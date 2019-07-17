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Все про:Канада (1294) Ващук Роман (65)

 Винник стал командующим сухопутными силами армии Канады

Новым командующим сухопутных войск Канады стал этнический украинец Павел Винник.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Генерал-лейтенант Винник, внук украинских поселенцев из Стрыя, принял командование канадской армией", - написал посол.

Назначение было утверждено 14 июля, о чем в соцсети сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поздравив Винника c назначением.

До этого времени Пол Винник (Paul Wynnyk) возглавлял военную разведку Канады.

В 2009 году он участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

По образованию он - военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

Назначение Винника станет самым высоким достижением украинских канадцев в Сухопутных войсках Канады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137893
 
   
 Топ комментарии
 
Половина женщин Украины сейчас вздрогнула
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Вам асоціації, блд, мало?
Вам безвізу, блд, мало?
Вам своєї церкви, блд, мало?
Вам відбудованої з нуля армії, блд, мало?
Насправді, вам мозоку, блд, мало!
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Новый главнокомандующий канадской армией Винник, уже посещал полигон на Львовщине ранее.
(Винник - второй слева)
Винник стал главнокомандующим сухопутных сил армии Канады - Цензор.НЕТ 5169
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Половина женщин Украины сейчас вздрогнула
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Как бы вам пояснить? Винник (Олег) в Украине - аналог стаса михайлова в кацапии. Это певец ртом очень любим определенной частью женского населения Украины. Кстати, эта часть крайне агрессивно реагирует на заявления о том что "винник это отстой". В основном это контингент районных центров с их незамутненным урбанизацией сознанием и верой в белого принца на сеновале.
Я однажды попал на корпоратив в районном центре на 5000 жителей. Впечатления на всю жизнь наверное останутся.
Вот он "мечта знойных женщин"
Винник стал главнокомандующим сухопутных сил армии Канады - Цензор.НЕТ 5437
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хотя добавлю, голос у чудака есть. да и музыка и стихи не совсем отстой местами. Есть пара украинских песен. Но в основном слащавые стоны "я тебя любил, ты же удалилась"...
Поищите на ютубе - он плодовит
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Я чула це ім*я. І того Михайлова. Жодного не слухала. Думаю, що нічого не втратила. Винник стал командующим сухопутными силами армии Канады - Цензор.НЕТ 3790

Н-да, після цієї фотки прикидаю тих =знойних женчін=.
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А 90-ті, Генерал -Губернатором Канади був Роман Гнатишин.
Українець.
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За что Петиция? За то что Просрал Украину?
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Нарко, від частого повторення брехня не стає правдою, однак усе більше тих, хто не вміє чи не бажає логічно мислити, проявляють готовність повірити в неї. Спрацьовує не логіка, спрацьовує стереотип мислення: "Якщо стільки відомих і шанованих людей так довго повторюють це твердження і, напевно, вірять у його істинність, то не може ж воно бути суцільною вигадкою. Хай не все, але хоча б якась доля істини в ньому мусить бути присутня...".

Зрозумів рюзьге?

Винник стал главнокомандующим сухопутных сил армии Канады - Цензор.НЕТ 3140
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За что спасибо порошенко? За то что президент Украины Зеро, то ест зеленский? Или за то что Медведчука не посадил и тот скупил сми ? За что ?
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Вам асоціації, блд, мало?
Вам безвізу, блд, мало?
Вам своєї церкви, блд, мало?
Вам відбудованої з нуля армії, блд, мало?
Насправді, вам мозоку, блд, мало!
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Все это не важно уже . Украина 22 июля будет губернией России и все эти ассоциации , безвизовый режим, церква и и д умножится на ноль! Спасибо порошенко за это
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Вони ЗЕбілу навіть Теслу бояться довірити. Кого ви БЛД вибрали на нашу голову ???
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Откуда деньги, Вов?
Ты же свистел из каждого утюга и электрической розетки, что Порошенко унд Ко разграбили страну до последнего смузи. Люди чуть ли не листья вынуждены есть и ссать в бак своих евробляшных шкод и ниссанов, чтобы доехать до ближайшего леса и шишек набрать. Самая бедная страна Европы и такое разное, ужасное, душу леденящее. Так о каких «пятилетках за три дня» речь идёт, если с ваших слов казна пустая. Впервые за пять лет денег нет на то, чтобы провести военный парад! Вот в марте 2014 года она была полная, аж деньги из Нацбанка высыпались на улицу. А потом Порошенко с Гонтаревой всё поворовали и на Мальдивы отвезли, в липецкую фабрику запаковав.
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смешно, это ты хряка II лицемерию научило?? не папаша, часом??
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Кем визнано? 😁 И какой смысл? Вам шо запрещают дякувати?
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Вивчи мову дурень. Кааакой смыыыысл?

