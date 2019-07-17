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 Мини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми"

Мини-сериал "Чернобыль" (совместная продукция HBO и Sky) вошел в тройку лидеров по количеству номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 год. Он получил 19 номинаций.

Как передает Цензор.НЕТ, список номинантов был опубликован во вторник, 16 июля на сайте премии.

Сериал "Игра престолов" от HBO претендует на премию "Эмми" сразу в 32 номинациях, что является рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда сериал "Полиция Нью-Йорка" получил 27 номинаций.

Второе место по количеству номинаций занял сериал "Удивительная миссис Мейзел" (копродукция Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow и Amazon Studios), который был представлен в 20 категориях.

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"Игра престолов" представлена в таких номинациях как "Лучший драматический сериал","Лучшая режиссура", "Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези", "Лучший саундтрек" и ряде других. Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации "Лучший актер в драматическом сериале". Также приз в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" может получить Эмилия Кларк за роль Дейенерис Таргариен.

Победители станут известны 22 сентября, когда состоится 71-я церемония вручения премии Emmy.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137896
 
   
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@prankotura
ТНТ-телесеть заказал производство сериала у "Патриот рентал сервис" и "95 квартала". Кстати, этой же компашкой снимали "Слугу Народа". Один из конечных бенефициаров - Алишер Усманов: подельник путина в преступлениях против Украины. Это вам не липецкая фабрика.

Мини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми" - Цензор.НЕТ 4277

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Найвищий рейтинг за всю історію серіалів! Гра Престолів тільки другий
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Таку жахливу історію ні один письменник вигадати не зміг, як це сталося у Чорнобилі. Убивати своїх же громадян у такій кількості був здатен тільки Совок☹️
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усе будет только хуже Серілів можна ще багато зняти,про гулаги,голодомори і тд.
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Ліквідатор подивився серіал "Чорнобиль" і наклав на себе руки

У Казахстані ліквідатор аварії на ЧАЕС не дочекався квартири від держави і після перегляду серіалу "Чорнобиль" викинувся з 5-го поверху
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Мини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми" - Цензор.НЕТ 4540
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потрясающий сериал и заслуживает всех присужденных номинаций
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесМини-сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми"
 
 
 
 
 
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