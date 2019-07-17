 Сенат США единогласно принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

В резолюции, авторами которой выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий, в частности, отмечается, что Сенат США:

- приветствует прогресс, достигнутый украинской властью в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО.

- приветствует украинский народ по случаю успешного проведения свободных и справедливых выборов Президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского на должность главы государства;

- ожидает проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов в Украине;

- подтверждает неизменную приверженность правительства США поддержке усилий украинской власти в восстановлении территориальной целостности государства, а также предоставлении дополнительных летальных и нелетальных видов помощи для укрепления обороноспособности Украины на земле, в море и воздухе.

- подтверждает непризнание незаконных попыток РФ аннексировать Крым.

- приветствует создание автокефальной Православной Церкви Украины как важной вехи в построении Украиной собственного будущего, свободного от российского влияния.

- осуждает продолжающуюся агрессию РФ против Украины и, в частности, нападение на корабли ВМС Украины в Керченском проливе как дерзкое нарушение международного права и двусторонних украинский-российских договоренностей, а также настоятельно призывает Кремль немедленно освободить членов экипажа захваченных судов как таковых, подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года.

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- выражает поддержку всем украинским политическим заключенным, содержащихся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений.

- призывает США, их союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ к выполнению ею своих международных обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму и Минским договоренностям.

- называет газопровод "Северный поток - 2" значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями;

- считает, что укрепление демократии в Украине на протяжении последних пяти лет, ярким примером чего стали недавние президентские выборы и мирный переход власти, должна служить положительным примером для других стран постсоветского пространства.



