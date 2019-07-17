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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2176) указ (338) военнослужащие (4240) военное положение (291)

 Зеленский внес изменения в Положение о военной службе, касающиеся введения военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №524/2019 о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, положение дополнено пунктом 263, в котором говорится, что в случае введения военного положения для формирования военных администраций в населенные пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

Замещение должностей военнослужащими осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях, подлежащих замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и командного состава правоохранительных органов, и перечнем должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими и правоохранителями в районной, областной военной администрации, утвержденными президентом Украины по представлению начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ.

Командировки военнослужащих в военные администрации с сохранением на военной службе и их отзыв осуществляется приказами по личному составу начальника Генштаба – главкома ВСУ. О назначении военнослужащих, командированных на должности в военные администрации, эти администрации письменно сообщают в Генштаб ВСУ.

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По согласованию с Генштабом командированные военнослужащие освобождаются от должностей в военных администрациях и вновь направляются в его распоряжение в случае: прекращения или отмены военного положения; завершения выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности; невыполнения военнослужащим обязанностей на занимаемой должности.

В случае необходимости начальник Генштаба может отозвать из военной администрации командированных военнослужащих, сообщив о таком отзыве начальнику военной администрации с предоставлением соответствующей замены.

По возвращении в распоряжение Генштаба ВСУ военнослужащие продолжают проходить военную службу или увольняются с военной службы в установленном порядке.

Помимо этого, в разделе, где установлены сроки выслуги при возможном "введении военного положения" для младшего и старшего офицерского состава, которые проходят военную службу, данная формулировка заменена на "объявление состояния войны", и сроки выслуги устанавливаются "до дня и времени прекращения состояния войны".

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Раздел о видах должностей и требованиях при назначениях на должность дополнен тем, что военнослужащие назначаются на должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности не только с учетом опыта службы, но и "уровня их профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристикам должностей, определенных Министерством обороны Украины".

При этом из этого же пункта удалена фраза о том, что "перемещение военнослужащих по службе проводится, как правило, без зачисления в распоряжение соответствующих командиров".

Пункт о том, что после окончания подготовки, переподготовки, повышения квалификации военнослужащие возвращаются в воинские части, которые направили на такую подготовку, дополнена тем, что курсанты учебных частей из числа граждан, принятых на военную службу по контракту лиц рядового состава, сержантского и старшинского состава, после окончания курса подготовки/переподготовки/повышения квалификации назначаются на должности согласно полученной военно-учетной специальности, кроме военнослужащих, которые зачисляются в распоряжение командира военной части А0515 (Главное управление разведки Минобороны Украины).

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3137900
 
 
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Нас хотят убедить, что Зе-нарик понимал то, что подписывал?
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Сын депутата от партии Порошенко Владислава Восколовича публично помочился на знак "Я люблю Украину" Восколович-младший заявил, что "не обязан быть патриотом Украины" только потому, что его отец - депутат.

Зеленский подписал Указ о внесении изменений в Положение о военной службе в случае введения военного положения - Цензор.НЕТ 6108Зеленский подписал Указ о внесении изменений в Положение о военной службе в случае введения военного положения - Цензор.НЕТ 3293
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Мусимо не скоритись.
Інакше грош нам ціна.
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Скандальний серіал "Свати", який вийшов на "1+1" вперше після скасування заборони на показ, побив по переглядам рейтинги популярного серіалу "Чорнобиль". У мережі успіхи каналу назвали найкращою характеристикою українців.
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((((( нет слов. Стыдоба. Похоже, наш народишко не против стать украинским федеральным округом(((. И ведь эти людишки живут рядом с нами, нормальными патриотами.
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Неужели все остальные были казнокардами как Порошенко?
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Бандера точно не був, в нього доступу до казни не було.
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тогда зачем их вместе лепить? Ничего общего.
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Не знаю, Бандера був ідеолог, вони були політичними та військовими діячами, там дійсно мало спільного.
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...я тоже не знаю. Может Ксюша знает, она лайки ставит?
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Так шлюхи же,сэр,пальмомасловые минетные шлюхи! Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 9268
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Махно был анархистом и экспроприатором.. Ну и что? Лично ничего себе не награбил. Все отнятое у банкиров и царских чиновников раздавал крестьянам и тратил на свою армию. Туварищ Сталин в молодости тоже занимался экспроприацией - чтобы Ленин мог в Швейцарии прохлаждаться Зеленский внес изменения в Положение о военной службе, касающиеся введения военного положения - Цензор.НЕТ 4267
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Моя ты красота! Отгадай загадочку. Гугл-переводчик неправильно перевёл с русского и получилось: «…порівняння з Стать Згодом…». Об чём речь?
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Зачем Вы свиную харю мародерскую рядом с героями поместили?
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Сын депутата от партии Порошенко Владислава Восколовича публично помочился на знак "Я люблю Украину" Восколович-младший заявил, что "не обязан быть патриотом Украины" только потому, что его отец - депутат.

