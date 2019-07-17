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 Политика Украины, За рубежом
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 Сенат США единогласно принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни

Сенат США единогласным решением принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

В резолюции, авторами которой выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий, в частности, отмечается, что Сенат США:

- приветствует прогресс, достигнутый украинской властью в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО.
- приветствует украинский народ по случаю успешного проведения свободных и справедливых выборов Президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского на должность главы государства;
- ожидает проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов в Украине;
- подтверждает неизменную приверженность правительства США поддержке усилий украинской власти в восстановлении территориальной целостности государства, а также предоставлении дополнительных летальных и нелетальных видов помощи для укрепления обороноспособности Украины на земле, в море и воздухе.
- подтверждает непризнание незаконных попыток РФ аннексировать Крым.
- приветствует создание автокефальной Православной Церкви Украины как важной вехи в построении Украиной собственного будущего, свободного от российского влияния.
- осуждает продолжающуюся агрессию РФ против Украины и, в частности, нападение на корабли ВМС Украины в Керченском проливе как дерзкое нарушение международного права и двусторонних украинский-российских договоренностей, а также настоятельно призывает Кремль немедленно освободить членов экипажа захваченных судов как таковых, подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: Экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства

- выражает поддержку всем украинским политическим заключенным, содержащихся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений.
- призывает США, их союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ к выполнению ею своих международных обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму и Минским договоренностям.
- называет газопровод "Северный поток - 2" значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями;
- считает, что укрепление демократии в Украине на протяжении последних пяти лет, ярким примером чего стали недавние президентские выборы и мирный переход власти, должна служить положительным примером для других стран  постсоветского пространства.

Сенат США единогласно принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни 01
Сенат США единогласно принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни 02

Источник: https://censor.net.ua/n3137903
 
   
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Сенат США приветствует украинский народ по случаю успешного проведения свободных и справедливых выборов Президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского на должность главы государства; Источник: https://censor.net.ua/n3137903

✌🏻
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унт вас??? Никто не спорит, что вовку выбрали...

А по теме, спасибо братскому американскому народу, для которого спасение рядового Райана важнее сотен тысяч положенных жуковым при форсировании Днепра
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Звичайно, приймуть резолюцію. Майдан 2013-14 років, яким так хотілось керувати з-за океану. Ще б пак. Омерига має величезний досвід ручного керування кольоровими революціями, тільки в Україні трішки обісрались після анексії Криму рашкою. Хоча хтозна, можливо, своїх цілей заокеанські "друзі" досягли. Як у свій час позбавивши Україну ЯЗ в обмін на ватерклозетний меморандум
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Под каким флагом пишешь, нацынылистЪ?
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Про налаштування Опери для мобільних пристроїв чув, придурку? Пункт "Економія даних", який активує встроєний VPN. Хто вас, совкових ретроградів, допустив до комп'ютера, якщо не знаєте елементарного?
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Дивлячись яка мета була в американців, як вони змусили росіян вбивати українців, при цьому самі американці не вбили жодного.
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Самая большая "цветная" революция произошла на расие в 1917 году. Ей тоже Америка руководила?
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Если США удастся освободить Украину от олигархата, и если даже к этому процессу каким-то боком примажеться и даже Мордор, то это будет первой крупной победой демократии на этих пространствах. Отмечу, что участие Мордора в такой конфигурации рассматривается исключительно технически, как стороне, которая может заявить,что она предоставит беглецу убежище. Ни о каком разделении территорий, распределение зон влияния речь вообще не может идти. Потому западный мир не желает усиления влияния России и не в его интерессах является ослабление Украины.Во всех этих внешних конфигурациях для Украины важными являются внутренние изменения: борьба с коррупцией, возвращение реального правосудия, формирование настоящей правоохранительной системы. Только это изменит инвестиционный климат в стране и вернет веру граждан в справедливое государство.
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Чи змінилась позиція з цього питання 95-ого кварталу, пічля того, як ці приколисти отримали всю повноту влади в Україні? https://www.youtube.com/watch?v=KgOOQj99oTI
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенат США единогласно принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни
 
 
 
 
 
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