 Подаренное Украине оборудование пылится в контейнерах - министр обороны Канады Саджан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью Radio Canada International рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", - сказал Саджан.

По его убеждению, вместо насущных потребностей в оборудовании, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.

"Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", - отметил министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии

Он призвал новое правительство Украины как можно быстрее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии.

"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план", - заявил Саджан.

Он напомнил, что Канада в прошлом году официально разрешила экспорт оружия в Украину.

Напомним, в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За четыре года через канадское обучение прошло свыше 10 тыс. украинских воинов. С 2014 года Канада также предоставила Украине разнообразной военной и другой помощи на более $700 млн.