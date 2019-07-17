Как передает Цензор.НЕТ, список номинантов был опубликован во вторник, 16 июля на сайте премии.
Сериал "Игра престолов" от HBO претендует на премию "Эмми" сразу в 32 номинациях, что является рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда сериал "Полиция Нью-Йорка" получил 27 номинаций.
Второе место по количеству номинаций занял сериал "Удивительная миссис Мейзел" (копродукция Dorothy Parker Drank Here Productions, Picrow и Amazon Studios), который был представлен в 20 категориях.
"Игра престолов" представлена в таких номинациях как "Лучший драматический сериал","Лучшая режиссура", "Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези", "Лучший саундтрек" и ряде других. Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации "Лучший актер в драматическом сериале". Также приз в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" может получить Эмилия Кларк за роль Дейенерис Таргариен.
Победители станут известны 22 сентября, когда состоится 71-я церемония вручения премии Emmy.
ТНТ-телесеть заказал производство сериала у "Патриот рентал сервис" и "95 квартала". Кстати, этой же компашкой снимали "Слугу Народа". Один из конечных бенефициаров - Алишер Усманов: подельник путина в преступлениях против Украины. Это вам не липецкая фабрика.
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