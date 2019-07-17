 Пять лет назад российские террористы сбили рейс МН-17

Сегодня, 17 июля 2019 года, пятая годовщина авиационной катастрофы пассажирского самолета рейса МН-17 компании "Малазийские авиалинии", следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, сообщает Цензор.НЕТ.
Самолет был сбит российскими оккупационными войсками в районе Тореза Донецкой области в зоне военных действий на Востоке Украины. По количеству жертв это крушение стало крупнейшим в истории Украины. На борту лайнера находились 192 гражданина Нидерландов (один из них имел двойное гражданство Нидерланды/США), 44 - Малайзии (включая 15 членов экипажа и двух младенцев), 27 - Австралии, 12 - Индонезии (среди них один ребенок), 10 - Великобритании (один из них имел двойное гражданство Великобритания/ЮАР), 4 - Германии, 4 - Бельгии, 3 - Филиппин, 1 - Канады и 1 - Новой Зеландии.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.
По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".
Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.
СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.
Сейчас её мы повсеместно, честно, *ля, распространим.
Пусть прессует прессом пресса лёд ушатан наглой лжи!
Кто тут, ****, *лядь агрессор? Где, *ля? Чё, *ля? Докажи! 😂
Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
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Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
"Боинг" никуда не долетел,
Но еще не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В ДНР, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной седенькой старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы!!!
Я - виновен, потому, что русский...
17.07.2014, Орлуша
хотя могли б пожертвувати солдатом ,щоб зберегти царя
Концерт пройде 22 липня на площі Миру. Початок о 17 годині. Всіх жителів Попасної запрошують прийти на площу на зустріч з відомим актором та естрадним співаком.
https://popasnaya.city/read/events/37086/v-popasnij-vistupit-vahtang-kikabidze-koncert-do-dnya-vizvolennya-popasnoi
Совместная следственная группа (JIT) приобрела корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом летом 2014 года, у неизвестных посредников.
Неизвестные лица из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предоставили улику международному следствию за вознаграждение.
Впервые JIT объявила о наличии этого вещдока в мае 2018 года. Следственная группа установила, что согласно коду на корпусе ракета была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Сама установка с номером 332 состояла на вооружении 53-й бригады в районе Курска. Она была отправлена на территорию Украины и возвращена обратно в июле.НО...
Рашке, спустя несколько месяцев, пришлось оправдываться, выдумывая без документального подтверждения, на ходу, что в 1986-м ракета якобы была отправлена в воинскую часть в Тернопольской области Украинской ССР. Затем она находилась на вооружении в военчасти во Львовской области. После этого ракета на территорию России не вывозилась.
Ракета действительно украинская
Захвачена кацапами в Грузии(куда была официально продана)
ЭТО НЕ УЛИКА - ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ДИСПЕТЧЕР КАРЛОС
а вот форма шрапнели из трупов и обшивки однозначно говорит о том
что БУК был из россии ( таких БЧ с такой шрапнелью в Украине никогда не было)
И эту улику подделать(подбросить) нельзя