 Подаренное Украине оборудование пылится в контейнерах - министр обороны Канады Саджан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью Radio Canada International рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.
"Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", - сказал Саджан.
По его убеждению, вместо насущных потребностей в оборудовании, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.
"Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", - отметил министр обороны.
Он призвал новое правительство Украины как можно быстрее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии.
"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план", - заявил Саджан.
Он напомнил, что Канада в прошлом году официально разрешила экспорт оружия в Украину.
Напомним, в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За четыре года через канадское обучение прошло свыше 10 тыс. украинских воинов. С 2014 года Канада также предоставила Украине разнообразной военной и другой помощи на более $700 млн.
канадское оружие,чтобы воевать с ев реем путиным.
Управляемая медицина - изобретение "избранных".
от буквально все, чого торкається українська держава перетворюється на лайно.
і так сторіччями
в чому секрет? що не так?
В Украине нет украинской державы - вся госвертикаль еврейская, причём прячется
за вышиванками и украинскими фамилиями.
Яка ганьба... Непотрібна люстрація!?
Така мародерська мерзота має сидіти в клітках! А їх лакеїв, всю цю сволоту треба гнати і бити по хребту сталевими ломами...
Хто недавно одноголосно знімав меморіальну дошку Аверкію Гончаренку, учаснику бою під Крутами, тому що він "нєоднозначная лічность"? Думаєте Іванов, Пєтров і Сідоров?
Та, ні, там самі хахляцькі прізвища.
Ви може думаєте, що вихідці з Галичини вам Україну побудують? Свята наївність.
На тлі тих хто боровся за свободу і незалежність Галичини і тих хто там зараз живе, південні і північні корейці виглядають як однояйцеві близнюки.
Ті галичанські хруні, які пруться у Раду, це нащадки сексотів і колаборантів, вони нікому не відомі і єдина їхня мета - це доїти Україну, а не будувати її.
А от вона вже є.
Кульгає, кашляє, але викашлює потроху непотріб, не хвилюйся.
угу - біло 52 млн , а зараз залишилось менше 35 ... де ділося майже 20 млн населення - викашляли ?
- казали що і незалежної України ніколи не буде. А от вона вже є.
17.07.2019 14:37- В Украине нет украинской державы - вся госвертикаль еврейская17.07.2019 14:33так вона вже є чи її таки немає ?