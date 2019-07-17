 Массовое отравление на свадьбе в Ривненской области: количество госпитализированных достигло 58 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным ведомства, 15 июля по инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 50 человек (из них 10 детей) и 16 июля в инфекционное отделение Кременецкой ЦРБ Тернопольской области госпитализированы 8 человек (из них 3 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек).
"По состоянию на 7 утра 17 июля в лечебных учреждениях находится 58 человек (из них 13 детей)", - сказано в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий
Последствия мы начали ощущать в 2017 году, когда впервые в СМИ появилась информация о массовых пищевых отравлениях детей (с летальным исходом) в разных областях Украины. В итоге вся эта публика - мелкие предприятия, производящие продукты питания, понимая, что Санэпидемслужбы нет, внезапных проверок нет - тупо "забила" на технологические стандарты, санитарно-эпидимиологические нормы и "кормит" нас, граждан Украины полуфабрикатами сомнительного качества, пальмовым маслом и бензоатами натрия.
Что делать: восстановить Санэпидемслужбу, вернуть все функции и полномочия, вернуть внеплановые проверки, принять Закон о криминальной ответственности за производство и продажу некачественных продуктов питания.
как часто гости моют руки после туалета и перед тем, как сесть опять за стол?
сколько часов стояли салаты, нарезки и готовые блюда на столе? и т.д.
такие балаганы-шалманы без отравлений... - это удача и счастье