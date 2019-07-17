 Винник стал командующим сухопутными силами армии Канады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.
"Генерал-лейтенант Винник, внук украинских поселенцев из Стрыя, принял командование канадской армией", - написал посол.
Генерал-лейтенант Винник, внук українських поселенців із #Стрий, #Альберта, перейняв командування Канадської Армії: https://t.co/KjMm5dgmeN— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 14 липня 2016 р.
Назначение было утверждено 14 июля, о чем в соцсети сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поздравив Винника c назначением.
До этого времени Пол Винник (Paul Wynnyk) возглавлял военную разведку Канады.
В 2009 году он участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.
По образованию он - военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.
Назначение Винника станет самым высоким достижением украинских канадцев в Сухопутных войсках Канады.
Я однажды попал на корпоратив в районном центре на 5000 жителей. Впечатления на всю жизнь наверное останутся.
Вот он "мечта знойных женщин"
Поищите на ютубе - он плодовит
Н-да, після цієї фотки прикидаю тих =знойних женчін=.
Українець.
Зрозумів рюзьге?
Вам безвізу, блд, мало?
Вам своєї церкви, блд, мало?
Вам відбудованої з нуля армії, блд, мало?
Насправді, вам мозоку, блд, мало!
Ты же свистел из каждого утюга и электрической розетки, что Порошенко унд Ко разграбили страну до последнего смузи. Люди чуть ли не листья вынуждены есть и ссать в бак своих евробляшных шкод и ниссанов, чтобы доехать до ближайшего леса и шишек набрать. Самая бедная страна Европы и такое разное, ужасное, душу леденящее. Так о каких «пятилетках за три дня» речь идёт, если с ваших слов казна пустая. Впервые за пять лет денег нет на то, чтобы провести военный парад! Вот в марте 2014 года она была полная, аж деньги из Нацбанка высыпались на улицу. А потом Порошенко с Гонтаревой всё поворовали и на Мальдивы отвезли, в липецкую фабрику запаковав.
рюзьге розбирати кожну брехливу/помилкову/дурну тезу - марна трата часу. але коли ви наполягатимете, то найшовши час, можу за це сісти. однак, мені то буде огидно, тож просив би обійтися.
Нащо довго розповідати. На стінах Софії Київської тисячі графіті українською мовою зроблені у ХІ ст. В цей час у Заліссі жаби на болоті квакали. У Порогах знайшли меч Х ст. з написом "коваль Людота". Не "кузнец"... То яка мова була? І чхати на всі ординські питання.
Це навіть свинарчукам та найближчим сраколизам... впадло на сайт зайти...
Одним словом 'молодець'!
(Винник - второй слева)
Зеленський, йому був запропонований як технічний кандидат, для побиття у другому турі... петя повівся... Одним словом - лол.
Хз що тепер чекає петю...
«Божа людина» - хай йде додому! Він же «анголятко» і то що вбив купу людей то просто хйня - хіба за таке можна у в'язницю?!,
Так ЗЕбіле?
Только когда в министерствах будут не шоколадки, начнут лавочку прикрывать
Первое заседание Рады - август, коалиция, Кабмин, новые назначения внутри министерств, пересмотр бюджета
Это уже сентябрь
Петя будет до этого шатать ситуацию по максимуму
А все равно ничего у него не выйдет
Все что они делали - это ходили на рос форумы и там обкладывали всех
Опыт западных стран показывает что инфовойны выигрываются иначе
У нас тут закрыли комментарии на ряде ресурсов
И не только у нас
А так каналы эти типа Раша Тудей вообще имхо никто не смотрит, УГ потому что
Ксьта, хто вбив тих, хто кричав "Хто вбив Катю Гадзюк?
Тому що завжди легше перекласти тягар з хворої голови нарко на здорову.
Тому коротко про політичні програми:
"ЄС" - Україна має бути в ЄС і НАТО. І ми мусимо об'єднатись задля збереження України.
"СН" - во всьом віноват Порох!
"Голос" - во всьом віноват Порох!
"Батьківщина" - во всьом віноват Порох!
"ОПЗЖ" - во всьом віноват Порох! Слава путєну!
P.S. сн, голос та родіна - теж "слава путєну", тільки поки що шепотом
Нас везде дофига ✌🏻Может на нас вообще все держится? 🤔
Вітання.
https://www.ctvnews.ca/canada/canadian-military-s-second-in-command-abruptly-resigns-1.4501468
Canadian military's second-in-command abruptly resigns
The Canadian military's second-in-command, Lt.-Gen. Paul Wynnyk, has abruptly retired.
In a news release, Wynnyk said he decided to retire after 38 years of service with the Canadian Armed Forces following "an incredible career that took me farther, and challenged me more deeply, than I could ever have imagined."
"I have been considering this decision for the past few months and Marianne and I have decided that the time to ******* with my family is now," he said in the release.
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Хіба що раптом щось змінилося ...
Я пробігла по ґуґлу: але нічого =свіжішого= за цю інформацію не знайшла.