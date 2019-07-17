 В новом учебном году школьники Киева получат электронные ученические билеты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевского Метрополитетена" в Facebook со ссылкой на КГГА.
"Все ученики заведений общего среднего образования дневной формы обучения получат электронные ученические билеты, которые дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева", - сказано в сообщении.
Как отметили в Департаменте образования и науки, благодаря специальному транспортному приложению в личном кабинете по билету можно будет отслеживать перемещение ребенка.
Для получения электронной услуги "Заказ ученического билета" родителям (или лицам, их заменяющим) нужно зарегистрироваться на Портале предоставления электронных услуг (https://my.kyivcity.gov.ua/), используя Квалифицированную электронную подпись (КЭП, ЭЦП) или BankID для подтверждения своих данных.
Для того, чтобы отправить заявку на заказ билета, нужно в "личном кабинете" киевлянина внести данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавить фото ребенка, которое отвечает требованиям к оформлению ученического билета.
Услуга предоставляется в несколько этапов: отправленная заявка попадает в заведение образования, где ее проверяют и подтверждают, после чего передают заказ на печать ученических билетов.
Электронный ученический билет предоставляется за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно будет заказать повторно, предварительно оплатив соответствующую услугу.
Отмечается также, что сейчас услуга предоставляется в тестовом режиме. Пользователи смогут заказать электронный ученический билет с начала 2019-2020 учебного года.