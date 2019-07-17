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 Подаренное Украине оборудование пылится в контейнерах - министр обороны Канады Саджан

Полученное от международных союзников военное оборудование порой простаивает в Украине на складах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью Radio Canada International рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", - сказал Саджан.

По его убеждению, вместо насущных потребностей в оборудовании, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.

"Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", - отметил министр обороны.

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Он призвал новое правительство Украины как можно быстрее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии.

"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план", - заявил Саджан.

Он напомнил, что Канада в прошлом году официально разрешила экспорт оружия в Украину.

Напомним, в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За четыре года через канадское обучение прошло свыше 10 тыс. украинских воинов. С 2014 года Канада также предоставила Украине разнообразной военной и другой помощи на более $700 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3137904
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро пылиться уже не будет . Скоро его продадут как излишки . Часть подаренного Украине Западом оборудования пылится в океанских контейнерах, - министр обороны Канады Саджан - Цензор.НЕТ 1801 .
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То Петро лишив прозапас,на чорний день))
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так а мне рассказуют шо ето пэтро за свои бабки всю армию создал, а оказывается то штаты 2 ярда зелени дали то канада 700 лямов - а армию создал пэтро?
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В тому то і справа, що Петру дали. Чи дадуть Зелі? велике питання. Якщо він збирається домовлятися з русофашиками десь посередині Дніпра, а не захищати території, то нахріна це Заходу?
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Канада должна понять, что ев рей Порошенко не будет даже распаковывать
канадское оружие,чтобы воевать с ев реем путиным.
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Розпакує єврей Зеля разом неєвреями Каломойським, Гройсманом, Кернесом і всім 95 кварталом.
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дай боже, щоб зеля розпакував по призначенню, а не повторив досягнень шоколадного гандона ( ГАНДОН--ЦЕ ПІСАТЄЛЬ))))
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Так пісатєля звали Ів а не пеця. А шоколадний - просто ізделіє.
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дiдо, гондон то те що в вас висить на вухах, i ви не просто дiд, а зелений гондодiд зрадник України.
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Очевидно, міністр канади вірно каже! ТРЕБА свою оборонй самим забезпечувати! Однак, міністр не враховує того що в Україні панують невігласи і явні придурки! Розумні, які вчилися в КПІ, КДУ..., ХАІ.... по математиці, фізиці спеціалісти авіаційної техніки.... непотрібні?! Потрібні з вилами, шухричі, оніщенки, насрови, свинарі....Професори бідні, як церковні миші! Отрєбє, подонки всякі, вишивають на мерсах з охороною...з віллами по всьому світу. Треба СПОЧАТКУ дати оцінку баригам зпа антинародну діяльність! Міхо вибрати до В.Р., а потім призначити Генеральним прокурором, адже він має високий професійний рівень, та ДОВІРУ в світі!
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Міхо "довіру в світі" давно растринькал, так поінерції ще впізнають, але не більше.
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Міхо, кажуть, підсів на кокаїн. Нє? Але це не точно, аналізи у Пальчевського не здавав, на відміну від інших.
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Пальчесвкий у такого как Михо не столько анализы возьмёт, сколько занесёт гепатит.
Управляемая медицина - изобретение "избранных".
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походу в контейнерах такое "говно" что даже даром ненужно
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Порох уже не при справах, а він все винний у всьому. Проглядається такий собі план русосвиней і наших корисних ідіотів: треба обісрати все, що зроблено Порошенком і що тримає Україну- армію (всі ворюги і мародери), нову канонічну українську церкву (підключаючи маразматика Філарета), державну мову (хвиля від ООН до районних судів), парламентсько -президенський устрій влади (наділити-захопити всю повноту влади в країні групою хижих клоунів), і далі по списку всіх реформ, які були розпочаті.
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Диржава була гнила й некомпетентна, така, що перетворює в гівно все у що влазить до вальцмана, під час його перебування біля корита й залишиться такою і після його усунення. Тому ти, худобо шекаладна, правильно наголошуєш, що не варто концентрувати увагу на персоналії поточного пахана цієї банди, вони постійно змінюються.
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Худоба, в якої пусто в голові, не може відповісти по суті питання, зразу переходить на приниження. Треба розуміти, зараз прийде до влади компетентна команда, яку збирають буквально по криворіжських і лугандонських підворіттях? Вальцман - ти маєш на увазі Пороха, натякаючи, що він єврей і це вже погано? Відкрию тобі секрет ВАЗеленський - єврей і цим гордиться (на відміну від Пороха), Каломойський - друг і наставник-годувальник преЗЕдента - єврей і цим пишається, прес-секретар преЗА - Юлія Мендель, правда, чиста українка і довідка є. От вона вважає, що Україна напала на Донбас і РФію, просрала Кримнаш. Таких багато в зекоМанді.
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Повторюю для тугенької мурзілки: пох кого зараз кагал призначив т.зв "диржавою Україна" керувати.
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Предпочитаю евреев, которые не прячут своё еврейство.
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Як ти їх вираховуєш? я даю перевагу громадянам України, які показали свою профпридатність, ефективність, патріотизм і порядність.
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І пиши "дИржаву" через Е. Точно як преЗЕдент. Запам'ятав?
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об этом сообщил *************** 5-копеечный говномёт
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прошу пробачення, але Україна це синонім ганьби.
от буквально все, чого торкається українська держава перетворюється на лайно.
і так сторіччями
в чому секрет? що не так?
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Украина - это "ганьба" ?
В Украине нет украинской державы - вся госвертикаль еврейская, причём прячется
за вышиванками и украинскими фамилиями.
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Боже, яка ганьба... Діти гинуть на війні, союзники допомагають боротись, а свинорилі гноїли військове обладнання! А потім, надуваючи власні кендюхи, фальшиво верещали про "армію, віру, мову"! І їх підтримує аж 23% ДЕГЕНЕРАТІВ...
Яка ганьба... Непотрібна люстрація!?
Така мародерська мерзота має сидіти в клітках! А їх лакеїв, всю цю сволоту треба гнати і бити по хребту сталевими ломами...
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Подивимось як клоун та його генштаб буде використовувати військове обладнання подароване нашими "друзями", а то у зебілів поки що виходитьтільки кидатись лайном у шоколадку, при цьому забуваючи що зараз у армії рулять вже призначені вазелином керівники.Щось дуже сумніваюсь що щось зміниться, хіба що тепер замість подарунків ми будемо купувати те що самі можемо виробляти, наприклад канадську бронетехніку.
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Нормальна європейська будка - офшорний варіант.
Подароване Україні обладнання покривається пилом у контейнерах - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 9490
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Хахли, не морочте людям голову. Ви - недержавна нація і своєї держави у вас ніколи не буде.
Хто недавно одноголосно знімав меморіальну дошку Аверкію Гончаренку, учаснику бою під Крутами, тому що він "нєоднозначная лічность"? Думаєте Іванов, Пєтров і Сідоров?
Та, ні, там самі хахляцькі прізвища.
Ви може думаєте, що вихідці з Галичини вам Україну побудують? Свята наївність.
На тлі тих хто боровся за свободу і незалежність Галичини і тих хто там зараз живе, південні і північні корейці виглядають як однояйцеві близнюки.
Ті галичанські хруні, які пруться у Раду, це нащадки сексотів і колаборантів, вони нікому не відомі і єдина їхня мета - це доїти Україну, а не будувати її.
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Такі як ти, Mike Paul, колись казали що і незалежної України ніколи не буде.
А от вона вже є.
Кульгає, кашляє, але викашлює потроху непотріб, не хвилюйся.
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але викашлює потроху непотріб

