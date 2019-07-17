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 Вина РФ в катастрофе рейса МН-17 де-факто доказана, но агрессор придумывает новые версии и пытается запутать следы, - Данилюк

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что хотя вина РФ в авиакатастрофе пассажирского самолета рейса МН-17 компании Malaysia Airlines де-факто доказана, она пытается запутать следы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы вспоминаем о 298 погибших в катастрофе рейса МН-17 малайзийских авиалиний. Ровно пять лет назад боевики сбили самолет под Торезом, который находится на временно оккупированной территории. Что именно произошло в тот день пытались выяснить в течение 5 лет - и смогли", - написал он.

Данилюк напомнил, что международная следственная комиссия, в состав которой входит и Украина доказала, что самолет был сбит из ПЗРК "Бук", который принадлежит 53 зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил России. Благодаря фото и видео очевидцев, следователям удалось даже воспроизвести путь, по которому ПЗРК был доставлен на территорию Донбасса и вывезен обратно в Россию после рокового выстрела. СБУ предоставила аудиоперехват переговоров между исполнителями теракта. На записях, среди других, фигурирует одиозный полевой командир боевиков, а по совместительству - отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин.

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"И хотя вина России де-факто доказана, агрессор придумывает все новые версии, пытается запутать следы и отвлечь внимание международного сообщества вымышленными проблемами. Например, вчера страна-агрессор инициировала заседание Совета безопасности ООН по "проблеме" украинского "языкового закона". Это очевидная попытка сместить акцент внимания накануне годовщины", - написал он.

Также Данилюк напомнил, что недавно СБУ доставила в Украину из оккупированного Донецка свидетеля трагических события июля 2014 г. Владимира Цемаха, который на момент катастрофы был командиром ПВО славянской бригады боевиков Гиркина: "В интервью одному из сепаратистских СМИ он откровенно рассказывает о катастрофе и даже подтверждает, что ракета была выпущена из ПЗРК "Бук". Кроме того, Цемах лично знал всех полевых командиров боевиков, был в курсе деталей операций и перемещения оружия. Показания задержанного станут еще одним доказательством против России и подконтрольных ей боевиков".

"Следствие еще не завершено, поэтому нам важно постоянно говорить о трагедии рейса МН-17. За информационным шумом мы не имеем права забыть прошлые трагедии", - отметил он .

"Сегодня я разделяю скорбь родных и близких погибших. Для них мы можем сделать самое главное - доказать, что Украина и Мир не оставляют такие преступления без наказания. Агрессору не избежать наказания - военные преступления не имеют срока давности", - резюмировал глава СНБО.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

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По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Вина РФ в катастрофе рейса МН-17 де-факто доказана, но агрессор придумывает новые версии и пытается запутать следы, - Данилюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137921
 
 
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следы запутаны в хитросплетениях труб северного потока-2.
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паРаша признает, что сбила Боинг, только когда помрет *****. При ***** она это никогда не признает, т.к. следом надо признать, что ***** и его приспешники врали все эти 5 лет. ***** трясется за свой рейтинг не меньше, чем за свои бабки.
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Ты это своему кукловоду Коломойскому обьясни, а то он до сих пор уверен, что война на Донбассе: мелкий гражданский конфликт.
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Данилюк цитирует Коломойского? Разве? Тебе не нравится, что сказал Данилюк?
А мне нравится, он сказал все абсолютно правильно. И только лахтоольгинские ********** будут это обсырать.
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не запутать следы, а стереть путем оплаты. Кстати, а что будет стоит Украине возврат пленных? перед выборами и падениями рейтингов ведомого Беней.
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Перед выборами пленных приведёт Мертвечук и нарот добавит ему балов на выборах, после чего рыги объеденятся со слугами и этот кгбист станет премьером - такая вот цена.
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бедные зебилы,им ещё аж до 21 числа нужно мямлить про рюске агрессоров чтоб тупые хохлы ничего не заподозрили....а уж 22 числа можно будет не прятатся......
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вряд ли Зе знал об этом тогда, а теперь его новые поют не искренне так
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Российские солдаты в 2014 году сбили самолёт и убили совершенно невинных 280 человек, и никого из них не посадили и даже и не обявили в розыск в Интерпол. Гиркин спокойно спит и ходит на talk show. В это время украинский солдат Виталий Маркив, защищавший свою страну получил 24 года тюрьмы за то, что итальянский журналист в погоне за сенсаций схватил осколок в голову. Вот-такая она Европа.
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Это по простой причине. За Гиркиным вся мощь российского государства. На стороне Маркива только адвокаты и те, мало профессиональны.
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Да нет,кацапчик. Вся мощь кацапского государства еще была направлена на подкуп паршивых итальяшек,чтобы Маркиву влепили срок. Европейский суд исправит беспредел этих продажных гнид.
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истественно адин вапрос токо
почему США не предоставят данные спутников и перехватов
на третий день всему миру было бы ясно кто есть кто
США укрыватель хйла
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Уверены, что следстаию Штаты ничего не предоставили? И учтите, что данные разведки США не являются предметом разглашения, они свои секреты хранить умеют, доступ к ним ограничен и регулируется законами, которые никто обходить не будет.
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Пока кацапский газ дороже всех европейских ценностей и морали и правосудия вместе взятого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВина РФ в катастрофе рейса МН-17 де-факто доказана, но агрессор придумывает новые версии и пытается запутать следы, - Данилюк
 
 
 
 
 
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