рюзьге розбирати кожну брехливу/помилкову/дурну тезу - марна трата часу. але коли ви наполягатимете, то найшовши час, можу за це сісти. однак, мені то буде огидно, тож просив би обійтися.
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Вивчи мову дурень рюзьге Лалала Лалалала d95fbf8c
Нащо довго розповідати. На стінах Софії Київської тисячі графіті українською мовою зроблені у ХІ ст. В цей час у Заліссі жаби на болоті квакали. У Порогах знайшли меч Х ст. з написом "коваль Людота". Не "кузнец"... То яка мова була? І чхати на всі ординські питання.
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За два місяці аж 19 тисяч... "Сильно..."
Це навіть свинарчукам та найближчим сраколизам... впадло на сайт зайти...
Одним словом 'молодець'!
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Нафіга, в чому сенс петиції Зеленському про подяку Порошенко?
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А Порошенко не западло буде отримувати подяку, передану через Зеленського?
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путинскому резиденту, "патриотичному"(потому, што патриотично грабил своих соотечественников) от пороховатных имбецилов, да, кстати, а што у вас там за истерика приключилась, што вы на "фирменном" американце к Трубе прикатили, требовать?? провокация, я надеюсь??
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не Віннік, а Винник Павло... кацапи вічно щось перекрутять
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Новый главнокомандующий канадской армией Винник, уже посещал полигон на Львовщине ранее.
(Винник - второй слева)
Винник стал главнокомандующим сухопутных сил армии Канады - Цензор.НЕТ 5169
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Українці - дуже шанована нація в Канаді.
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ЛЮДИ-УКРАЇНЦІ-ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКУ ЄДНІСТЬ!!! НЕ ГОЛОСУЙТЕ ЗА ОКУПАНТІВ І ЗРАДНИКІВ!!!! ЦЕ МАЙБУТНЬЄ НАШИХ ДІТЕЙ!!!!
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Поздно тебе пить боржоми, когда почки отвалились . Это порошенко привёл в президенты зеленского. Это он не посадил Медведчука. Мы помнит и не простим порошенке
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попка-дурак? шо ти одне й те ж тут кукурікаєш? чи, може, заїка? до логопеда!!!
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Якщо бути чесним, то люди розумні, просто розвели петю...
Зеленський, йому був запропонований як технічний кандидат, для побиття у другому турі... петя повівся... Одним словом - лол.
Хз що тепер чекає петю...
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Тут цуцьки цілий день з цією брехнею носятся,а тут на тобі Вінник
Винник стал главнокомандующим сухопутных сил армии Канады - Цензор.НЕТ 6478
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А на сайт президента нема посилання? Тільки на блогера?)
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Яке може бути непорозуміння перед виборами,цей фейк навмисно вкинутий,ніколи б не подумав,що Назар Приходько настільки підлий та гнилий.
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Сколько таких фейков вкидывается и еще вкинется до осени
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Куди поділася та худоба, яка всі 5 років кричала, що ніхто не покараний за злочини Майдану? Важко описати словами те, що б я зараз з вами зробив.. не словом, а ділом, якби не якісь суспільні і моральні обмеження

