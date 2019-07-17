 Винник стал командующим сухопутными силами армии Канады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Генерал-лейтенант Винник, внук украинских поселенцев из Стрыя, принял командование канадской армией", - написал посол.

Назначение было утверждено 14 июля, о чем в соцсети сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поздравив Винника c назначением.

До этого времени Пол Винник (Paul Wynnyk) возглавлял военную разведку Канады.

В 2009 году он участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

По образованию он - военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

Назначение Винника станет самым высоким достижением украинских канадцев в Сухопутных войсках Канады.

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