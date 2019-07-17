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 Визит венгерской делегации на Закарпатье накануне выборов в Раду недопустим, - Пристайко

Визиты венгерских делегаций во главе с главой МИД Петером Сийярто на Закарпатье 15 и 16 июля осуществлены вопреки всем рекомендациям Украины и являются недопустимыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Украины, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

"Мне кажется, что в тот момент, когда происходит подготовка к выборам, можно было бы, как соседнему и дружественному государству, воздержаться от таких поездок. Именно такая рекомендация была. К сожалению, венгерские коллеги не услышали нас и начали действовать волюнтаристски. Мы – цивилизованная страна и не запрещаем въезд, например, министру Сиярто, который сегодня прибыл в Украину", - отметил Пристайко.

По словам Пристайко, венгерскому министру предлагали посетить сначала Киев, а затем с представителями Украины - Закарпатскую область и провести там ряд встреч. 

"К сожалению, венгерская сторона нас не услышала. Она решила делать так, как она делает уже некоторое время. Я считаю, что эта практика является недопустимой. И Министерство иностранных дел с новым руководителем, и Офис Президента будут принимать определенные меры, чтобы это не повторялось", - подчеркнул Вадим Пристайко. 

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратится в компетентные органы Украины для правовой оценки участия министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в публичных мероприятий на Закарпатье по приглашению кандидата в народные депутаты Василия Брензовича.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137917
 
 
 Топ комментарии
 
Вадим Пристайко молодец! Достойная замена Паше Климкину. Уважаю и поддерживаю его позицию по многим внешнеполитическим вопросам.
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У Климкина какие достижения? Сидеть в тени хряка - вот его самое большое достижение. А какие достижения Пристайко тебе нужны? У него еще все впереди. Мужик умный, симпатичный и харизматичный, что уже большой + для зарубежной деятельности.
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Ми стали суб'єктом зовнішньої політики. Нас навіть у втручанні у вибори США звинувачували. А саме головне, ми змогли Україно-Російську війну перетворити у світовий конфлікт розвинутих країн із Мородором. Це величезні досягнення.
Єдине, чому я не пишу якою нікчемою є ваш Зеленський зараз, так це те, що Пристайко рекомендував саме Клімкін, і він йому довіряє. Тобто для мене довіра Клімкіна,у сто разів важливіша ніж довіра Зеленої нікчеми.
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Вадим Пристайко молодец! Достойная замена Паше Климкину. Уважаю и поддерживаю его позицию по многим внешнеполитическим вопросам.
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Визиты венгерских делегаций во главе с главой МИД Петером Сийярто на Закарпатье 15 и 16 июля осуществлены вопреки всем рекомендациям Украины и являются недопустимыми.Источник: https://censor.net.ua/n3137917
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Было такая империя австро-венгрия....османская и российская ...сто лет назад... От терь венгрия , как палка-ковырялка у австрии...в которой прячутся , спижженые финансы и лица...фирташ, Поживанов, раус.... Тихая гавань, для законтачкнных личностей...
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Поясните пожалуйста в чем молодец и почему достойная замена Климкину? Какие у него достижения?
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У Климкина какие достижения? Сидеть в тени хряка - вот его самое большое достижение. А какие достижения Пристайко тебе нужны? У него еще все впереди. Мужик умный, симпатичный и харизматичный, что уже большой + для зарубежной деятельности.
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100%,тільки не кожному це під силу зрозуміти, от і ставлять дурні питання...
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це не дивно, я теж не розумію собак, котів та інші примітивні форми... Тому й вас Зебілів ніхто не розуміє.
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Ми стали суб'єктом зовнішньої політики. Нас навіть у втручанні у вибори США звинувачували. А саме головне, ми змогли Україно-Російську війну перетворити у світовий конфлікт розвинутих країн із Мородором. Це величезні досягнення.
Єдине, чому я не пишу якою нікчемою є ваш Зеленський зараз, так це те, що Пристайко рекомендував саме Клімкін, і він йому довіряє. Тобто для мене довіра Клімкіна,у сто разів важливіша ніж довіра Зеленої нікчеми.
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Если вы не видите достижения МИДа Климкина то разговор с вами - пустая трата времени.
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Да, согласен, хороший выбор. Ваще не пойму почему так носятся с этим Климкиным. Он ваще никакой. Внешней политикой керувал хряк по старой привычке, когда он был еще главой МИДа.
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да плюют на вас все - даже венгры - к нашему сожалению - но зато зебилом ведь нравиться - они ведь привыкли терпеть - позор
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а что если завтра ПЕТЯ на троне что то измениться ? Мы видели 5 лет его работы с Климкиным по отношению венгров , нынешняя ситуация плод в том числе и его достижений , так что вину валить на зебилов это лишнее , плод их работы будем оценивать хотя бы через год два , так что усбагойся чоколадный рупор Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні виборів до Ради є неприпустимим, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2518
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это Европа, там языки, нации, самоопределение священно...хотели ж туда.... а вообще расквартировывайте там части нацгвардии, проводите учения постоянно, пусть рождается больше украинцев)
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Предвыборная компания в Украине не должна превышать 30 дней.Скоротечная компания-меньше тратится средств,меньше отвлекается люди от созидательного труда,меньше шансов оболванить народ,и лучше ,чтобы они проходили досрочно.
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ну если Вовочка так активно пользует телефон и умеет вести непринужденный дипломатический треп, то поставить этого венгра, что раз плюнуть. Порошенка то строил, а тут простой министр
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Долго вы пердеть будет?
Нарушен закон тем, что, как минимум, не пресечено нарушение закона.
Ответственные должны понести ответственность.

А вместо соблюдения закона идёт какой то пердёж...
На вас срали и срать будут.

Уважаю евреев и Израиль.
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Можливо вирішили цигарок провезти контрабандою. Знали, що високопосадовців не будуть шмонати. Треба було би усю делегацію кинути в СІЗО.
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венгерские всерияты блокируют встречу Украины с НАТОй долгое время, и украинская сторона разрешает подельникам рашиста ,безпрепятственно бродить по украинской територии сеять смуту...а нельзя ли было как с Михо...?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВизит венгерской делегации на Закарпатье накануне выборов в Раду недопустим, - Пристайко
 
 
 
 
 
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