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 Политика Украины
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 Часть подаренного Украине Западом оборудования пылится в океанских контейнерах, - министр обороны Канады Саджан

Полученное от международных союзников военное оборудование порой простаивает в Украине на складах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью Radio Canada International рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", - сказал Саджан.

По его убеждению, вместо насущных потребностей в оборудовании, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.

"Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", - отметил министр обороны.

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Он призвал новое правительство Украины как можно быстрее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии.

"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план", - заявил Саджан.

Он напомнил, что Канада в прошлом году официально разрешила экспорт оружия в Украину.

Напомним, в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За четыре года через канадское обучение прошло свыше 10 тыс. украинских воинов. С 2014 года Канада также предоставила Украине разнообразной военной и другой помощи на более $700 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3137904
 
   
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Скоро пылиться уже не будет . Скоро его продадут как излишки . .
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Не все що дарували потрібне в дану хвилину..
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По той же логике , пылится всё вооружение , которое в данный момент не задействовано . Танки в ангарах , например , тоже пылятся ,, боеприпасы на складах и т.д. Часть подаренного Украине Западом оборудования пылится в океанских контейнерах, - министр обороны Канады Саджан - Цензор.НЕТ 7064 .
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теперь понятно почему зебру не пустили на корабль Торонто в Одессе
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То Петро лишив прозапас,на чорний день))
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Ну это не бяда. Ваш през это исправит.
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Який її?- Панянка вже 20 років не живе в Україні. А тут просто робота.
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После Пети очень много чего придётся исправлять
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Кому продати? Фрау має докази про продаж переданого Україні озброєння, чи так, аби ляпнути?
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пєдро не вспів продати торгівельному партнеру.
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Опять Зе виноваты , что военное оборудование в "океанских контейнерах".???
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Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", - отметил министр обороны Источник: https://censor.net.ua/n3137904

👍🏻
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Як так? Потужний і невеличкий міністр оборони, верховниголовнокомандувач свочолий, секретар СНБО кровавий, всі надефетивні і надпотужні особистості і така халепа.....
Бо мабуть тому, що були зконцентровані на надпотужному набиванню власних кишень?
Айленди на шарка три роки забираємо а в хєрню з сейнера десятки мільонів вбухали...
Де він доречі? Вже полює на москальскі човни?
Часть подаренного Украине Западом оборудования пылится в океанских контейнерах, - министр обороны Канады Саджан - Цензор.НЕТ 1604
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧасть подаренного Украине Западом оборудования пылится в океанских контейнерах, - министр обороны Канады Саджан
 
 
 
 
 
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