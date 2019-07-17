 Визит венгерской делегации на Закарпатье накануне выборов в Раду недопустим, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Украины, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.
"Мне кажется, что в тот момент, когда происходит подготовка к выборам, можно было бы, как соседнему и дружественному государству, воздержаться от таких поездок. Именно такая рекомендация была. К сожалению, венгерские коллеги не услышали нас и начали действовать волюнтаристски. Мы – цивилизованная страна и не запрещаем въезд, например, министру Сиярто, который сегодня прибыл в Украину", - отметил Пристайко.
По словам Пристайко, венгерскому министру предлагали посетить сначала Киев, а затем с представителями Украины - Закарпатскую область и провести там ряд встреч.
"К сожалению, венгерская сторона нас не услышала. Она решила делать так, как она делает уже некоторое время. Я считаю, что эта практика является недопустимой. И Министерство иностранных дел с новым руководителем, и Офис Президента будут принимать определенные меры, чтобы это не повторялось", - подчеркнул Вадим Пристайко.
Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратится в компетентные органы Украины для правовой оценки участия министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в публичных мероприятий на Закарпатье по приглашению кандидата в народные депутаты Василия Брензовича.
Єдине, чому я не пишу якою нікчемою є ваш Зеленський зараз, так це те, що Пристайко рекомендував саме Клімкін, і він йому довіряє. Тобто для мене довіра Клімкіна,у сто разів важливіша ніж довіра Зеленої нікчеми.
Нарушен закон тем, что, как минимум, не пресечено нарушение закона.
Ответственные должны понести ответственность.
А вместо соблюдения закона идёт какой то пердёж...
На вас срали и срать будут.
Уважаю евреев и Израиль.