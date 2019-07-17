Как передает Цензор.НЕТ, об этом 16 июля сообщила пресс-служба МВФ.
Обязанности главы Фонда до формального ухода Лагард будет исполнять Дэвид Липтон.
"Поскольку наступила большая ясность относительно процесса и времени моего выдвижения на пост президента Европейского центрального банка, я приняла решение [об отставке] в интересах МВФ, поскольку это ускорит процесс выбора моего преемника", – заявила Лагард.
2 июля Совет Евросоюза номинировал ее претендентом на должность главы ЕЦБ. Кандидатуру должен утвердить Европейский парламент.
Директор МВФ Лагард написала заявление об отставке
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подала заявление об отставке, которое вступит в силу 12 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 16 июля сообщила пресс-служба МВФ.
Там одну дупу на два крісла не садять...
От коли на свати 2 з державного бюджету України буде виділено декілька мільярдів...
Або в фонд дружини зеленського один мільярд... Або Одеська кіностудія стане Зе кіностудією і заявить права на інтелектуальну власність на Київський торт...
Ось тоді, ваша іронія буде доречною...
А поки, що ви пукнули в калюжу. )
Пете в фонд из бюджета 1 млрд грн официально как «образовательные проекты, подключать интернет в школах, покупать автобусы и строить бассейны, а также предоставлять налоговые льготы для компенсации затрат, связанных с поднятием тарифов." Фонд кстати свежий, состряпали за 2 недели до принятия бюджета
Марине в ее фонд 700 млн грн как «Обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, поддержка проектов, производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления".
Даже скрины из бюджета можно найти в сети
На кіно зеленої шмарклі вже виділи гроші з бюджету Кацапії.
Дружина зеленої шмарклі вже переоформила свій пентхауз в Ялті згідно кацапського законодавства.
Інтелектуальна власність на Сватів вже продана ФСБ через її філіал Яндекс.
І якщо ваша ласка, підкріпіть будь ласка ваш черговий пук,конкретними витягами з реєстру прав на нерухоме майно в ялті бажано з договором купівлі продажу, витягом з бюджету рфії в частині виділення коштів бажано з офіційного сайту мінфіну рфії...
А про продажу сватів... Це, якщо я не помиляюсь, приватне кіно, яке можуть продавати кому хочеш... Але і тут, чую, що ви всьго навсього пукнули...
А я б не полінився і спробував надати хоть якісь... крім шоколадки...
Жаль вас... Ви свого нічого придумати не можете... Хоть би листочок коноплі замість шоколадки постили... Хоть якесь різноманіття... Але...
Маємо те, що маємо...
Але мій пост стосувався суміщення посад... Людина бере участь у конкурсі на іншу посаду, відповідно звільняється зі старої...
Ба, навіть якщо, її дійсно прищемили корупційним компроматом, і вона дійсно йде з посади під тиском тихо... Це також привід для наслідування наших різного роду петь... які з 96 року БЕЗПЕРЕРВНО перебувають на державних посадах є доларовими мільярдерами і кричать зі всіх каналів які вони молодці...
2 июля Совет Евросоюза номинировал ее претендентом на должность главы ЕЦБ. (уже) Кандидатуру должен утвердить Европейский парламент. Источник: https://censor.net.ua/n3137894
какой конкурс, какой интерпол, фбр... не надо слишком идеализировать ЕС и Лагард
По факту Українці давно сплачують тільки проценти... В страху за девальвацію, інфляцію і т.д....
По факту ИВ правий... Мвф і всіх всіх всіх міжнародних кредиторів треба слати на південь... Але народ... толпа... Не можу підібрати цензурних слів по відношенню до основної маси представників нашого народу...
(С)
@CrimeaUA1
☹️