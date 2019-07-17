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 Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза принял декларацию, в которой обращается к России с предложением признать ответственность за гибель малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

 Как передает Цензор.НЕТ, текст декларации опубликован на сайте организации.

"ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием", — говорится в заявлении.

Заявление вышло в связи с пятой годовщиной крушения рейса MH17. В декларации отмечается, что ЕС прикладывает все усилия для установления "правды, справедливости и ответственности перед жертвами и их близкими в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН".

В связи с этим, говорится в заявлении, ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех подозреваемых.

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Международная следственная группа (JIT) 19 июня назвала трех россиян и одного украинца подозреваемыми по делу о гибели самолета. Среди них один из лидеров террористов Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. В 2014 году Гиркин был министром обороны "ДНР".

Всех подозреваемых объявили в международный розыск, получены ордера на их арест. Двое из них находятся в России.

По версии следствия, ракета, сбившая Boeing, была выпущена из доставленного из России ЗРК "Бук". Следователи при этом допускают, что целью ракеты был военный самолет, а не гражданский.


Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды начали передачу уголовного производства по делу МН17 из Украины, - Минюст

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

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По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/n3137895
 
   
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На сайте Совета ЕС эта новость опубликована в 13:00
Не 2016 год, конечно, но тоже.
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Вообще все развитие событий пока происходит по схеме:
- а ну-ка убери свой чемоданчик
- а я не уберу свой чемоданчик

Но витки спирали сужаются...
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В день катастрофы малазийского боинга вспомним про циничную шмару из Тореза! Тварь, я надеюсь у тебя всё плохо! Мы не забыли! "тушь с Амстердама, ну вернее с поля".

Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17 - Цензор.НЕТ 1022

(C)
@UaArtem

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я тут недавеча смотрел передачу "ломбард", так там какой-то американец притащил ложку с ********* брандебург, когда тот сгорел нах вместе со всеми пассажирами, и из него повыпадали всякие обгоревшие лохмотья... так вот, дед этого американца подобрал эту ложку и его внук, сейчас, притащил её в ломбард продать... вот такие вот "морали-куяли"
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не Бранденбург а Гинденбург.
А бранденбург 800 это Ролленад.
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Чекайте! Та почекайте ж ви!! Дайте вдягну окуляри! Бо пердаки у підарашек ланністерів так горять, що аж у вікні світиться...
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А у С-400 зона поражения куда как боьше. Во сколько народу можно настрелять! Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17 - Цензор.НЕТ 6724
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17
 
 
 
 
 
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