Винник стал командующим сухопутными силами армии Канады - Цензор.НЕТ 4631
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Якщо ти такий мораліст,скажи хто і коли випустив ключового підозрюванного по розстрілах на Майдані.командира чорної роти садовніка.Щось я не чув,щоб ви тоді волали і руки заламували від горя.Крім садовніка відпущена ще купа беркутівців,теж мовчали,так що заткни пельку і мовчи.
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До осені вони вже пофіг,тут залишилось три дні,та й ботоферму тільки прикриють, носити фейки буде нікому.Але досадно,шо ніколи б на цю людину не подумав,знаю від кого,знаю для чого це зроблено, наче ж нормальні люди,а почали уподібнюватися,тим уродам,проти яких же весь час і воювали.
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Обвинуваченого у справі Майдану Сергія Тамтуру випустили з СІЗО під домашній арешт - його та ще чотирьох екс-«беркутівців» звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на Інститутській. Тамтура був за ґратами 4 роки

«Божа людина» - хай йде додому! Він же «анголятко» і то що вбив купу людей то просто хйня - хіба за таке можна у в'язницю?!,
Так ЗЕбіле?

Винник стал командующим сухопутными силами армии Канады - Цензор.НЕТ 6817
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Вначале выборы, потом коалиция, потом Кабмин
Только когда в министерствах будут не шоколадки, начнут лавочку прикрывать
Первое заседание Рады - август, коалиция, Кабмин, новые назначения внутри министерств, пересмотр бюджета
Это уже сентябрь

Петя будет до этого шатать ситуацию по максимуму

А все равно ничего у него не выйдет
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Вообще изначально мертворожденная затея
Все что они делали - это ходили на рос форумы и там обкладывали всех
Опыт западных стран показывает что инфовойны выигрываются иначе
У нас тут закрыли комментарии на ряде ресурсов
И не только у нас

А так каналы эти типа Раша Тудей вообще имхо никто не смотрит, УГ потому что
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Вашого братішку випустили.

Ксьта, хто вбив тих, хто кричав "Хто вбив Катю Гадзюк?
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Скільки в тебе ніків,многостаночнік ,досить за беркутівця голосити,петя їх вивозив з ярошем з Майдану,щоб не порвали,а потім пять років покривав злочини
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Зебіле, як завжди, легше спробувати відповісти на питання: "Хто винуватий?", - ніж зі знанням діла відповісти: "Що робити?".
Тому що завжди легше перекласти тягар з хворої голови нарко на здорову.

Тому коротко про політичні програми:
"ЄС" - Україна має бути в ЄС і НАТО. І ми мусимо об'єднатись задля збереження України.
"СН" - во всьом віноват Порох!
"Голос" - во всьом віноват Порох!
"Батьківщина" - во всьом віноват Порох!
"ОПЗЖ" - во всьом віноват Порох! Слава путєну!

P.S. сн, голос та родіна - теж "слава путєну", тільки поки що шепотом
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Засунь собі ті програми петіні про ЄС та НАТО,куди рошен пхаєш,теліпати він мастак,а робить інше.Скажи мертветчук це ЄС і НАТО,чи для чого його петя викохав
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Я не повністю прочитав ваш перший пост...не побачив тексту на його початку... І помилково сприйняв буквально...
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Этнические украинцы рулят
Нас везде дофига ✌🏻Может на нас вообще все держится? 🤔
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А наш Вииник лег под Поплавского.... Сомнительное достижение 😎
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ну диаспора вроде должна быть в курсе, а тут такие поздравления запоздалые
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От ЦН дає, його пращури взагалі з Радехівського району, а Стрий це поселення в Канаді де вони проживали, не кажучи про те що призначення було в 2016 році.З 16 липня 2018 р. - заступник начальника Штабу оборони Канади[en][2][3].
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Взагалі-то в Канаді інша інформація: про його раптову відставку.
https://www.ctvnews.ca/canada/canadian-military-s-second-in-command-abruptly-resigns-1.4501468

Canadian military's second-in-command abruptly resigns

The Canadian military's second-in-command, Lt.-Gen. Paul Wynnyk, has abruptly retired.
In a news release, Wynnyk said he decided to retire after 38 years of service with the Canadian Armed Forces following "an incredible career that took me farther, and challenged me more deeply, than I could ever have imagined."
"I have been considering this decision for the past few months and Marianne and I have decided that the time to ******* with my family is now," he said in the release.
...
Хіба що раптом щось змінилося ...
Я пробігла по ґуґлу: але нічого =свіжішого= за цю інформацію не знайшла.
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