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 Для США важно иметь доказательства прогресса оборонных реформ в Украине, - Эспер

Номинант на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что ожидает от Украины продолжения реформ в сфере безопасности и подтвердил свою приверженность продолжать поддержку Украины на этом направлении на фоне российской вооруженной агрессии.

Об этом он заявил во вторник в ответах для Сената во время слушаний по утверждению его на посту главы Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина достигла значительных успехов в совершенствовании собственных военных возможностей, но нужно сделать еще много работы. Если я буду утвержден (в главе Пентагона. – Ред.), я буду подчеркивать на необходимости (для Украины. – Ред.) продолжать выполнение положения Закона о национальной безопасности 2018 года", - подчеркнул Эспер.

По его словам, Украине необходимо усилить демократический гражданский контроль над военными, содействовать реформам управления, повысить прозрачность и подотчетность в сферах закупок и формирование бюджета, а также улучшить оборонную промышленность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон рассмотрит возможность долгосрочной программы поддержки Украины в сфере безопасности, - Эспер

Кроме того, как отметил и.о. Министра обороны США, для Украины важно преодолеть коррупцию, в частности в оборонном секторе.

"Министерство обороны США имеет положительные ожидания от того, что президент Зеленский с самого начала взял на себя обязательство продолжать оборонительные и антикоррупционные реформы, которые будут способствовать способности Украины защищать ее территориальную целостность и поддерживать более безопасное, процветающее, демократическое и свободное государство", - заметил Эспер.

Он подчеркнул, что для Соединенных Штатов важно иметь доказательства прогресса оборонных реформ в Украине, чтобы получить полную сумму средств, выделенных Конгрессом по Программе помощи Украине в сфере безопасности.

Кроме того, как отметил и.о. министра обороны США, реформы укрепят Украины возможность развивать стремление к членству в НАТО.

"Я также буду настаивать на дальнейших обязательствах Пентагона обеспечивать помощь Украине в ответы на эти сложные вызовы", - отметил будущий глава Пентагона.

Источник: https://censor.net.ua/n3137902
 
 
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О, у нас іде оптимізація армії. На днях військовий аеродром оптимізували, тепер там будуть пшеницю сіяти.
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Тихо-тихо
Лети, F-15,
Над склоном Говерлы...
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Кроме того, как отметил и.о. Министра обороны США, для Украины важно преодолеть коррупцию, в частности в оборонном секторе. Источник: https://censor.net.ua/n3137902

О агенткремля, консерва вскрытая
Все знают что никакой коррупции Свинарчуки не разводили, Бирюков честный, а Панамские офшоры нужны для повышения обороноспособности
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При Шмарклі, оптимізацію Армії?? Та я вам умоляю....
Цей просере усе не надувшись. Аеродром уже оптимізував, скоро Широкий Лан - шмат ласомий.
Войну Зекінчує, недомірок.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля США важно иметь доказательства прогресса оборонных реформ в Украине, - Эспер
 
 
 
 
 
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