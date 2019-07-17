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Все про:ракеты (793) Турция (2105) Трамп (2300)

 Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400

Президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400. 

"Они попали в жесткую ситуацию, также как и США… Посмотрим, что будет дальше. Но это не честно", - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО выразило обеспокоенность из-за покупки Турцией комплексов С-400

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 завершатся в апреле 2020 года.

Поставки оружия российского производства для нужд турецкой армии начались 12 июля. На данный момент на авиабазу в Анкаре прибыли 11 самолетов с компонентами ЗРК.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали покупку Турцией С-400 "несовместимой" с продажей F-35.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле

Источник: https://censor.net.ua/n3137897
 
   
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А зеля уже вынашивает планы поставок в ВСУ боевых велосипедов . Со страной поставщиком никак не определится .
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Баришівська суддя, яка зупинила ліцензію лоукостера SkyUp, йде у відставку після сюжету «Схем» (link: http://bit.ly/2XyhjtK) bit.ly/2XyhjtK

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 9441
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сейчас скажут, что ты за Зеленского, а значит запроданец - агент Путина и в бан! Да и кстати, почему не на мове? - тогда 100% агент!
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ЗЕбіл, пропіздент, розкажи йому, що вишиванку в труси не заправляють.
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 941
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да, позор! До чего ты докатился - стал порохосранью
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Гра називається "Знайдіть на фото рюзьге свінопсіну Андрія Богдана"

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 9132
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Где здесь бравый вояка - сын Порошенко?
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От і порівнюйте, зєлєбіли, нарко, Україна при Порошенко, та Україна при зеленським…

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 4109 Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 4109
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с какого хрена я за соплю? Там говорится о том, что
1) сопля полезла не в свои полномочия
2) не смотря на презЕдентскую "протекцию" суд вынес неправомерное купленное решение (всем понятно кем купленное)
3) Wizzair посмотрел на бабломойский шабаш и послал зебилов подальше
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День56. ...
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Все равно Зеленский виноват! И с-400 Турции именно он продал! Потому что он марионетка Коломойского!
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А зеля уже вынашивает планы поставок в ВСУ боевых велосипедов . Со страной поставщиком никак не определится .
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Ждем клоуна завтра на 9:30 на допрос. В Европарламенте сказали, что они его не приглашали, так что и здесь сбрехал.
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барига і свинарчукі вчіться - бо ви з ворогом 5 років торгували
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рюзьге нарко, ЗЕбіле ще сьогодні бачив лісовоз, жодна колода не чіпована, отже все крадене. Приглядався, чи не Порошенко бува за кермом машини, але фіг там, якийсь незнайомий поц, мабуть то Зеленського родич якийсь.
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свінопсіна мабуть, то кум Пороха. Ну, на крайняк - сусід. Ну як таке може бути? - Ліс вивозять, а Порох нє прі дєлах? Нє-є-є! Краде. Краде, аж гай шумить. Кстатє... Одна бабця розповідала, що у неї хтось підписку з поштової скриньки витягує. От жеж Порох, от жеж марадьор!..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400
 
 
 
 
 
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