 Порошенко, Кучма, Кравчук: украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос "Социс"

На втором месте - Леонид Кучма и Леонид Кравчук, говорится в исследровании "Социса", передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить о конкретных заслугах президентов перед государством, то респонденты в определенной степени признают вклад Леонида Кравчука и Леонида Кучмы в укрепление государственной независимости Украины, а также вклад Леонида Кучмы в укрепление и развитие украинской экономики. Наименее эффективными Леонид Кучма и Леонид Кравчук, по мнению респондентов, были в борьбе с коррупцией. Респонденты в основном не видят существенного вклада в развитие страны со стороны Виктора Ющенко и Виктора Януковича. При этом наиболее негативно оцениваются заслуги Виктора Януковича", - говорится в исследовании.
"Большая часть респондентов признают существенный вклад Петра Порошенко в большинстве из направлений развития страны, особенно в интеграцию в Европу и в укрепление обороноспособности. За последний год оценки его заслуг заметно улучшились. Слабым местом в его работе, по мнению большинства опрошенных, была и остается борьба с коррупцией. Учитывая непродолжительный срок пребывания Владимира Зеленского на должности президента, респонденты в основном или не смогли оценить его вклад в развитие страны, или указывали на отсутствие такого вклада", - отмечают в "Совцисе".
Исследование проведено с 3 по 9 июля этого года совместными усилиями Института стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центра "СОЦИС". Опросы проводились на планшетах методом F2F по общенациональной выборке, представляющей взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.
это же мог быть такой зашквар, что картошка у Бацьки повянет от позора. плюс журналасы - на сенсацию "ласі"(или потребовать пару млн. за то шоб не пустили в эфир/ютуб)
хотя х.з., кацы вон, пишут что трамповцы не были на Луне
взять данные ООН по населению и промышленности по ВВП на душу
и решать какая мразь из вышеперечисленных на каком месте
в Китае их бы всех расстреляли
Даже не смешно с этой заказухи
Если взять пять кусков тухлого мяса, то пепо однозначно один из лучших таких кусков.
Зелю пока не считаю ввиду мизерности его срока и отсутствия полного наличия реальных рычагов власти на данный момент. От него зависит станет ли он куском тухлятины или оставит светлый след в истории.
Он не президент, поэтому перенесите его в рейтинг клоунов.
P.S. кстати в новостях euronews была новость от рАссийской(!) стороны в «лице» пИськова, что стороны уже(!!!) договорились об обмене украинских моряков.......и еще добавили, что украинские моряки нарушили водные границы рАссии за что по рАссийским законом до пяти лет........
Деградацию назвать развитием это может только петин соевый Социс.