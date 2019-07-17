 В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США, - Washington Post

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет Washington Post.
Издание отмечает, что доклад канадского члена Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" указывает местоположение 150 единиц ядерного оружия США.
"Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", - следует из доклада, версия которого была опубликована во вторник бельгийской газетой De Morgen.
При этом, подчеркивает Washington Post, первоначально доклад был опубликован в апреле, но после был удален.
В то же время на прошлой неделе был опубликован окончательный вариант доклада, в котором уже не было конкретных ссылок на места хранения оружия.
"Это не официальный документ НАТО", - заявил Washington Post анонимный источник в альянсе.
"Мы не комментируем детали ядерного потенциала НАТО", - добавил он.
Рашка признала, что НЕ МОЖЕТ производить свои супер-пупер ракеты "Авангарт".
Рашка проговорилась, что их "не имеющие аналогов в мире" ракеты "Булава" - косые! Лучший результат "попадания" в цель равен 350 метрам мимо. Что совершенно неприемлемо.
А так же Рашка "отказалась" от производства спутноков ГЛОНАСС-К, так как нечем импортозаменить буржуйские детали.
В подводную лодку мощьный заряд не засунешь.
А военный стратегический объект с такой "точностью" не уничтожить.
Причем, повторюсь: 350 м это ЛУЧШИЙ результат для кацапов.
Противники давным давно владеют инфой о размещении ЯО друг у друга.
Обсуждаемая тема типа того.
А Зе не причем, он только пришел!
Да, зебилы?