угу - біло 52 млн , а зараз залишилось менше 35 ... де ділося майже 20 млн населення - викашляли ? Подароване Україні обладнання покривається пилом у контейнерах - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 3620
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Colt
- казали що і незалежної України ніколи не буде. А от вона вже є.
17.07.2019 14:37- В Украине нет украинской державы - вся госвертикаль еврейская17.07.2019 14:33так вона вже є чи її таки немає ? Подароване Україні обладнання покривається пилом у контейнерах - міністр оборони Канади Саджан - Цензор.НЕТ 9271
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Есть такая инженерная мудрость, - "Самое дорогое оборудование - это неработающее (законсервированное) оборудование".... Як казав один мій друг перед еміграцією у Канаду, - "Немає майбутнього у країни, де немає місця інженеру"....Ну то таке...Не начасі.
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Вопрос в том, какое конкретно оборудование не используется, а то наши западные "друзья" зачастую передают нам не то, что нужно, а то что "пылится" у них на складах. Кроме того есть проблема в специалистах для этого оборудования, тех кого обучали первоначально могли давно уже уйти на гражданку, а замену им так и не обучили. Ну и конечно же есть нежелание нашего командования брать на себя ответственность за дорогие подарки, которые могут быть уничтожены или вообще утрачены (все мы помним американские артиллерийские радары брошенные в Дебальцево) в ходе боевых действий, а значит они и дальше будут пылиться на складах.
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Радары были переданы московии под видом "брошены".
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Радары бросили, потому что не нашлось командира готового взять на себя ответственность за их уничтожение (чтобы не достались врагу), и как показывает практика, когда вешают стоимость потерянного оборудования ка командиров подразделений (я знаю несколько таких случаев), то становится понятно почему никто не хочет его использовать.
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Порошенко такой дипломатически подкованный - неужели не понимает, что не забрать американские морские катера - это невежливо по отношению к Америке, которая их подарила? Как и нераспаковать канадское оружие. Хуцпа рулит.
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Насчет катеров, там была прямая заинтересованность пеци в продаже своих катеров, а вот с канадским оборудованием вопрос спорный, какое именно оборудование лежит не распакованным, а то вполне допускаю что это какие-нибудь мобильные полевые госпитали потребности в которых на данный момент с учетом позиционной окопной войны нет вообще.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодаренное Украине оборудование пылится в контейнерах - министр обороны Канады Саджан
 
 
 
 
 
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