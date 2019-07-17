 Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.
"Они попали в жесткую ситуацию, также как и США… Посмотрим, что будет дальше. Но это не честно", - заявил Трамп.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 завершатся в апреле 2020 года.
Поставки оружия российского производства для нужд турецкой армии начались 12 июля. На данный момент на авиабазу в Анкаре прибыли 11 самолетов с компонентами ЗРК.
Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали покупку Турцией С-400 "несовместимой" с продажей F-35.
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