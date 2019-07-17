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Все про:Канада (1294) Ващук Роман (65)

 Винник стал главнокомандующим сухопутных сил армии Канады

Новым командующим сухопутных войск Канады стал этнический украинец Павел Винник.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Генерал-лейтенант Винник, внук украинских поселенцев из Стрыя, принял командование канадской армией", - написал посол.

Назначение было утверждено 14 июля, о чем в соцсети сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поздравив Винника c назначением.

До этого времени Пол Винник (Paul Wynnyk) возглавлял военную разведку Канады.

В 2009 году он участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

По образованию он - военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.

Назначение Винника станет самым высоким достижением украинских канадцев в Сухопутных войсках Канады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137893
 
   
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Половина женщин Украины сейчас вздрогнула
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А 90-ті, Генерал -Губернатором Канади був Роман Гнатишин.
Українець.
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За что Петиция? За то что Просрал Украину?
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не Віннік, а Винник Павло... кацапи вічно щось перекрутять
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Новый главнокомандующий канадской армией Винник, уже посещал полигон на Львовщине ранее.
(Винник - второй слева)
Винник стал главнокомандующим сухопутных сил армии Канады - Цензор.НЕТ 5169
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Українці - дуже шанована нація в Канаді.
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А я хотел что бы от стал министром обороны Украины . Но в Украине правят бал евреи , и украинцам нет места !
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ЛЮДИ-УКРАЇНЦІ-ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКУ ЄДНІСТЬ!!! НЕ ГОЛОСУЙТЕ ЗА ОКУПАНТІВ І ЗРАДНИКІВ!!!! ЦЕ МАЙБУТНЬЄ НАШИХ ДІТЕЙ!!!!
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Поздно тебе пить боржоми, когда почки отвалились . Это порошенко привёл в президенты зеленского. Это он не посадил Медведчука. Мы помнит и не простим порошенке
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВинник стал главнокомандующим сухопутных сил армии Канады
 
 
 
 
 
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