/оценивают по завершению «работы»)........., НО на данный момент(!) по истечению «срока» Зеленский может(!) всех 5-ых обогнать по бездарности вести государственные дела..........
P.S. кстати в новостях euronews была новость от рАссийской(!) стороны в «лице» пИськова, что стороны уже(!!!) договорились об обмене украинских моряков.......и еще добавили, что украинские моряки нарушили водные границы рАссии за что по рАссийским законом до пяти лет........
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Вклад в развитие -это шо наворованные милиарды ? Если так,то петя беспорный лидер.
Деградацию назвать развитием это может только петин соевый Социс.
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Одно только словосочетание "развитие государственности" это почти криминальное преступление,что хорошего в укрепление чиновничества и его прав гнобить мирное население,нужно говорить про развитие экономики,укрепление прав и свобод человека,высокий уровень медицины и образования,поднятие уровня жизни и уверенности в завтрашнем дне,эффективная борьба с несправедливостью,создание честных судов и порядочных правоохранительных органов - что сделали названные деятели в этих направлениях,потроха по этим статьям вообще к стенке нужно ставить.
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))))) та да, эти две особы особо примечательны. кравчук прошлёпал день не сорвав его. реальный был шанс выскочить из совка и постсовка в реальную независимость, как это сделали страны Балтии. ну а роль петрыка, как второго могильщика, похоронившего в свою пятилетку застоя все надежды народа на перемены, тоже особая.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко, Кучма, Кравчук: украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос "Социс"
 
 
 
 
 
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