Зеленский подписал Указ о внесении изменений в Положение о военной службе в случае введения военного положения - Цензор.НЕТ 6108
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Дивно як для Черкащини, може просто моральний урод.
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Ничего удивиельного, сын дружбана Порошенко, там все такие. Вышиванка и мова только для развода лохов.
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Порошенко дружить з депутатом Золотоношської міськради?
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Неужели он не знает свои "новые лица"?
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Навряд, хоча можливі виключення, но знати всіх депутатів всіх рівней..... Тут депутатів ВР не встигаєш запам'ятати, а вони вже партію змінили.
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Скорее всего он никого не знает, собрал бабки с лохов и зпаисал в свою партию.
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Разумков такий самий патріот України.
Так само мочився, тільки язиком своїм.
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Так і цей виродок розбещений теж.
Але він то не при владі. А розумков буде головою найбільшої фракції - відвертий українофоб.
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это выродок сын своего папы депутата от Порошекно. Ведет себя как его научили дома. Сын Порошенко не лучше, ходит в фотболке Россия.
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Это на дамбе вроде. Укромное там местечко,чтобы набить этому ублюдку е@ало. Жаль,никто не "оценил юмор".
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Нас хотят убедить, что Зе-нарик понимал то, что подписывал?
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Успокойся,ТЕБЯ,глисту *************,убеждать никто не будет,дебилов и паЛубиев убеждать безполезно. Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 1596 Зеленський вніс зміни до Положення про військову службу, що стосуються введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 8481
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Аваков член российской солнцевской бандитской группировки (!)
https://youtu.be/g6ZukYjBI34
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Зеленский-кукла тряпичная.Говорящая голова и шестёрка.Он ничего не подписывает,все эти подписи-тупая формальность,он не принимает ни одного решения.Бенин олигархат, наркоману никогда! ничего!не доверит.
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Порохоботы, шо опять не так? НИВЕРЮ!?
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Чому самий чесний канал 1+1 не розказав про те, що з нерухомості Коломойського зняли арешт?
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ты так винмительно смотишь этот канал? за дебил?
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Я так розумію відповісти немає чого? А зебіл - це ти про себе?
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Що йому підсунули, те й підписало, слава Богу, що це...
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Добре коли не на камеру як тут у всіх ракурсах.
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Нє, ну це ж не піар, зовсім не піар.
Це шоу!
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Тільки в липові окопи. Зняти постановку на камеру.
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Ну, шоу він уміє робити. Цього не віднімеш.
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хотел...
Много раз....
Мама Римма не пустила....., пришлось ехать в москву снимать сериалы... Зеленский внес изменения в Положение о военной службе, касающиеся введения военного положения - Цензор.НЕТ 4120
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А сын бывшей главсвиньи туда - в армию - ходил? ))
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Через несколько дней любителей свиной дупы снимет хряк с довольствия, придется снова нищенствовать, або работать по-настоящему за сущие гроши, пока новая власть, которую они хаяли, не поднимет экономику.
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Да, лишилось 4 дня, а з понеділка всі ми прокинемся в Едемі.
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Так вже 2 місяці як кінець епохи бідності, чи ні?
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Ні, Порошенко бухгалтерів в колгоспах наклав не тих.
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Не поможет, Владимир Александрович.
ЗВР закончатся.
А экономика, как мы знаем, первична.
Сухари сушите.
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Щось не можу знайти ЗВР з травня і на сьогодні. Схоже, засекретили.
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Ця шушера--рівень шпанюків з підворотні--займаються самопіаром і справами які не варто зараз ніякої уваги. А головні питання,які повинен робити президент--захист від фашистів -росін він не робить,бо не знає як це робити. А Європа,США--там повний поровал І це за короткий час,бо при владі повний прафан.
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За те він гарно по фонтанам скаче і в морі купається і селфі з шаурмою робить, президент достойний свого виборця.
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Ярчайшее подтверждение того, что зебилоид он и есть зебилоид, хоть презик хоть шут, независимо от должности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский внес изменения в Положение о военной службе, касающиеся введения военного положения
 
 
 
 
 
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