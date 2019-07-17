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Все про:МВФ (2697) Лагард (111)

 Директор МВФ Лагард написала заявление об отставке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подала заявление об отставке, которое вступит в силу 12 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 16 июля сообщила пресс-служба МВФ.

Обязанности главы Фонда до формального ухода Лагард будет исполнять Дэвид Липтон.

"Поскольку наступила большая ясность относительно процесса и времени моего выдвижения на пост президента Европейского центрального банка, я приняла решение [об отставке] в интересах МВФ, поскольку это ускорит процесс выбора моего преемника", – заявила Лагард.

2 июля Совет Евросоюза номинировал ее претендентом на должность главы ЕЦБ. Кандидатуру должен утвердить Европейский парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МВФ Лагард пообещала поддержку Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3137894
 
 
 Топ комментарии
 
Там так прийнято... Це у нас і депутат і міністр і бізнесмен і срати на всіх...
Там одну дупу на два крісла не садять...
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порошенко следы по роттердаму заметает
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на повышение хочет, что будет если парламент не утвердит её кандидатуру, как-то слишком самоуверенно
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Там так прийнято... Це у нас і депутат і міністр і бізнесмен і срати на всіх...
Там одну дупу на два крісла не садять...
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Да переводя на понятный: вначале продай Рошен а потом баллотируйся
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Ви плутаєте...
От коли на свати 2 з державного бюджету України буде виділено декілька мільярдів...
Або в фонд дружини зеленського один мільярд... Або Одеська кіностудія стане Зе кіностудією і заявить права на інтелектуальну власність на Київський торт...
Ось тоді, ваша іронія буде доречною...

А поки, що ви пукнули в калюжу. )
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поправочка фонды зеленского и его жены получат из бюджета 1,7 млрд.) а так да, твоё замечание по делу)
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ну я ж тебе не бухгалтер фонда Марины и Петра) поэтому нельзя)
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Видаткова стаття з бюджету... Бюджет у нас у вільному доступі на сайті мінфіну... Покажіть де там 1.7 міліарда зеленському...
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вы думаете только ваш сарказм должны понимать, а самому постараться понять сарказм других никак?) а Зеленского зовут Петя? а его жену Марина? Директор МВФ Лагард написала заявление об отставке - Цензор.НЕТ 2145
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Можно
Пете в фонд из бюджета 1 млрд грн официально как «образовательные проекты, подключать интернет в школах, покупать автобусы и строить бассейны, а также предоставлять налоговые льготы для компенсации затрат, связанных с поднятием тарифов." Фонд кстати свежий, состряпали за 2 недели до принятия бюджета

Марине в ее фонд 700 млн грн как «Обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, поддержка проектов, производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления".
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Это открытая информация, запросто гуглится
Даже скрины из бюджета можно найти в сети
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це ти, чорт, плутаєш.

На кіно зеленої шмарклі вже виділи гроші з бюджету Кацапії.

Дружина зеленої шмарклі вже переоформила свій пентхауз в Ялті згідно кацапського законодавства.

Інтелектуальна власність на Сватів вже продана ФСБ через її філіал Яндекс.
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Молодий чоловік... Вчіться свої думки доносити вічливо...
І якщо ваша ласка, підкріпіть будь ласка ваш черговий пук,конкретними витягами з реєстру прав на нерухоме майно в ялті бажано з договором купівлі продажу, витягом з бюджету рфії в частині виділення коштів бажано з офіційного сайту мінфіну рфії...
А про продажу сватів... Це, якщо я не помиляюсь, приватне кіно, яке можуть продавати кому хочеш... Але і тут, чую, що ви всьго навсього пукнули...
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Спасибі ... Доказів не буде? Тільки шоколадка?
А я б не полінився і спробував надати хоть якісь... крім шоколадки...
Жаль вас... Ви свого нічого придумати не можете... Хоть би листочок коноплі замість шоколадки постили... Хоть якесь різноманіття... Але...
Маємо те, що маємо...
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ну я так понял, что ей ничто не мешает пока занимать должность в МВФ, тем более, если учесть скандалы коррупционные которые были, то как принято там, могла бы раньше покинуть пост)
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Я розумію, що ви особисто отримуєте всі пакети матеріалів від інтерполу, фбр і інших організацій, що доводять страшну корумпованість цієї жіночки...
Але мій пост стосувався суміщення посад... Людина бере участь у конкурсі на іншу посаду, відповідно звільняється зі старої...
Ба, навіть якщо, її дійсно прищемили корупційним компроматом, і вона дійсно йде з посади під тиском тихо... Це також привід для наслідування наших різного роду петь... які з 96 року БЕЗПЕРЕРВНО перебувають на державних посадах є доларовими мільярдерами і кричать зі всіх каналів які вони молодці...
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читайте внимательно хотя бы, что тут пишут

2 июля Совет Евросоюза номинировал ее претендентом на должность главы ЕЦБ. (уже) Кандидатуру должен утвердить Европейский парламент. Источник: https://censor.net.ua/n3137894

какой конкурс, какой интерпол, фбр... не надо слишком идеализировать ЕС и Лагард Директор МВФ Лагард написала заявление об отставке - Цензор.НЕТ 2242
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она вроде менше нам давала денег чем остальные ...отдавать то мне с вами .... по 3000 баксов на рыло ...вот только Крым и Донбасс тоже были когда бабло брали на всех , а теперь типа они в кусты а отдавать нам ....предьява жителям данбаса -это как карточный долг .только МВФ не опускает в 3.14дары вот что ,а бабки вернуть надо
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Тіло кредиту Україна давно вже віддала... В деяких випадках гроші в Україну навіть не заходили... А списувались (взаєморозрахунком)...
По факту Українці давно сплачують тільки проценти... В страху за девальвацію, інфляцію і т.д....
По факту ИВ правий... Мвф і всіх всіх всіх міжнародних кредиторів треба слати на південь... Але народ... толпа... Не можу підібрати цензурних слів по відношенню до основної маси представників нашого народу...
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Старуха не промах. Сколько раз ее пытались отправить на пенсию из-за коррупции.
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Там матріархат... І згідно Тори її не так просто взяти за яйця...
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В мире три главных эмиссионных центра: доллар, юань и евро.
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Все они контролируются глобализаторами, ориентированными на уничтожение населения планеты. Уничтожение населения, это не 6 млн. холокоста. Это 7 млрд. нового, технологичного, комплексного геноцида нееврейского населения, комбинирующего методы социальной инженерии, психо и биотехнологий, геополитики, контроля масс медиа, деформации культуры и морали.
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Российская ведущая Дана Борисова приехала на съемки в Киев,несмотря на посещение оккупированного Крыма."Впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу" - написала рашистка. Привет СБУ @ServiceSsu и Держприкордонслужба
(С)
@CrimeaUA1
☹️
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДиректор МВФ Лагард написала заявление об отставке
 
 
 
 
 
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